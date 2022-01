Ovo su monstruozni i jezivi zločini koji su obeležili 2021. godinu.

2021. godinu zasigurno je obeležilo veliko hapšenje kriminalne grupe Veljka Belivuka, poznatijim kao Velja Nevolja, koji je javnosti bio poznat kao vođa navijača Partizana, tačnije podgrupe "Janjičari", a policijskim organima reda bio je poznat i godinama unazad.

Veliko hapšenje dogodilo se na aerodromu, nako čega je mesecima unapred palo još nekoliko članova kriminalne grupe, od čijih je jezivih zločina ceo region zanemeo. Belivuk je uhapšen zajedno sa Markom Miljkovićem koji se smatrao njegovom desnom rukom, što se prilikom rekonstrukcije gnusnih zločina ispostavilo kao tačno.

SARADNJA SA ZVICEROM

Podsećamo, pre samog hapšenja,Belivuk je zajedno sa Miljkovićem boravio u Crnoj Gori, a kako su mediji mesecima pisali, spekulisalo se o tome da je bio u gostima kod Radoja Zvicera ozloglašenog kriminalca i navodnog vođe kavačkog klana.

Sem što je organima reda bio poznat po veoma nasilničkom ponašanju, 2017. godine bio je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Vlastimira Miloševića.

U slučaju ubistva Vlastimira Miloševića ublaženo je krivično delo za koje je optužen, pa je umesto kao izvršilac, kako je od početka istrage sumnjičen, optužnicom označen kao pomagač N. N. ubici.

Protiv Belivuka je bila podneta i krivična prijava zbog sumnje da je bio umešan u demoliranje kafića jednog od vođa Partizanove navijačke grupe Alkatraz. Tužilaštvo je tada, odbacilo krivičnu prijavu.

Prva pravosnažna presuda Belivuku izrečena je još u martu 2016. godine. Naime, Apelacioni sud mu je potvrdio kaznu od pet meseci i 15 dana zatvora zbog napada na dvojicu maloletnika na splavu "Blejvoč" u oktobru 2007. godine.

Svega mesec dana nakon presude Apelacionog suda, Belivuk je bio akter napada na Božu Kumburovića i Nebojšu Petkovića, članove obezbeđenja bivšeg direktora FK "Partizan" Miloša Vazuru.

Pored Belivuka, na saslušanju se, samo sutradan nakon hapšenja pojavilo čak 17 članova ove kriminalne ekipe na čijem se čelu on nalazio.

SLIKE I SNIMCI STRAVE I UŽASA

Nakon saslušanja, mediji su ubrzo preplavljeni slikama strave i užasa. Brzom reakcijom MUP i policije, njihovi zločini i zlodela polako su počeli da izlaze na površinu, a fotografije koje su obišle region i svet svedoče o monstruoznosti uhapšenih.

Takođe, pored fotografija i snimaka, svetlost dana ugledali su i razgovori među članovima grupe, kao i njihovi dogovori kako će žrtve mamiti u "klanicu u Ritopeku", gde su ljude sekli na komade, odrubljivali im glave, sekli delove tela, ali i mleli u ozloglašenoj mašini za mlevenje mesa.

KORISTILI SKAJ TELEFONE

Takođe, Američki Federalni istražni biro (FBI) blokirao je i zaplenio sajt kompanije Sky ECC, koja je na globalnom nivou prodavala šifrovane programe za takozvane "skaj telefone", koje je prilikom izvršenja krivičnih dela koristila i organizovana kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Srbiji.

Savezni tužioci u San Diegu, u Kalifoniji, podigli su optužnicu i izdali nalog za hapšenje osnivača i izvršnog direktora Sky Global-a Žan-Fransoa Eapa, i Tomasa Herdmana, bivšeg distributera Sky Global uređaja.

O zločinima Velje Nevolje i njegove kriminalne grupe govorio je i Ministar Unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, kao i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je poručio da se ovakve stvari više nikada neće dogoditi u Srbiji.

