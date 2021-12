KUM MALČANSKOG BERBERINA SILOVAO ĆERKU? Isplivale jezive tvrdnje!

Aleksandar Vidojković (40) iz Malče kod Niša tvrdi da mu je M. I. (44), kum Malčanskog Berberina, na Mesindžer poslao sliku svoje gole ćerke i snimak na kojem joj dodiruje intimni deo tela, dok ona uzdiše, i tako mu natovario policiju na vrat.

Vidojković je uhapšen u akciji Armagedon zajedno sa nastranim ocem i grupom muškaraca zbog posedovanja pornografskog materijala i iskorišćavanja maloletnice za pornografiju. U ispovesti za Alo, uoči početka suđenja u Višem sudu u Beogradu, Vidojković otkriva bizarne detalje ovog slučaja.

- M. I. znam ceo život, prve smo komšije. On je sa 16 godina imao pretenzije da gleda druge ljude dok imaju seks. Sa ćerkom je stupio u odnose pre nego što je napunila 14 godina, ali je ona to radila dobrovoljno. Meni je poslao jedan snimak, kao poziv na seks. Na njemu se vidi kako ćerki prstima otvara v*ginu i govori: "Sezame, otvori se", dok ona dahće. Video traje 10-15 sekundi i ne vide im se lica, ali je veštačenjem utvrđeno da su na snimku njih dvoje. On je pokušao da svali deo krivice na mene, tvrdeći da sam imao seksualne odnose sa njegovom ćerkom, ali je ona rekla da nije bilo ničega - tvrdi Vidojković, i opisuje torturu koju je doživeo posle hapšenja.

- Posle saslušanja u Palati pravde u Beogradu, M. I. i mene su odveli u Centralni zatvor. Dva komandira su nam pretila da će pritvorenici da nas maltretiraju, govoreći: "Videćete kako prolaze pedofili, je*aće vam majku i kad uđete u ćeliju“, a onda a su nas obojicu pretukli. Prvo su M. I. uveli u jednu prostoriju i zatvorili vrata. Čuo sam udarce pesnicama, on je kukao kao da ga kolju! Govorio im je: "Nemojte da me bijete, imam visok pritisak“, na šta su oni uzvratili da ih boli ku*ac" i nastavili da ga batinaju još oko dva minuta - prepri- čava sagovornik, i tvrdi da su i njega krvnički izudarali.

- Pre nego što su me propustili kroz šake, komandir je pitao kolegu batinaša: "A, ovaj, šta je uradio? Je l' imao odnos?“, a kada je dobio odgovor da navodno jesam, uzviknuo je: "Daj ga ovamo!", pa su obojica počela muški da me udaraju pesnicama po rebrima i bubrezima. Mislio sam da su mi polomili rebra, jer je na jednom mestu izgledalo kao da je kost izašla! Istrpeo sam sve udarce i nisam pustio ni glasa, zbog čega su se oni začudili. Jedan me je pitao: "Je l' si ti lud kad te ništa ne boli?!" Bio sam dva meseca u pritvoru i pušten sam da se branim sa slobode - kaže Vidojković na kraju razgovora.

Podsećamo, grupa je otkrivena posle hapšenja kuma Ninoslava Jovanovića (48), poznatog kao Malčanski Berberin, koji je osuđen na doživotni zatvor zbog otmice i silovanja devojčice (12). U prvoj akciji, 10. avgusta ove godine, uhapšeno je 10 muškaraca za koje se sumnja da su imali kontakt sa ovom devojčicom. U drugoj akciji, koja je usledila 3. novembra, uhvaćeno je još 18 muškaraca za koje se veruje da su učestvovali u ovoj gnusnoj mreži pedofila.

Nastrani otac je od 10. avgusta u pritvoru zbog sumnje da je obljubio svoju ćerku kada je imala nepunih 14 godina i da je njene slike slao muškarcima od 32 do 73 godine, nudeći im seks sa njom. M. I. je optužen zajedno sa svojim komšijom Aleksandrom Vidojkovićem i Vujadinom M. (73), gastarbajterom iz Holandije. Očekuje se da će protiv njega biti podignuta još jedna optužnica zbog sumnje da je sa drugom grupom muškaraca rasturao pornografski materijal.

Ćerku podvodio za džabe Vidojković tvrdi da je M. I. zloupotrebljavao ćerkin profil na Fejsbuku i da se u njeno ime dopisivao sa muškarcima. -Na Fejsbuku je pisalo da ima 18 godina, iako je maloletna. Vujadin M. je dobio poruku ..Hoćeš da dođeš da me tu*aš" i odmah je provalio da mu je to poslao M. I, a ne njegova ćerka. Nekoliko puta je vodio ćerku kod Vujadina, ali on zbog godina nije mogao da ima seks. Tada mu je M. I. dao kameru i rekao: „Od tebe nema ništa! Gledaji snimaj!", pa je Vujadin preuzeo ulogu kamermana i snimao ga dok je imao seks sa ćerkom. M. I. nije tražio novac, već je uživao da posmatra ćerku sa drugim muškarcima - tvrdi Vidojković.