NOVI DOKAZI o malverzacijama na carini prikupljeni nakon saslušanja Sofije Radulović: INFORMACIJE CURILE IZ POLICIJE?

Privođenje Sofije Radulović (48), doskora drugog čoveka Uprave carine, deo je mnogo šire istrage, koju već izvesno vreme radi kriminalistička policija MUP Srbije, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal.

U toku je prikupljanje novih dokaza, koje dodatno otežava činjenica da su se u ovom slučaju odlivale informacije o toku same predistrage i to sve do momenta dok nije došlo novo rukovodstvo MUP, pre oko godinu dana.

- Za vreme bivšeg rukovodstva MUP, svi detalji ovih predistraga su stizali do onih, koji su direktno bili upleteni u ovu pljačku - navodi izvor.

- Ciljano su im dostavljane informacije. Uprkos svim ovim otežavajućim okolnostima, istraga je napredovala i prikupljeni su određeni dokazi.

Radulovićeva je posle ispitivanja u prostorijama tužilaštva puštena da se brani sa slobode zbog malog deteta, jer se porodila pre mesec i po dana. Ona je, inače, do maja ove godine bila desna ruka bivšeg direktora Uprave carine Miloša Tomića i bila je zadužena za sektor finansijskih investicija i pravne poslove. Sumnja se da je zloupotrebila službeni položaj u javnim nabavkama 2017. i 2021.

U rešenju za sprovođenje istrage navodi se da se Radulovićevoj na teret stavlja da je 2017., prekoračila granice svog službenog ovlašćenja, kojim je pribavila korist grupi ponuđača iz Beograda, Nemačke i Hongkonga. To je uradila tako što im je navodno dala prednost u nabavci elektronskih lokatora, vrednosti 875.241.600 dinara.

Pored toga, kako se sumnja, ove godine je pribavila korist jednom ponuđaču iz Beograda tako što mu je dala prednost u otvorenom postupku javne nabavke uređaja za kontrolu radioaktivnosti, vrednosti 7.048.069 dinara.

Miloš Tomić, bivši direktor UC (zamenio ga Branko Radujko) u predistrazi je marta ove godine bio saslušan u svojstvu građanina u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala MUP Srbije. NJega su tada, sa još nekoliko osoba iz Carine i privatnih firmi, saslušavali u vezi sa navodnim malverzacijama sa naftom i cigaretama.

Tada je objavljeno da su pripadnici MUP vodili predistragu o milionskoj pljački u Upravi carina, kao i o rasvetljavanju svih malverzacija u ovoj državnoj firmi, teških najmanje 60 miliona evra. Govorilo se o švercu nafte, cigareta, ali i ostaloj akciznoj robi.

Policija je tokom predistrage u UC istraživala i otvaranje, ali i otimanje carinskih skladišta. Posao je uziman od firmi koje su imale ranije sklopljene ugovore o skladištenju sa Carinom i prebacivan u objekte koji se vode na ljude, koje su inspektori sada identifikovali.

- U Srbiju su ulazili prepuni kontejneri svega i svačega, a da uopšte nisu otvarani - navodi naš izvor.

- Kamioni su samo prolazili. Ta roba nije carinjena, a pitanje je i šta je bilo sve u tim kutijama.