- Lepo je da mislite da možete sve, ali ako mistite da neko može da vodi politiku "nema tela pa nema dela", zaboravite na to. Vi mesecima znate da ljudi nestaju i pretpostavljate da ti ljudi nisu u životu, a ne možete to da kažete ni familijama niti bilo kome drugom. A, onda pogledate snimke kako neko ulazi u neki objekat, a onda iz njega ne izđe, a vi onda ne možete da donesete odluku. Zato čestitam tužiocu za organizovani kriminal - rekao je Vučić.

- Namerno sam ovo pomenuo samo da bi znali da ne postoji način da se sakriju i pobegnu. Lepo je da mislite kako možete sve, ali je država pokazala da to tako ne može - naveo je Vučić i naglasio da su čitav slučaj pratile brojne teškoće, ali da je država - pobedila.

PAŽNJA, UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ!!!

Ovo su ubice i ološ kakav ne zaslužuje da nikada izađe na slobodu. Ovo što ste videli, pokazano je porodicama. Neki su povraćali, neki su odbijali da gledaju, neki su govorili da to nije istina... Ovo što smo pokazali, trudili smo se da pokažemo što manje. Nažalost, ima mnogo više. Sve ovo što vidite, govori ko su ovi ljudi. Inače, ovo su sve navijači Partizana. Svi poklani su navijači Partizana. Znam šta će sutra biti. U 'luksemburškim' medijima će da se potegne priča kako smo ovo smeli da pustimo. Svako ko bude pokušao da od ovih naprave pravednike, neka pogledaju ove slike - govorio je Vulin.

- Više nikada ničija majka neće morati da gleda ove slike. Boli me što se to desilo u ovoj zemlji, ali to se više nikada neće desiti. Jako mi je teško i zbog tragedija ovih porodica. Niko nije zaslužio da ovako završi, ovo se neće ponoviti. Budite sigurni! - dodao je Vulin gostujući u emisiji Hit Tvit nešto malo posle hapšenja.

PODIZANJE OPTUŽNICE

Nakon hapšenja ove kriminalne grupe, klupko je počelo da se odmotava. Rasvetljeni su mnogi zločini, uhapšena nova lica, otkriveni su mnogi nestanci, a onda je usledilo i zvanično podizanje optužnice.

Naime, protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića zvanog Mesar i još 29 pripadnika njihove ekipe 30. 07. 2021. u Tužilaštvu za organizovani kriminal podignuta je optužnica sa više od 322 strana.

Oni su u ovom trenutku optuženi za pet ubistava, nelegalno držanje i rasturanje narkotika i oružja, otmicu i silovanje.

Naime, 1. decembra, u Tužilaštvu za organizovani kriminal saslušana je ova kriminalna grupa. a tim povodom, specijalni tužilac Saša Čađenović iz Crne Gore došao je kako bi učestvovao na suđenju. Zajedno sa njim, saslušanju je prisustvovao i naš tužilac Saša Drecun.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić istakao je da je crnogorsko tužilaštvo uradilo sve što je bilo potrebno u vezi sa saslušanjem Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Beogradu. On je dodao da je procedura u potpunosti ispoštovana i da se stiču uslovi za nastavak postupka.

- To je, inače, jedna procedura koja je predviđena i sve je dostavljeno što je trebalo da bude u ovoj fazi postupka. A radi se o fazi postupka koja se tiče naredbe za sprovođenje istrage, gde se ukaže šta im se stavlja na teret i iz kojih dokaza to proizilazi. Ne može da se desi da oni prvo gledaju dokaze pa da iznose odbranu, to nije predviđeno - rekao je tada Katnić.

HAPŠENJE SUPRUGA I BELIVUKOVE TAŠTE 09.12. 2021.

