PRVI SNIMAK DRAME U NOVOM SADU: Poznati jutjuber IGRA NA TERASI dok preti samoubistvom i dobacuje policajcima!

Poznati jutjuber zabarikadirao se u stanu i već satima preti da će da digne ruku na sebe.

On je u toku intervenije policije on je puštao uživo klip na svom TikTok profilu i Instagram nalogu na kom ima oko 40.000 pratilaca.

Prema nezvaničnim informacijama, preti da će ubiti i sve koji mu se približe. On se nalazi se u stanu na drugom spratu u Ulici cara Dušana i tek povremeno se pojavi na zastakljenoj terasi i igra go do pojasa.

Na snimku se vidi kako jutjuber igra na terasi ispod koje su policija i vatrogasci.