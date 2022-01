2021. godina bila je i te kako uspešna godina za srpsku policiju kada je u pitanju obračun sa kriminalcima, međutim, monstruozna dela koja su uhapšeni počinili, ostavili su celu Srbiju bez teksta i u neverici.

UHAPŠEN 4. FEBRUARA

2021. godinu zasigurno je obeležilo hapšenje kriminalne grupe Veljka Belivuka, poznatijim kao Velja Nevolja, koji je javnosti bio poznat kao vođa navijača Partizana, tačnije podgrupe "Janjičari", a policijskim organima reda bio je poznat godinama unazad.

Veliko hapšenje dogodilo se na aerodromu, nako čega je mesecima unapred palo još nekoliko članova kriminalne grupe, od čijih je jezivih zločina ceo region zanemeo. Belivuk je uhapšen zajedno sa Markom Miljkovićem koji se smatrao njegovom desnom rukom, što se prilikom rekonstrukcije gnusnih zločina ispostavilo kao tačno.

SARADNJA SA ZVICEROM

Podsećamo, pre samog hapšenja,Belivuk je zajedno sa Miljkovićem boravio u Crnoj Gori, a kako su mediji mesecima pisali, spekulisalo se o tome da je bio u gostima kod Radoja Zvicera ozloglašenog kriminalca i navodnog vođe kavačkog klana.

Sem što je organima reda bio poznat po veoma nasilničkom ponašanju, 2017. godine bio je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Vlastimira Miloševića.

U slučaju ubistva Vlastimira Miloševića ublaženo je krivično delo za koje je optužen, pa je umesto kao izvršilac, kako je od početka istrage sumnjičen, optužnicom označen kao pomagač N. N. ubici.

Protiv Belivuka je bila podneta i krivična prijava zbog sumnje da je bio umešan u demoliranje kafića jednog od vođa Partizanove navijačke grupe Alkatraz. Tužilaštvo je tada, odbacilo krivičnu prijavu.

Prva pravosnažna presuda Belivuku izrečena je još u martu 2016. godine. Naime, Apelacioni sud mu je potvrdio kaznu od pet meseci i 15 dana zatvora zbog napada na dvojicu maloletnika na splavu "Blejvoč" u oktobru 2007. godine.

Svega mesec dana nakon presude Apelacionog suda, Belivuk je bio akter napada na Božu Kumburovića i Nebojšu Petkovića, članove obezbeđenja bivšeg direktora FK "Partizan" Miloša Vazuru.

Pored Belivuka, na saslušanju se, samo sutradan nakon hapšenja pojavilo čak 17 članova ove kriminalne ekipe na čijem se čelu on nalazio.

SLIKE I SNIMCI STRAVE I UŽASA

Nakon saslušanja, mediji su ubrzo preplavljeni slikama strave i užasa. Brzom reakcijom MUP i policije, njihovi zločini i zlodela polako su počeli da izlaze na površinu, a fotografije koje su obišle region i svet svedoče o monstruoznosti uhapšenih.

Takođe, pored fotografija i snimaka, svetlost dana ugledali su i razgovori među članovima grupe, kao i njihovi dogovori kako će žrtve mamiti u "klanicu u Ritopeku", gde su ljude sekli na komade, odrubljivali im glave, sekli delove tela, ali i mleli u ozloglašenoj mašini za mlevenje mesa.

Takođe, Američki Federalni istražni biro (FBI) blokirao je i zaplenio sajt kompanije Sky ECC, koja je na globalnom nivou prodavala šifrovane programe za takozvane "skaj telefone", koje je prilikom izvršenja krivičnih dela koristila i organizovana kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Srbiji.

Savezni tužioci u San Diegu, u Kalifoniji, podigli su optužnicu i izdali nalog za hapšenje osnivača i izvršnog direktora Sky Global-a Žan-Fransoa Eapa, i Tomasa Herdmana, bivšeg distributera Sky Global uređaja.

O zločinima Velje Nevolje i njegove kriminalne grupe govorio je i Ministar Unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, kao i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je poručio da se ovakve stvari više nikada neće dogoditi u Srbiji.