Podsetimo, Belivukova supruga je uhapšena u prvom talasu policijske akcije u februaru mesecu, nakon što je policija u stanu Veljka Belivuka pronašla 60.000 evra, a prema nezvaničnim informacijama, ona se nalazila u drugom stanju.

U porodičnom stanu u koji je Belivuk uveden s lisicama odvijala se, kako se saznaje, prava drama, pošto je njegova supruga, kada je videla šta se događa, urlala na njega.

Bojana Belivuk navodno nije učestvovala u monstruoznim zločinima navijačke grupe njenog muža i nije ni znala mnogo o tome šta je on radio dok je bio na čelu klana.

Zajedno sa njom, uhapšena je i Belivukova tašta, ali i supruga Marka Miljkovića, a na teret im se stavilo pranje novca, zbog čega su kasnije saslušane i puštene da se brane sa slobode.

UBISTVO TROČLANE PORODICE ĐOKIĆ IZ ALEKSINCA

Takođe, zločin koji je potresao javnost ali i region, dogodio se u selu Moravac, nedaleko od Aleksinca.

Podsetimo, Goran (57), njegova supruga Gordana (56) i ćerka Lidija (25) Đokić poslednji put su viđeni 26. septembra u selu Žitkovac, opština Aleksinac, odakle su se svojim "folksvagenom pasat" crne boje uputili ka Aleksincu i od tada im se izgubio svaki trag.

Tela su pronađena 02. 10. 2021. u rupi koja je prethodno iskopana, pokrivena smećem i zapaljena. Nekoliko kilometara dalje, u selu Tešica pored Morave, na nepristupačnom terenu pronađen je i automobil porodice Đokić koje je takođe bilo spaljeno.

Nekoliko dana kasnije, porodica je sahranjena.

Sveštenik je na sahrani zamolio da se svi dostojanstveno oproste. Baka Stojanki, Goranovoj majci bilo je najteže, a cela porodica stajala je skrhana pored kovčega... Sestre su ljubile sanduke, a mnogi su istrčali iz dvorišta nakon gledanja dirljivih scena.

Opština Aleksinac je tada donela je odluku o proglašenju dana žalosti povodom tragedije u kojoj su život izgubili članovi porodice Ðokić.

HAŠĐENJE GORANA DŽONIĆA

Policija je nakon sahrane, nastavila sa intenzivnim radom i češljanjem Aleksinca kako bi došli do bilo kakvog traga, gde je i dosta meštana sela Moravac podleglo poligrafu. Međutim, iako je u prvi mah svima izgledalo kao da je nemoguće naći ubicu, koja je, prema svemu sudeći, kako se tada verovalo, bila profesionalac, pojedini tragovi naveli su istražitelje na osumnjićene.

21.10.2021. uhapšen je Goran Džonić, vatrogasac u penziji, koji je inače bio rođak ubijenih, a koji je, takođe prisustvovao sahrani.

Kako je najpre utvrđeno, motiv ubistva bio je novac koji je Džonić dugovao Goranu Đokiću, koji je inače, bio vlasnik menjačnice dugi niz godina. U međuvremenu, pronađeni su brojni dokazi koji su osumnjičenom stavljeni na teret, kao što je DNK analiza, pištolj kojim je pucao u glave nastradalih, prigušivač, a potom i novac, zakopan u dvorištu jednog od njegovih sinova.

UHAPŠENA BRAĆA JOJKE I SINOVI GORANA DŽONIĆA

Nakon izjave koju je dao osumnjičeni za ubistvo porodice Đokić, Goran Džonić, uhapšena su i četvorica muškaraca .

Dvojica od privedenih su braća Konstantin i Kostadin Milošević koji su u selu Moravac poznatiji kao Jojke, i Džonićevi sinovi.

POKUŠAVAO DA SE ''VADI NA LUDILO''

Više javno tužilaštvo u Nišu naložilo je psihijatrijsko veštačenje Gorana Džonića jer je tokom davanja iskaza menjao raspoloženja i davao kontradiktorne odgovore. Nije međutim isljučeno da je u pitanju samo njegova taktika da se "izvuče".

