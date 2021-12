UBISTVO ĐOKIĆA DOBIJA RASPLET? Advokat otkriva detalje za koje smatra da će RAZREŠITI SLUČAJ

U Višem javnom tužilaštvu u Nišu danas je saslušano troje svedoka u slučaju ubistva porodice Đokić.

- Najinteresantniji je iskaz svedoka Stojanke Đokić, majke preminulog Gorana Đokića, koja je do detalja objasnila ponašanje Gorana DŽonića. Iz njenog iskaza je utvrđeno da je Goran DŽonić bio u stalnim kontaktima sa Goranom Đokićem, a da je mesec dana pre ubistva prestao da kontaktira i izbegavao svaki kontakt sa porodicom Đokić, i sa majkom Stojankom Đokić, gde je inače ranije vrlo često dolazio, pio kafu, bio na ručkovima i u jednoj normalnoj situaciji se družio sa Đokićem, pomagao mu popravljajući automobil, da bi mesec dana pre ubistva prekinuo svaki kontakt, što svakako upućuje na zaključak da je već tada planirao ubistvo, do čega je kasnije i došlo - kaže advokat Zoran Vitković, kog je angažovala rodbina ubijene Gordane.

- Detalj više je da je u jednom trenutku Goran DŽonić od rođaka Gorana Đokića zatražio 20.000 evra, a taj novac mu je bio potreban zbog sina, koji je imao saobraćajnu nezgodu, da bi isplatio i obeštetio oštećene, ali mu je Đokić tad dao samo 10.000 evra. Nema nijednog podatka da je on taj novac i vratio, što znači da je ostao dužan, a istraga će utvrditi da li je i to možda bio motiv ubistva. To su najnoviji detalji koji po meni rasvetljavaju dosta toga - dodaje advokat.