GODIŠNJICA STRAŠNOG ZLOČINA! Marko Nikolić se na današnji dan ubio u zatvoru: Prethodno je presudio sinu (4) i bivšoj partnerki

Marko Nikolić je 12. jula 2017. u Centar za socijalni rad doveo sina Mihaila, koji je taj dan proveo sa njim, da ga vrati majci Maji Đorđević.

Sina je doveo u maltene besvesnom stanju i sa penom u ustima

Marko Nikolić, koji je u julu 2017. godine u Centru za socijalni rad u Rakovici ubio ženu i dete, prerezao je sebi karotidu u zatvorskoj ćeliji na današnji dan pre četiri godine. Preminuo je nekoliko dana kasnije.

Nikolić je u zatvoru staklom prvo napao drugog zatvorenika, a potom je presekao sebi vrat. Nikolića je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar gde je operisan. On je u mesecima koji su prethodili samoubistvu počeo da žali što je ubio sina (4), šetao je po ćeliji i nije mogao da spava. U tim izjavama je, međutim, isticao da mu nije žao što je ubio ženu.

Dete je tresnuo o pod i udavio ga, a zatim je na parkingu ispred Centra za socijalni rad u Rakovici izbo nožem i majku svog deteta.

Ovako je počela tragedija jedne porodice, koja je na kraju ostala samo na tetki Branislavi i sestriću Stefanu, Majinom sinu iz prvog braka.

Idilična veza, prvih mesec dana

Maja i Marko upoznali su se na kapiji njenog porodičnog doma, kada je Marko slučajno prolazio tom ulicom. Zaustavio je Maju, a nakon sat vremena se vratio do njihove kuće i tražio joj broj telefona. Veza je bila idilična, ali prvih mesec dana.

- Kada sam ga prvi put upoznala, nije mi se svideo. Bila mi je jako čudna ta prenaglašena finoća, to otvaranje i zatvaranje vrata automobila. Postojale su i neke njegove vulgarne opaske, koje mi je uputio kada smo sve troje otišli na piće. Moje sumnje ispostaviće se kao tačne bukvalno za nepuna dva meseca veze - ispričala je ranije Branislava, Majina sestra za Telegraf.

Pakao, kako ga ova hrabra žena opisuje, trajao je godinama, ali za sve to vreme, Maja nikada nije rekla da ga se plaši.

Nikada, nikada nisam pomislila da će imati hrabrosti da ubijeNizali su se problemi u Majinoj i Markovoj vezi, kako kaže Branislava - nasilje, šišanje na stepeništu zgrade i prvi pokušaj ubistva. Htela je da odbrani tada sestru od monstruma, a u svađi, Marko joj je stavio flašu pod vrat.

- Samo sam rekla "seci". Znala sam da je on slabić i da sam mentalno jača od njega, jer je bio prepun kompleksa. Ta misao me je negde i vodila da pomislim da je u stanju da nas maltretira, dokle god mu to zakon ove zemlje omogućava, ali nikada... nikada nisam pomislila da će imati hrabrosti da ubije i nju i Mihajla - ispričala je Branislava.