Sinovi: Ako je tata kriv, treba da plati Branilac braće Džonić vatrogasca Milana i profesionalnog vojnika Stefana, niški advokat Filip Domazet veruje da sinovi misle da je Goran Džonić samo iz straha pristao da tipuje porodicu Gorana Đokića, brata od strica u drugom kolenu, te da su ubeđeni da on nije mogao biti egzekutor. - Ne znaju ni oni verovatno šta da misle, ali veruju da on nije mogao biti egzekutor. Mislim da Milan i Stefan, koje branim, a koji imaju čvrst alibi da nisu umešani u ubistvo Đokića, ne brane bespogovorno svog oca Gorana. Oni smatraju da, ako je kriv, treba da odgovara - istakao je advokat Domazet.

NOVA SASLUŠANJA

Saslušanje svedoka u istrazi koja se vodi protiv Gorana Džonića i još četvorice osumnjičenih za ubistvo porodice Đokić se nastavlja sa ispitivanjem Stojanke Đokić, majke ubijenog Gorana, a na listi svedoka navodno je i I. Dž., rođak kome je bivši vatrogasac posle zločina vratio dug.

- Stojanka Đokić nema direktna saznanja o zločinu, ali bi ona mogla da pred tužilaštvom pojasni porodične odnose između Đokića i Džonića. Ona je ujedno poslednja osoba koja je sina, snahu i unuku videla žive, jer su poslednji dan proveli s njom - objašnjava izvor upućen u istragu.

- I. Dž. je pozivan i ranije, ali pošto živi i radi u inostranstvu, nije se pojavljivao. Postoji mogućnost da će biti ispitan. Nakon hapšenja Džonića spekulisalo se da je raskrinkan upravo jer je tom rođaku vratio dug u iznosu od 8.000 evra koji je imao duže vreme - dodao je.

TRI UBISTVA I SAMOUBISTVO U SJENICI

Pored gnusnih zločina klana Velje Nevolje, i za sada glavnog osumnjičenog za ubistvo tročlane porodice, zločin koji je sve ostavio bez teksta desio se u Sjenici, kada je Enedin. T. (44), ubio svoju bivšu ženu, tasta i taštu u selu Rasno kod Sjenice.

Kako su mediji ali i komšije javili, uzrok tragedije su bili loši porodični odnosi, jer je osumnjičeni koji je došao iz Nemačke gde se nalazio na privremenom radu, ubio troje ljudi, a još troje teško ranio.

Enedin je nakon masakra pobegao u nepoznatom pravcu. Jake policijske snage, uz podršku helikoptera, po veoma hladnom vremenu, snegu i vetru, satima su pretraživale ovaj deo Pešterske visoravni.

Osumnjičenog su locirali u njegovom rodnom selu Doliće, blizu granice sa Crnom Gorom, zbog čega su prethodno bili blokirani putni pravci da ne bi prešao u drugu državu.

Nakon što su policajci pozvali pojačanje i opokolili ga, uvidevši da ne može da pobegne, ubica Enedin T. je izvršio samoubistvo.

MONSTRUM IZ ČAČKA ZVERSKI PRETUKAO MAJKU ČETVORO DECE

Priča o monstrumu iz Čačka posebno je uznemirila javnost, kada je, vest o porodičnom nasilju odjeknula portalima širom Srbije ali i regiona.

Goran (30) iz mesta Zablaće, kod Čačka pretukao je 30.08. 2021. svoju suprugu Nikoliju, i tom prilikom je teško povredio. On je, prema rečima zdravstvenih radnika, motkom na kojoj je bio zakucan ekser tukao suprugu do iznemoglosti, nakon čega ju je grizao, i oktinuo uvo koje je bacio pored smeća.

Goran je nakon brutalnog prebijanja supruge prešao i na rođenu majku.

