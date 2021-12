KO SU ŽENE ŽESTOKIH MOMAKA U SRBIJI? Dobričanin: One moraju da budu svesne odgovornosti koju nose!

Sagovornici Pinka su govoreći za TV Pink, bili složni u ideji da su žene žestokih i moćnih momaka koji završe u zatvoru pred ozbiljnim izazovom, jer se od njih pre svega, očekuje bezuslovna podrška.

TV voditelj Draško Aćimović kaže da je pevačica Svetlana Ražnatović bila zvezda mnogo pre nego što je upoznala Arkana, sa kim ju je spojio Oliver Mandić.

- I Cecina kuma, koja se upoznala sa Radetom Ćaldevićem Ćetom, koji je bio jedan od žestokih momaka, i evo, taj završetak bio je tragičan, jer je ubijena u centru Beograda. Oni su tu izrešetani u Francuskoj ulici. Poznata je i Goca Božo-inovska, koja ima dvoje dece sa Šijanom... - priča Đurđević.

Kako je dodao, mnogo je slučaja, a žene su često iz prevelike ljubavi prema žestokim momcima stradale zajedno sa njima.

- Nekadašnji bokser Laki je ubijen u klubu, a mnogi ne znaju da je on bio sa jednom lepom tamnoputom Nerom, a bio je i menadžer Hasana Dudića... - priseća se Aćimović.

- Setimo se i Miše Banane, on je voleo Anu Nikolić. On je uložio 100.000 evra u njen album. I to je baš ova kuća izdala... - navodi Aćimović.

Advokat Zora Dobričanin objašnjava da su žene velika podrška onima koji odu u zatvor, a da je ono što je zanimljivo to, što je svakom kriminalcu najvažnije šta im radi žena ili devojka.

- One moraju da budu svesne težine koju nose. Neki su unapred raskidali, da neke stvari ne dođu do pojedinih. Imam primer, sa jednim klijentom kog sam branila za krivično delo... Njegova devojka je svakog dana osam godina dolazila u pritvor i donosila mu hranu - priča Dobričanin, i dodaje da su se venčali u zatvoru, nakon čega je rodila dvoje dece.

