UDARALI GA PESNICAMA U VILICU! Petorica maloletnika PRETUKLA godinu dana starijeg dečaka: Majka tvrdi da je njen sin povredio glavu

Javila se još jedna majka pretučenog deteta.

Posle pisanja medija a o brutalnom nasilju dvojice maloletnih dečaka od nepunih 16 godina, koji su brutalno pretukli sedamnaestogodišnjaka, udarali ga bokserom u glavu i slomili mu ruku, a pre toga mu slali poruke na Viberu da će ga samleti kao mleveno meso, javila se još jedna zabrinuta majka sedamnaestogodišnjeg dečaka, koga su, takođe, pretukli maloletnici.

- Moje dete se autobusom vraćalo iz škole. Bio je 3. novembar oko 20 časova. Petorica maloletnih mladića su ga sačekala na glavnoj autobuskoj stanici. Znao je da ih ne može izbeći. Prišao im je i upitao: " U čemu je problem". Tada su sva petorica počela da prave krug oko njega. Jedan od njih je krenuo da mu se unosi u lice, pa ga je on iz straha, da nema slučajno palicu, nož, odgurnuo od sebe - kaže ona i dodaje:

Ovaj ga je povukao i zajedno su pali na beton. Žena, koja je to veče radila u brzoj hrani, je počela da viče da se sklone od njega i da ga ostave na miru. Tada su krenuli prema mostu, a on je sa tom ženom krenuo ka brzoj hrani. Majka navodi i da su oni i dalje nešto dobacivali i da se tada drugi dečko vratio i krenuo da mu se unosi u lice.

- I opet iz straha ga je odgurnuo. Žena se opet vratila do njih. Sa njom su bila i neka dva čoveka koji su bili kod nje. Tada ga je taj dečko udario pesnicom u desnu stranu vilice. Pao je na beton i tom prilikom udario glavu, koleno, leđa i kuk. Žena i ta dva čoveka su sklonili tog dečka od njega, ali je taj isti dečko udario ženu. Uspeli su da ih oteraju i on je sa njima otišao u brzu hranu gde su mu da pije vode - opisala je majka do detalja.