Žena N. V. koju je suprug pretukao motkom i tom prilikom joj otkinuo uvo, prebačena je odmah u Klinički centar u Kragujevcu i bila je u izuzetno kritičnom stanju.

Kako su mediji javili, ovo nije bio prvi put da je Goran koji je odmah nakon prebijanja uhapšen, napadao porodicu. Njegova supruga Nikolija je, kako su mediji javili nekoliko puta zbog supruga kontaktirala Sigurnu kuću.

- Samo molim Boga da mi preživi snaha koju je nažalost moj sin Goran noćas pretukao skoro nasmrt - rekla je tada Stoja Vučković iz Zablaća kod Čačka, majke nasilnika koji je krvnički pretukao suprugu.

- Nisam htela da se mešam u njihov brak, a i prilikom prethodnog incidenta od sina sam dobila dva šamara - rekla je ona tada.

Stoja kaže da nije bila sposobna da u svojoj kući i dvorištu gleda horore koje je Goran izazivao, uglavnom, u alkoholisanom stanju, a da ne reaguje.

Kaže: "Ubio sam Nikoliju od batina, ne znam da li je živa". Ja sam se pogubila u momentu... On je bio krvav, meni je sve bilo jasno. On je upao u kuću, mene je udario nekoliko puta. Nekako sam izbegla, zvala sam Hitnu pomoć da se nađe Nikoliji. Videla sam da je ozbiljno - govorila je Stoja.

Nikolija je dugo bila na odeljenju intenzivne nege, a početkom oktobra puštena je iz bolnice, kada se zajedno sa decom vratila u roditeljski dom, dok je za Gorana, čačansko tužilaštvo tražilo zatvorsku kaznu od pet godina i tri meseca.

Četiri meseca nakon monstruoznog nasilja majka Stoja, koja je i sama pretrpela batine od sina, podržala je snaju i bila presrećna je što se ona oporavlja od stravičnih povreda.

- Istog dana kada je Nikolija izašla iz bolnice preselila se kod roditelja. S njom se čujem svakodnevno. Poslednji put smo se videle za Aranđelovdan, na slavi njenih roditelja. Možda bih ih posećivala i češće da nemam obaveze oko drugog sina, kojem je zbog bolesti neophodan nadzor 24 sata - priča Stoja.

Nije bio pri sebi

Komentarišući optužnicu čačanskog osnovnog javnog tužilaštva, koje, prema tvrdnjama Nikolijinog advokata, za Gorana traži pet godina i tri meseca zatvora, majka Stoja kaže da će prihvatiti odluku suda kakva god ona bude bila.

Mora se goniti za pokušaj ubistva

Irena Ilić, pravna zastupnica pretučene Nikolije V., koju je optuženi, kako se navodi u optužnici, tukao letvom sa ekserima i otkinuo joj uvo, kaže da nisu zadovoljni optužnicom.

- Tražili smo da se razmotri da li su u radnjama okrivljenog stiču elementi krivičnog dela ubistvo u pokušaju, imajući u vidu težinu, vrstu i veliki broj povreda koje je Nikolija pretrpela. Moje mišljenje je da se okrivljeni mora goniti za ubistvo u pokušaju, a ne za nasilje u porodici - kaže Ilićeva.

- To što je uradio je neoprostivo, osuđujem ga ako je svesno počinio onu strahotu. Duša me boli za Nikolijom. Videla sam da među njima nešto ne funkcioniše već duže vreme, nisam ni slutila kakva će se nesreća dogoditi. Goran te noći kao da nije bio pri sebi. Polagala sam velike nade u njega, jer je drugi sin bolestan. Dogodila se ova nesreća, mnogo mi je teško - priča Stoja. Goran u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Čačku ima pravo na posete, uz odobrenje suda. Njegova majka kaže da ga je posetila svega dva puta za četiri meseca.

