POTRESNO, EMOTIVNO I HRABRO! Ispovest žene koja je od vanbračnog supruga trpela PSIHIČKO nasilje LEDI KRV U ŽILAMA!

Jelena Vukosavljević, majka dvoje dece je u okviru rubrike "Pisma gledalaca" za Novo Vikend jutro opisala teror koji doživljava od strane bivšeg supruga. Kako je istakla napadi su fizičke, ali i prihičke vrste.

- Imam problem sa bivšim suprugom sa kojim sam bila 3 godine u vanbračnoj zajednici. Problem je nastao kada sam dobila drugo dete. On je bežao od obaveza, uvek sam pokušavala da razgovaramo, ali on nije želeo. Posle godinu dana sam ga napustila, i tada kreće teror, pretnje i praćenja. Pokušavala sam da razgovaram sa njim, njegovim roditeljima koji nisu znali šta da mi kažu - priča Vukosavljević.

- Ja njega prijavljujem 18. novembra, i on meni tada šutira auto, prati me, zaustavlja mi automobil, ja ne smem da otključam auto... Pratio me kod frizera, svuda, kod mojih drugarica... - nastavlja ona.

NJEGOVI RODITELJI JE PODRŽAVALI DA GA PRIJAVI

Kako je dodala, ona je sve vreme bila u kontaktu sa njegovim roditeljima, koji su je hrabrili da ga prijavljuje svaki put kada bi nasrnuo na nju.

- Govorio je da ga samo ja zanimam, a ni deca, ni roditelji - kaže Vukosavljević.

Vukosavljević je dodala da njemu u tim trenucima "pada roletna" i da ne zna za sebe.

- On je mene hteo da vrati kući, i da ja ne idem nigde. I da ne smem da se viđam sa drugaricama, da ne smem u kafić... Tada kada sam spustila prozor, izvukao je ključeve o automobila, i ja sam tada izašla, nakon čega mi je oteo telefon. Gurao me, i ja nekako na kraju ulazim u auto, i govorim kako ću otići u policiju. On je i tada mislio da to neću, jer sam stalno pretila da ću otići a nisam, iz straha da ne izazovem kontra efekat. Pritom, želim da on bude otac svojoj deci - kaže Vukosavljević nakon odgledanog snimka prihičkog maltretiranja.

Vukosavljević je nakon toga opisala njen odlazak u policiju, gde je i njen suprug pošao za njom.

- Da nije bilo službenika, kom sam dala broj, ja bih i dalje ćutala. Sećam se da me je pitao zašto sam čekala do sada, i ja sam priznala da sam se plašila reakcije - objašnjava ona.

Kako je dodala, ne bi se usudila da se pred njim prošeta sa drugim muškarcem, jer ne bi mogla da zamisli posledice.

PREKRŠIO MERU ZABRANE

- On je dobio prvo meru zabrane prilaska na 48 sati, pa na mesec dana... On je tda prekršio meru zabrane i posle svega toga došao u igraonicu gde sam bila sa decom, ali ne da bi ih video, nego da bi razgovarao sa mnom - nastavlja ispovest Vukosavljević.