- Lepo je da mislite da možete sve, ali ako mistite da neko može da vodi politiku "nema tela pa nema dela", zaboravite na to. Vi mesecima znate da ljudi nestaju i pretpostavljate da ti ljudi nisu u životu, a ne možete to da kažete ni familijama niti bilo kome drugom. A, onda pogledate snimke kako neko ulazi u neki objekat, a onda iz njega ne izđe, a vi onda ne možete da donesete odluku. Zato čestitam tužiocu za organizovani kriminal - rekao je Vučić.

- Namerno sam ovo pomenuo samo da bi znali da ne postoji način da se sakriju i pobegnu. Lepo je da mislite kako možete sve, ali je država pokazala da to tako ne može - naveo je Vučić i naglasio da su čitav slučaj pratile brojne teškoće, ali da je država - pobedila.

Ovo su ubice i ološ kakav ne zaslužuje da nikada izađe na slobodu. Ovo što ste videli, pokazano je porodicama. Neki su povraćali, neki su odbijali da gledaju, neki su govorili da to nije istina... Ovo što smo pokazali, trudili smo se da pokažemo što manje. Nažalost, ima mnogo više. Sve ovo što vidite, govori ko su ovi ljudi. Inače, ovo su sve navijači Partizana. Svi poklani su navijači Partizana. Znam šta će sutra biti. U 'luksemburškim' medijima će da se potegne priča kako smo ovo smeli da pustimo. Svako ko bude pokušao da od ovih naprave pravednike, neka pogledaju ove slike - govorio je Vulin.

- Više nikada ničija majka neće morati da gleda ove slike. Boli me što se to desilo u ovoj zemlji, ali to se više nikada neće desiti. Jako mi je teško i zbog tragedija ovih porodica. Niko nije zaslužio da ovako završi, ovo se neće ponoviti. Budite sigurni! - dodao je Vulin gostujući u emisiji Hit Tvit nešto malo posle hapšenja.

PODIZANJE OPTUŽNICE

Nakon hapšenja ove kriminalne grupe, klupko je počelo da se odmotava. Rasvetljeni su mnogi zločini, uhapšena nova lica, otkriveni su mnogi nestanci, a onda je usledilo i zvanično podizanje optužnice.

Naime, protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića zvanog Mesar i još 29 pripadnika njihove ekipe 30. 07. 2021. u Tužilaštvu za organizovani kriminal podignuta je optužnica sa više od 322 strana.

Oni su u ovom trenutku optuženi za pet ubistava, nelegalno držanje i rasturanje narkotika i oružja, otmicu i silovanje.

Naime, 1. decembra, u Tužilaštvu za organizovani kriminal saslušana je ova kriminalna grupa. a tim povodom, specijalni tužilac Saša Čađenović iz Crne Gore došao je kako bi učestvovao na suđenju. Zajedno sa njim, saslušanju je prisustvovao i naš tužilac Saša Drecun.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić istakao je da je crnogorsko tužilaštvo uradilo sve što je bilo potrebno u vezi sa saslušanjem Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Beogradu. On je dodao da je procedura u potpunosti ispoštovana i da se stiču uslovi za nastavak postupka.

- To je, inače, jedna procedura koja je predviđena i sve je dostavljeno što je trebalo da bude u ovoj fazi postupka. A radi se o fazi postupka koja se tiče naredbe za sprovođenje istrage, gde se ukaže šta im se stavlja na teret i iz kojih dokaza to proizilazi. Ne može da se desi da oni prvo gledaju dokaze pa da iznose odbranu, to nije predviđeno - rekao je tada Katnić.

HAPŠENJE SUPRUGA I BELIVUKOVE TAŠTE 09.12. 2021.

Podsetimo, Belivukova supruga je uhapšena u prvom talasu policijske akcije u februaru mesecu, nakon što je policija u stanu Veljka Belivuka pronašla 60.000 evra, a prema nezvaničnim informacijama, ona se nalazila u drugom stanju.

U porodičnom stanu u koji je Belivuk uveden s lisicama odvijala se, kako se saznaje, prava drama, pošto je njegova supruga, kada je videla šta se događa, urlala na njega.

Bojana Belivuk navodno nije učestvovala u monstruoznim zločinima navijačke grupe njenog muža i nije ni znala mnogo o tome šta je on radio dok je bio na čelu klana.

Zajedno sa njom, uhapšena je i Belivukova tašta, ali i supruga Marka Miljkovića, a na teret im se stavilo pranje novca, zbog čega su kasnije saslušane i puštene da se brane sa slobode.

Autor: D.Bošković