- Napisao mi je dva pisma. Duga i za mene veoma teška. U jednom me je molio za oproštaj, napisao je i da ne veruje da će mu Nikolija ikad oprostiti. Njoj su vrata ovog doma uvek otvorena, ovo je njena kuća i kuća njene dece. Goran u pismu kaže i da se kaje, ali ja mu ne verujem u potpunosti, jer to nije prvo nasilje koje je izvršio. Ali verujem da mu je sada žao, sada kada je tako kako je... Imajte razumevanja, majkavsam, moram da gledam oboje, a kako je mom srcu, samo ja znam - kaže ova žena.

Suđenje Goranu V. zakazano je za 21. decembar, a tereti se za nasilje u porodici i nanošenje teških povreda supruzi, kao i za krivično delo nasilje u porodici učinjeno prema majci Stoji.

VELJIN VOJNIK UBIO BABU ŠRAFCIGEROM I ISKOPAO JOJ OČI

15.12.2021. kao bomba, odjeknula je vest o krvavom zločinu, gde je unuk David Dudić na oči nepokretnog brata ubio baku Desanku Dudić (78).

Monstrum je presudio nesrećnoj starici samo zato što nije imala da mu da 100 evra za drogu.

Davidov otac Đorđe odrekao se sina i potresnim rečima oprostio se od majke Desanke: "Majko, danas ti je rođendan, a ubio te je unuk, koji je trebalo da te voli..."

Stravičan zločin u Desankinom stanu. Pomahnitali David, koji nikad nije pozvao babu da je pita za zdravlje, niti ju je posećivao, u narkomanskoj krizi upao joj je u stan i tražio pare. Kada mu je Desanka rekla da nema novca i da živi od male penzije, monstrum joj je brutalno uzeo život.

U trenutku zločina u stanu je bio drugi Desankin unuk, koji je zbog povrede bio maltene nepokretan, i on je odmah pozvao Davidovog oca Đorđa i policiju. Patrola je zatekla u stanu iskasapljenu Desanku i unezverenog Davida, koji je odmah uhapšen.

Đorđe nikako ne može da dođe sebi od šoka i bola, pa je juče u opširnoj poruci na Fejsbuku poručio:

- Danas ti je, mama, bio rođendan. Dobila si na poklon puno patnje i boli, od zla kakvo svet nije zapamtio, od nekoga ko je trebalo da te voli. Draga mama, oči su ti izvađene, iskasapljeno ti je telo. Mučena si dugo, a i dok si umirala, verovala si u Boga. Dok te je unuk ubijao, govorila si: "Neka radi šta želi, moj Bog je sa mnom..." Zlotvor je morao nožem da ti vadi srce zato što je ljubomoran, jer on nije imao svoje... Bila si heroj u mom životu. Ovaj ružan svet i nije bio mesto za tebe, suviše je prljav za tvoj anđeoski lik - napisao je Đorđe, i dodao:

- Monstrum te jeste ubio, ali pobeda je tvoja. Neko se rodi ko ruža, pa miriše i kada je posečeš, a neko i sa parfemom ostane smeće...

KOMŠIJE IMALE SAMO REČI HVALE

Desanka je bila divna i dobra žena. Brinula je o bolesnom unuku, a tog Davida, koji ju je ubio, nikad niko od komšija nije video. Ne možemo da shvatimo da je monstrum mogao tako krvnički da je iskasapi zbog novca za drogu... David je zaslužio da nikad više ne izađe na slobodu - kazala je komšinica.

HVALIO SE DA JE VELJIN VOJNIK

Kako je naveo njegov otac, David se hvalio da pripada grupi Velje Nevolje.

- Bio je drčan prema njoj, tražio joj je novac, pretpostavljam za drogu, jer se David hvalio sa tom pošasti. Takođe se hvalio i da pripada ekipi Velje Nevolje - rekao je Đorđe nekoliko dana nakon zločina.

