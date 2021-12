'TELO JE BILO POTPUNO SMRZNUTO!' Oglasili se momci koji su pronašli nestalu Jovanu: Otkrili ŠTA JE TAČNO LEŽALO u snegu do nje

Užasni detalji tragedije.

Telo Jovane Marjanović pronašlo je danas sedam mladića iz Užica, a nesrećna žena nestala je još u sredu uveče na Zlatiboru. Oni su medijima ispričali kako je tekla potraga i kako je locirano Jovanino telo.

- Mi smo se uputili na Zlatibor odmah po pozivu da se pridružimo pretrazi. Na Zlatiboru, na mestu gde je nađen telefon sastali smo se sa ćerkama sada preminule Jovane. One su se vratile u centar da pregledavaju snimke, a mi smo se uputili ka Tić polju. Rasporedili smo se na 15 metara i počeli pretragu. Negde na oko kilometar od mesta gde je pronađen telefon, u šumici kraj nekog potoka. Odmah smo videli ista odeća. Telo je bilo smrznuto, bez nekih znakova krvi i slično. Ali, to će policija i nadležni utvrditi. Pored smo samo zapazili jednu flašu, ali ništa nismo dirali. Javili smo ćerkama i policiji. One su bile u velikom šoku – kaže Vladimir Petrović, jedan od sedam mladića koji su učestvovali u potrazi.

Podsetimo, Jovana Marjanović (54) nestala je 22. decembra na Zlatiboru. Ona je izašla da prošeta iz stana u ulici Save Stanojčića broj 47, a nakon par minuta telefon joj je isključen i od tada joj se gubi svaki trag.

Jovanine ćerke nešto pre 21 sat sinoć dobile su dojavu da je njihova majka navodno sinoć primećena, tri dana posle nestanka.

Muškarac koji im se predstavio kao Beograđanin rekao im je da je ženu koja odgovara Jovaninom opisu primetio kraj magistralnog puta Zlatibor – Nova Varoš, oko 15 kilometara od turističkog centra planine, blizu atrakcije zvane “El Paso”, popularnog “kaubojskog grada”. Međutim, dojava je bila lažna.