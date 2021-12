ZORANOV SNIMAK FINGIRAN? Marjanović: 'Nisam glumio!' Pop: Jelena je u grlu imala komad drveta!

Audio-snimak tekstopisca i kompozitora Zorana Marjanovića (41), u kojem se čuje kako policiju obaveštava da mu je supruga Jelena (33) oteta i nestala na nasipu u Borči, fingiran je, tvrdi Žarko Popović Pop, bivši šef Odseka za krvne i seksualne delikte PU Beograd, koji je radio na uviđaju ubistva pevačice.

Popović ističe da je Jelena već bila ubijena i bačena u kanal kada je Marjanović prijavio nestanak supruge!

"Njegov glas deluje fingirano! Prvo, on se odmah ne predstavlja, zatim ne govori kako mu se zove žena, gde živi i drugo. To je vrlo čudno. Jelena je ubijena i bačena u kanal, a on je pripremao ovaj poziv. Imala je u grlu komad drveta i vodu u plućima jer je živa bačena u kanal. To ne bi imala da je ubijena odmah. Moramo se držati forenzike, a ne njegovih glupih priča", kaže za Popović za Objektiv.

KONFUZAN RAZGOVOR

Marjanović je 2. aprila 2016. prijavio nestanak policiji, a Insajder je objavio dva snimka razgovora, do kojeg je, prema Marjanovićevim tvrdnjama, došao njegov advokatski tim. Na snimku se čuje Marjanović koji konfuzno objašnjava nestanak supruge.

"Halo, dobar dan, ja bih da prijavim nestanak, evo. Ja sam sa ćerkom, ovaj, na nasipu, izašli smo da majka trči, da vežba, ona je otišla da trči i nestala je. Nema je, ovde već pola sata sa ćerkom je tražim na stazi, ovde u Borči. Zajedno smo otišli, devojčica je ovde od pet godina. Ovo je ravna staza, niko je nije video, dostupna je, da li možete vi da je locirate? Ja bih da prijavim nestanak. Majka trči ovde po stazi, možda je pre 45 minuta eto krenula da trči. Nema je, tražimo je svugde. Ovde je na Dunavu, prva rampa, mobilni je dostupan, a ne javlja se. Kad se krene prema nasipu, prvo skretanje, od Borče, od crkve. Niko je nije video. Možete nekako da proverite?", rekao je Marjanović službenici operativnog centra.

ZNAO DA JE NA NASIPU?

Pošto su mu iz dispečerskog centra MUP rekli da je rano za prijavu nestanka, Marjanović je posle desetak minuta opet pozvao policiju.

"Halo, malopre sam zvao u vezi ovog nestanka, dok je dostupan telefon, molim vas reagujte. Ona je oteta verovatno, gospođo, molim vas. Nestala je, pričao sam sa kolegom iz policije, iz Borče, Boris. On je privatno došao, da li možete nešto da uradite, sa ćerkicom je tražim, molim vas. Marjanović Zoran sam ja. Nestala je", govorio je Zoran.

Kada mu je službenica rekla da proveri da mu supruga nije kod kuće, on je rekao: “Nije, svi smo kući krenuli, ona je ovde negde.”

"Ako prođe 24 sata, prijavite slučaj, vidite da nije kod kuće, pa ako je i dalje nema, onda ćemo videti", rečeno je Marjanoviću, koji je potom prekinuo vezu.

NEK SE ADVOKAT SUOČI SA MNOM

Popović kaže da je deplasirano pričati o Marjanovićevoj prijavi.

"To je čista predstava. On je perfektan glumac. Ubio je svoju ženu i to je kraj svake priče. Direktno je on ubica čim je pristao da učestvuje u čitavoj manipulaciji. Meni je smešan onaj njegov advokat Nikola Dumnić, koji kaže da je za tri sata mogao da nestane biološki trag sa Jelene. Ne za tri sata, već je bila više od 45 sati pod vodom, a posle više od tri i po sata na suncu preko 30 stepeni. Svaki trag se ubija u takvim okolnostima. Normalno je da će advokat njega da brani. Nek njegov advokat dođe u neku emisiju, pa da se suočimo i sa argumentima da pričamo. On priča da ja iznosim insinuacije! Koji je moj motiv da iznosim insinuacije? Moj jedini motiv je istina", naglašava sagovornik.

ZORAN: NISAM GLUMIO

Na optužbe da ima veze sa ubistvom supruge, Zoran je odgovorio da su to samo odvratni, podli komentari.

"Da sam glumio, nemam komentar za odvratne, podle komentare tih ljudi, koji mnogo gledaju filmove", poručio je on.