Stefan, brat Devida Dudića je opisao kako je monstrum ubio njegovu baku Desanku i šta se dešavalo pre kobnog napada.

Kako kaže čuo je zvuk ključa u bravi, a na vratima stana video je baku koja je sa nekim razgovarala telefonom. Za njom je ušao i David, vodeći štene sa sobom.

– U razgovoru sam shvatio da je pričala sa ujakom. Čuo sam samo baku da je drhtavim glasom odgovorila: „Za sada, za sada.” Kaže, odjednom, posle nekoliko prozborenih reči, David se zagledao u daljinu, ne čuvši pitanja, kao da nije bio prisutan… U tom bunilu u koji je upao, skočio je i rekao da mora da otvori prozor. Kako sam ja nepokretan, a ležim ispod tog prozora u majici, baka je rekla da ne otvara zbog mene, nego da skine jaknu ili da izađe na terasu. David je to odbio i insistirao da se otvori. Videvši gde to vodi, rekao sam baki da batali, a njemu da otvori – objašnjava Stefan.

Ovaj mladić ističe da baka nije želela da odustane, odnosno da je ušla u kratku raspravu sa Davidom, a on je u jednom trenutku samo ponovio nekoliko puta: „U redu je, u redu je.”

- Samo je skočio i uzeo baku za kragnu, stegao je za vrat, bacio na pod i počeo da je guši, rukama i nogama. Ja sam skočio da joj pomognem, ali su me noge izdale, pao sam. David je prišao, uhvatio me i bacio na krevet kao da sam pero. Onda se vratio da nastavi nju da muči - priseća se Stefan.

Tukao ju je, kaže, oko sat vremena, sve vreme smejući se i ponavljajući pitanje: „Ti si još živa?”

- Uzeo je saksiju i razbio joj o glavu, a potom i vazu, pa teglu ajvara koju mi je baka malo pre toga držala ispred lica da mi pokaže šta je kupila, a onda je ustao i uzeo flašu alkoholnog pića i polomio je udarajući je u glavu. Do tog trenutka baka se borila kao lavica, ponavljajući: „Bog je sa mnom”, ali verovatno je taj alkohol počeo da je peče, pa je i ona krenula da vrišti. On ju je pesnicama udarao ponavljajući joj da ućuti, a na kraju je, ućutavši je, rekao: „Ha-ha, ispao sam iz kondicije, malo sam se zamorio” – navodi ovaj mladić.

Nakon toga, kaže, ustao je i otišao do kuhinje.

– Mislio sam da sam ja sledeći, međutim, David se vratio i šrafcigerom koji je našao krenuo da ubada baku u oči. Počeo sam da vrištim, udaram rukama, dozivao pomoć… Ona je samo tiho izustila: „Pusti ga, Stefane, neka učini šta želi.” David se, čuvši to, nasmejao, pa dodao: „Je*ote, ova nikako da umre. Tebe tvoj bog baš voli.” Ustao je sa nje, otišao opet do kuhinje i došao sa noževima.

Dok se sve to dešavalo, Stefan kaže da je krišom zvao i slao poruke kome je stigao, a među njima je bio i Đorđe, Davidov otac.

- Javio sam ujaku, koji je zvao i policiju. Oni su došli i opkolili zgradu. Došli su do vrata, a David je uzeo noževe i stavio mi pod grlo kako ne bih progovorio. Nisam mogao da ga gledam i samo sam izustio: „Kolji, pi*ko.” On se udaljio i otišao do prozora - rekao je on.

MONSTRUMU PRETI DOŽIVOTNA ROBIJA

Tereti se za teško ubistvo, za šta mu preti doživotna robija, ali će tokom istrage najverovatnije biti upućen na psihijatrijsko veštačenje. Ukoliko se utvrdi da je bio neuračunljiv tokom krvavog pira, umesto u zatvor, mogao bi biti upućen u psihijatrijsku ustanovu zatvorenog tipa.

Autor: D.Bošković