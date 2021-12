PAKAO! 'Ne mogu da spavam otkako je brat izmasakrirao babu pred mojim očima!'

Otkad se dogodio zločin, ne mogu da spavam. Ne želim ni da se prisećam ubistva. Nije mi ni do čega, mnogo mi je teško!

Ovo je za Kurir rekao Stefan D., koji je 15. decembra bio svedok brutalnog ubistva svoje bake Desanke Dudić (70). Da podsetimo, Dudićevu je šrafcigerom i nožem izmasakrirao Stefanov brat od ujaka David Dudić (24) u iznajmljenom stanu u Kotežu.

Želi da zaboravi

- Pokušavam da se ne sećam svega što se dogodilo i neka to ostane iza mene - rekao je S. D., koji je trenutno nepokretan zbog povrede koju je zadobio na gradilištu, pa mu je zbog toga ugrađena šipka u nogu.

Podsetimo, zločin se dogodio u sredu, kada je David Dudić prvi put došao kod svoje bake u Kotež.

- U stanu je bio i njegov brat od tetke, koji je trenutno nepokretan zbog povrede. Nesrećni mladić je video kako mu brat kolje babu, ali zbog povrede nije mogao da joj pritekne u pomoć. Stefan D. o zločinu je obavestio Davidovog oca Đorđa telefonom.

- Brzo sam stigao do majčinog stana, proleteo sam kroz policiju. Dugo su me zadržali sa ispitivanjem. Rekao sam im da nemam vremena za to, jer se neko tamo bori za život. Prošao sam kroz njih i u trenutku kad sam počeo da razvaljujem vrata, David je mom nepokretnom sestriću stavio dva noža pod grlo - rekao je Đorđe Dudić za jutarnji program Pink televizije.

- Na kraju je sam otvorio vrata, a njegova hladnokrvnost ih je sve ostavila u šoku. Kad je otvorio, monstrum je policiji rekao: "Uđite, ali malo vam je nered ovde." Ja sam se zgranuo. Nesrećni čovek ranije je za Kurir opisao brutalno ubistvo.

Veljin vojnik

- Unuk je babu unakazio. Mučio ju je prvo 45 minuta, davio je golim rukama, izvadio joj oči šrafcigerom, a kad je pala, tukao je rukama i nogama. Potom joj je 15 minuta držao nož zariven u srcu, kako bi je dokrajčio. Nije joj bilo spasa - rekao je ranije za Kurir Đorđe Dudić.

On je dodao da se njegov sin hvalio da je u klanu Veljka Belivuka.

- Hvalio se da je u navijačkoj grupi i da je u klanu Belivuka i pre nego što su oni uhapšeni u februaru. Pokušao sam da reagujem, ali ništa nije pomoglo. Nije bio navijač i nisu ga zanimale utakmice, ali je išao - podseća Đorđe.