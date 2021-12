MONIKA PREŽIVLJAVA NOVI UŽAS! Majka otkrila potresne detalje: Još uvek sanja Malčanskog berberina, a ovo joj NAJTEŽE PADA

Nakon skoro dve godine od traumatičnog događaja koji je potresao Srbiju, Aleksandra Karimanović ispričale je kako se danas oseća njena ćerka Monika.

Deset dana Srbija je bila na nogama, niški okrug nije spavao, a postojao je samo jedan cilj – da se pronađe Monika Karimanović.

Tog 20.decembar 2019. godine porodica Karimanović iz mesta Suvi Dol suočila se sa najvećim strahom koje jedan roditelj može da doživi.

Nestalo im je dete. Samo nekoliko trenutaka kasnije Aleksandra i Robert dolaze do strašne istine. Njihovu ćerku, Moniku, oteo je Ninoslav Jovanović, višestruki zločinac povratnik, koji je više od 20 godina proveo u zatvorima zbog silovanja.

Potraga je trajala više od devet dana u kojoj je bilo uključeno 600 policajaca i na stotine građana.

Svaki dan za Monikine roditelje bio je kao godina jer su se informacije o njihovoj ćerki menjale iz minuta u minut.

Devojčica je pronađena u selu Pasjača u niškom okrugu, stabilnog zdravstvenog stanja, ali vidno uplašena i iscrpljena.

Nakon godinu i po dana od traumatičnog događaja koji je potresao celu Srbiju Aleksandra Karimanović je ispričala kako je danas Monika, sa kakvim se problemima i posledicama suočavaju.

– Dobro je Monika, sve bolje i bolje, ima svoje minute kada joj nije dobro. Uhvati je panika, bude nervozna i plače. Spominje često nemili događaj. Škola joj je organizovala besplatnu terapiju, pa sada sa njom rade tri doktora – započinje svoju priču Monikina majka.

Nakon traume koju je proživela devojčica iz Suvog Dola najteži korak u njenom oporavku jeste da se socijalizuje na adekvatan način i vrati starim navikama.

Monika se skoro i ne druži sa drugom decom. Jako se plaši da se kreće sama, ne oseća tu slobodu. Još uvek ima veliki problem da bude sama na ulici. Uvek mora neko da bude sa njom, a mi kao roditelji previše strahujemo nakon svega. Teško se borimo sa tim kroz šta je prošla naša ćerka. U poslednje vreme ponekad izađe sa drugaricama ispred kuće, a nama je čak i tada kompletni haos u glavi.

Aleksandra kaže da se nikada neće oporaviti nakon svega što su prošli, niti će ta bol koju osećaju ikada da prođe.

– Monika kada se priseti tog događaja nikad ne spominje njegovo ime, već ga oslovljava sa “onaj”, jer je to pogađa. Ona doživljavala traumu kroz snove, često sanja nemili događaj. To ne može nikako da se zaboravi. Kad te ujede zmija ili gušter, pa se plašiš, a ne to što se njoj desilo – dodala je ona.

Monika nije zaboravila lice svog otmičara, a svaki put se jako uznemiri onda kada je neki nepoznati muškarac podseti na njega.

– Strahovi su snažni, i kod nje, i kod nas. Monika se plaši nepoznatih ljudi, kao i glasova koji je podsete na glas otmičara. Svakog dana je pratim do škole, i obavezno vraćam kući – kaže Aleksandra.

Monika Karimanović u septembru kreće u osmi razred, a već sada jasno zna čime želi da se bavi u životu.

– Nakon osnovne volela bi da upiše srednju školu, posle koje bi mogla da pomaže drugoj deci. Verovatno će to biti medicinska škola. Za sada sam prezadovoljna njenim vrlodobrim uspehom u školi – završila je Aleksandra Karimanović.

Monika Karimanović nestala je 20.12.2019 godine

Ninoslav Ivanović, poznatiji kao “Malčanski berberin” 10 dana je držao zatočenu tadašnju dvanaestogodišnju devojčicu

20.12.2019. godine pronađena je Monika u selu Pasjača

7 dana je “Malčanski berberin” bio u bekstvu nakon čega je uhapšen na groblju u rodnom mestu Malča

18. 3. 2020. godine Ninoslav Ivanović osuđen je na doživotnu robiju