DIJANA JE VRAĆENA U ZATVOR JER JE ELEZ 'PROPEVAO'!? Milovanović za Pink: On je njena OMČA oko vrata!

Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u MUP, vraćena je 24. decembra u pritvor, nakon što je usvojena žalba Tužilaštva za organizovani kriminal. MUP je saopštio, navodeći samo incijale bivše državne sekretarke, da su je pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili i sproveli u pritvorsku jedinicu Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu.

Novinar i publicista Tomislav Kresović ističe da je mafija teško ranjena, i da će se Srbija dugo boriti.

- Ovo je problematična priča. Imamo uvezanost Eleza i Belivuka... - navodi Kresović.

Kako je Kresović posebno istakao, i na slobodi ima onih koji su i dalje opasni po politiku Srbije.

Novinar Dejan Anđus navodi da Dijanino učestvovanje u prisluškivanjima predsednika Srbije i dalje nije rasvetljeno.

- To ostaje da čujemo još, šta se tu dešavalo... I što se tiče kriminalnih grupa, to su indijanci koji u roku od pet minuta popadaju. I Zvicer teško može da se sakrije, osim ako ima podršku nekih nacionalnih službi - navodi Anđus.

Anđus navodi da trgovina uticajem nije malo krivično delo.

- Iznenađujuće je to brzo puštanje, ali i munjevito vraćanje u zatvor. To je dosta rovito i dalje, tako da će verovatno doći i do proširanje istrage i optužnice - nastavljao je Anđus.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović ističe da je hapšenje Dijane Hrkalović jako bitna vest zbig svih uzročno posledičnih veza i svega što je radila dok je bila u policiji.

- Izvesno je da će se optužnica protiv nje proširivati. Neki kažu da trgovina uticajem nije veliko delo, a ustvari nije delo za zanemarivanje - kaže Milovanović.

Kako je dodao, priča oko njenog vraćanja u pritvor je vezana za Eleza, kriminalca koji je pričao o svim vezama sa njom i ostalim kriminalnim aktivnostima.

- On je njena omča oko vrata - dodao je Milovanović.

Milovanović je istakao da je Dijana najsigurnija u pritvoru zbog opasnosti klanova sa kojima je sarađivala.

