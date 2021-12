MUŽ UBIJENE PEVAČICE NUDI 4 DOKAZA DA JE NEVIN! Branioci Zorana Marjanović kažu da je jedan od njih KRUNSKI

Zoran Marjanović, optužen za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. u Borči, juče je predložio sudu da se u dokaze uvrste još četiri ključna dokaza koji bi potvrdili da on nema veze sa tim zločinom!

Radi se o snimcima njegovih poziva policiji na dan Jeleninog nestanka, njenom intervjuu iz 2015. godine, zatim o slici njene povređene ruke pre ubistva i o izveštaju o tragu obuće koji je nađen u blizini mesta zločina.

Negirao zločin

Ove nove dokazne predloge juče su u Zoranovo ime izneli njegovi branioci u nastavku suđenja pred Višim sudom u Beogradu, gde je obavljen uvid u sudske spise i dokazne predloge.

Kako su precizirali Marjanovićevi branioci, potrebno je da se u dokaze uvrste telefonski pozivi na kojima se čuje kako on 2. aprila 2016, oko 17.30, policiji prijavljuje nestanak svoje supruge samo pola sata nakon što je Jelena otišla da džogira nasipom u Borči, posle čega joj se izgubio svaki trag. Takođe, tražili su da se pregleda emisija "Grand magazina" iz 2015. u kojoj je Jelena, inače pevačica narodne muzike, govorila o svojim porodičnim odnosima.

Predložili su i izveštaj o tragovima obuće u blatu, koji je pronađen pored kanala u kom je 3. aprila 2016. pronađeno Jelenino telo. Taj trag obuće, navodno, po veličini i obliku ne odgovara Zoranovoj obući. Pored toga, odbrana je ponudila i fotografiju na kojoj se vidi kako je Jelena imala povredu ruke pre ubistva, kao dokaz da se njena krv zbog toga našla na zadnjem sedištu Marjanovićevog automobila "mercedes".

Na drugoj strani, sudija Jelena Škulić predočila je i neke dokaze koje je sud uvrstio u spise, a kako saznajemo, reč je o delovima iz obdukcionog izveštaja i toksikoloških analiza koji se ne pominju u optužnici. Zoranovi branioci su zato zatražili dodatno vreme da se upoznaju s tim izveštajima, ali sudija im je ukazala da je reč o dokazima koji već postoje u spisima.

- Sudija, mi optuženog branimo od optužnice, a ne od spisa predmeta - rekao je branilac Veljko Delibašić, nakon čega je ipak odlučeno da se suđenje odloži za 11. februar.

Podsetimo, Marjanović je na početku suđenja u novembru 2019. detaljno izneo svoju odbranu, negirajući da je ubio suprugu. On je optužen za teško ubistvo, za šta mu preti do 40 godina zatvora.

Brani se sa slobode

Tužilaštvo ga tereti da je 2. aprila 2016. ubio suprugu Jelenu na nasipu u Borči, dok je u neposrednoj blizini mesta zločina bila je i njihova maloletna ćerka Jana, koja je tog popodneva bila sa njima. Marjanoviću je prošle godine sud vratio puno starateljstvo nad detetom, koje mu je oduzeto posle Jeleninog ubistva.

On se od 12. juna 2018. brani sa slobode, pošto mu je tog dana Apelacioni sud ukinuo pritvor, u kojem je bio prethodnih deset meseci. Bio je uhapšen 15. septembra 2017. godine, godinu i po dana nakon ubistva. I pre toga je bio privođen zbog Jeleninog ubistva, ali je nakon ispitivanja u policiji i na poligrafu pušten na slobodu.

Jelena 2015: Zoran i ja smo kao nokat i meso

Jelena Marjanović gostovala je u emisiji na televiziji Grand 10. septembra 2015, sedam meseci pre nego što je ubijena u Borči, gde je pričala o svojoj velikoj ljubavi sa Zoranom, ističući da su kao "nokat i meso". Ispričala je da je Zorana upoznala kad je imala samo 12 godina, da je to bila ljubav na prvi pogled, ali da su počeli da se zabavljaju kad je napunila 17 godina.

- Godinama smo se zabavljali i na kraju smo vezu krunisali brakom. Na sve to, kao šlag na tortu, dobili smo jednu divnu devojčicu Janu - rekla je ubijena pevačica.

Govoreći o odnosu sa Zoranom, Jelena je kroz smeh kazala da se njih dvoje zaista vole i podržavaju.

- Neki će reći da govorim kako je sve divno i krasno zbog kamera, ali mi se zaista volimo i pomažemo jedno drugom. Držimo se, što kaže narod, kao nokat i meso. Zajedno idemo na gostovanja i nastupe. Kada treba da se smrša, on je uz mene. Idemo, trčimo, kuvamo čajeve, svuda smo zajedno - rekla je Jelena i dodala da je to njen "recept za uspešan brak":

- Današnji brakovi kratko traju. Ja sam živela u porodici u kojoj su moji roditelji bili skladan bračni par i podržavali su se i voleli. To je ta iskrena ljubav, koje danas, nažalost, sve manje ima. Mi smo možda poslednja generacija koja stvarno gleda tu istinsku vrednost. Po mom mišljenju, možemo mi i da zaradimo velike pare kao supružnici, ali to nije toliko bitno jer se sve to potroši. Ali ta ljubav, to je srž života.

Jelena je rekla i da se posle višegodišnje pauze vratila na scenu na Zoranovu inicijativu.

- Kad sam izgubila oca, muž je bio uz mene i podržavao me. Povukla sam se iz javnosti, nisam imala energije, ali smo nastavili da radimo iza scene. A onda mi je on rekao: "Daj, što da propadne taj dar, talenat, od Boga je, ajde, moraš. Pusti dete, kako druge majke sve postignu" - ispričala je tada Jelena.