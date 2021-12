OVO JE SRBIN KOJI JE NAPADNUT U ČIKAGU: Mislio sam da se neko šali sve dok nisu ZAPUCALI! Sreća da sam živ (FOTO+VIDEO)

Vest o tome da je napadnut Srbin u Čikagu uznemirila je građane Srbije.

Na snimku se vidi kako dvojica maskiranih napadača napadaju čoveka. Vest se brzo pročula u Srbiji, jer je napadnuti čovek naš državljanin.

Kako saznaju mediji, radi se o Srđanu Velancu, rodom iz Užica, koji živi i radi u Čikagu. Stupili smo u kontakt sa napadnutim Srđanom, koji nam je ispričao šta se desilo. On se dobro oseća pored svega.

- Sa jednim drugarom sam otišao do restorana "Beograd". S obzirom da su ovde praznici i Božić otišli smo tamo, jer tu ima prodavnica sa srpkim proizvodima. Ja sam prvi pokupovao sve što sam imao. On je ostao u prodavnici. Rekao sam mu da idem da popušim cigaru dok on ne završi kupovinu. Već sam ubacio namirnice u auto. Da ne bih pušio cigaru u autu, ispred sam je zapalio. Uzeo sam telefon u ruku, to se vidi i na onom snimku. Nakon toga mi je čovek prišao sa leđa. Prislonio mi je nešto na glavu. Nisam znao šta je. Isprva sam mislio da se neko zeza, pošto dosta Srba dolazi u taj restoran. Međutim, okrenuo sam se i video da ne poznajem osobu. On je počeo da viče:

- Daj mi novčanik, daj mi telefon, novac, ključeve od auta. Ključevi od auta bili su mi u džepu prsluka. Novčanik, dokumenta i još jedan telefon koji sam imao bio je u torbici, a drugi telefon mi je već bio u ruci. Onda sam video da je tu još jedan napadač. Odjednom se pojavio i auto sa kojim su oni došli. Njih trojica je bilo. Crveni auto je bio tu i čekao ih je za beg. U tom trenutku je taj drugi prišao. Ostalo je još da mi uzmu auto i da beže. U tom momentu mi je pritisnuo pištolj u stomak jako - rekao je napadnuti Srđan Velanac za Kurir.rs.

Dao sam mu torbicu. Tada je postao malo smireniji i onda mu je samo ostalo da uzme auto. U svakom momentu sam gledao na stranu da li će me iko uopšte videti. Niko živ nije mogao da me vidi. Nisam mogao da verujem da nema nikoga na ulici. Kad je on krenuo da mi uzima auto, ja sam, ne znam šta mi je bilo, taj neki nalet adrenalina je mene pogodio. Uhvatio sam ga i gurnuo sam ga jako, i to se vidi na snimku. Tada je krenuo da mi puca u noge. Kad mi je došlo do svesti da je taj pištolj pravi i da nije igračka, ja sam pobegao i sklonio se od auta. Srđan dodaje i to da ga je spasilo to što njegov auto ima blokadu, da ne može da se startuje dok ključ auta nije u neposrednoj blizini.

- Samo mu ključ od auta nisam dao. Na nekim srpskim portalima je pisalo da su oni meni oteli ključeve, to nije istina. Meni su ključevi od auta ostali u prsluku. Onog momenta kako sam se odaljio od auta, a moj auto ima tu blokadu da ne možeš da upališ auto ako ključ nije u blizini. On je probao da upali auto. Nije uspeo, jer je ključ bio kod mene - kaže Srđan.

Videvši da ne može da ukrade auto, napadači su krenuli da beže ka autu koji ih je čekao, spreman za beg.

- Oni su krenuli da beže. Ja sam napadača koji je hteo da ukrade auto stigao. Pokušao sam da mu otmem moju torbicu. Kako sam se našao ispred njihovog auta oni su mene gađali - rekao je on.

- Njima je bio cilj pljačka. To su stvari koje se redovno dešavaju u Čikagu. Imao sam sreće da me nisu ubili - kaže.

Srđan je napadnut sinoć oko 18 časova po lokalnom vremenu. Policija grada Čikaga je brzo reagovala, a napravljen je i zapisnik. Policija je napad kvalifikovala kao pokušaj ubistva, oružanu pljačku i saobraćajnu nezgodu, pod stavkom da su pokušali da ga pregaze autom, kojim su došli.

Srđan se u ovoj ispovesti posebno zahvaljuje vlasniku i radnicima restorana Beograd, koji su odmah ustupili čikaškoj policiji snimke, kao i da su mu pružili pomoć. Takođe, i kafeu "Kuba" koji se nalazi preko puta restorana Beograd.

Srđan se oseća dobro. Na sreću, sve se dobro završilo.