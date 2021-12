GDE ĆE VAM DUŠA? Muž i žena zavili silne porodice u crno - otimali stanove i kuće!

Kragujevčani Marinko M. (40) i njegova vanbračna supruga Jelena Đ. (31) uhapšeni su zbog sumnje da su od dužnika lažnim ugovorima o zajmu oduzeli 30 stanova, kuća, poslovnih prostora, kao i građevinsko zemljište u vrednosti od više od 45 miliona dinara.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo pranja novca i pranja novca u pomaganju, a uhapšeni su u akciji "Gnev", u kojoj su učestvovali MUP, SBPOK, BIA, poreska policija i Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.

Oštetili budžet

- Marinko M. tereti se da je od 2014. godine građanima iz Kragujevca i okoline pozajmljivao novac pod kamatom za koju su se usmeno dogovorili, sačinjavao ugovore o zajmu koje nije overavao kod javnog beležnika i priznanice koje je overavao kod advokata, a potom pokretao sudske postupke protiv osoba koje novac nisu mogle da vrate, nakon što je prethodno upisivao da im je na ruke dao znatno veći iznos - saopštio je MUP:

- On je, kako se sumnja, od građana koji nisu mogli da izmire dugovanja zahtevao da mu predaju nepokretnosti i na taj način je stekao 30 stanova, kuća i poslovnih prostora, kao i građevinsko zemljište u vrednosti od 45.854.955 dinara. Takođe, osumnjičeni je neovlašćenim kreditiranjem građana ostvario prihode u iznosu od 51.139.984 dinara, za koje nije podnosio poreske prijave, čime je oštetio budžet Republike Srbije za više od 1,5 miliona dinara.

- U izvršenju krivičnog dela pranja novca njemu je, kako se sumnja, pomagala nevenčana supruga Jelena Đ., koja je od 2016. godine stekla, koristila i otuđila imovinu u vrednosti od 80.000 evra, iako je znala da potiče iz kriminalnih delatnosti - navode iz MUP.

Blanko priznanice

Izvor Kurira iz Kragujevca kaže da je Marinko M. imao razrađen modus operandi po kome je varao građane, i to je radio godinama.

- Davao je novac na kamatu, i to se godinama pričalo po Kragujevcu, izdavao blanko priznanice, a na njih posle upisivao proizvoljne iznose. Interesantno je da je on navodno i vlasnik jedne advokatske kancelarije, iako nije pravnik. Navodno, on je angažovao advokatski tim koji radi za njega. Osim toga, sumnja se da poseduje i agenciju za nekretnine - priča izvor iz istrage i dodaje:

- Marinko M. je većinu novca uspeo da uvede u legalne tokove, ali je ipak propustio da to uradi za sve pare za koje je varao narod, pa je tako i uhapšen. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu.