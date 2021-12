ISPOVEST MLADIĆA KOJI JE PRETUČEN U LOZNICI: Kad su me šutnuli nogom u glavu, udario sam o beton i izgubio svest! (VIDEO)

D. K. iz Loznice, kog su u petak veče u parku napali mladići, udarcem ga oborili na zemlju, a potom šutirali nakon čega je izgubio svest, ispričao je za Levijatan šta se sve dešavalo te večeri - pre i posle napada.

Jedan od napadača je isti mladić koji je prošle godine snimao mučenje mačke, tačnije, snimao je kako pas grize živu mačku.

Kako je rekao, to veče je izašao sa drugaricom na piće u jedan kafić i tada je po prvi put video momke, koji će ga kasnije napasti.

- U taj kafić nisam došao da pravim probleme. Jedan od tih momaka je u jednom trenutku prišao i pitao za cigaru, rekao sam da nisu moje, nego od te drugarice. On je uzeo dve cigare od nje. Drugarica je potom fotografisala piće koje smo naručili, isti momak mi je opet prišao i pitao me zašto slikamo njih. Ona mu odgovara da je slikala piće, a ne njih. Kad mi je opet prišao tokom večeri da traži cigaru, pominjao mi je da je on neki sportista, pitao da li ga znam, pokazivao mi slike kako se bavi boksom, pokazao mi slike nekih linija, da li je to spid, heroin, ne znam. Hvali se kao da ima nešto od toga - rekao je za Levijatan napadnuti mladić.

Isti momak mu je kroz neko vreme ponovo prišao.

- Rekao mi je da sam pretio nekom momku da ću ga tući, ja mu govorim da ga ni ne znam jer dosta radim preko, retko koga znam po Loznici, a nisam ni pretio nekome. Dečko me pomešao s nekim, rekao sam da mu kaže da me malo bolje pogleda. Prišao sam i tom momku i sam rekao da pokuša da me prepozna, da to nisam ja. Tad su mi rekli da je njih tu mnogo, a ja sam sam, na šta sam ponovio da su me pomešali. Ja problem nisam tražio. Kad sam video da raspravom ne mogu sa njima nigde doći, otišao sam kod konobara i pitao kakav je problem sa klincima, šta oni hoće od mene i on mi je rekao da ne brinem, da sednem za svoj sto, da niko ne sme da me dira. Vratio sam se za svoj sto, popio još nekoliko pića sa drugaricom, nako čega smo izašli iz lokala. Ubrzo me sustigao jedan od njih i rekao da idemo u park da pričamo.

D. K. je pristao da ode sa njima u park, nakon čega je usledila rasprava, a potom i udarci.

- Čuje se na snimku zašto sam im prilazio. Drugarica je poludela jer su joj se klinci popeli na glavu. Kad su me udarili nogom, udario sam glavom o beton i tu sam izgubio svest. Ne znam šta je bilo posle, ne sećam se. Ležao sam bez svesti minut-dva. Drugarica mi je rekla da su me oni podigli, neko me odneo do hamburgernice. Kad mi se vratila svest, video sam drugaricu kako se i dalje raspravlja sa njima, nisam razumeo šta se dešava u tom trenutku. Samo sam joj rekao da idemo odatle, što je trebalo odmah i da uradim.

- Nisam znao ko su klinci, jasno mi je da su željni dokazivanja, ok, ja sam dobio batine, ne sećam se šta je bilo i nisam hteo ništa da prijavljujem dok nisam saznao čime se sve ljudi bave i kakve stvari rade.

Policija u Loznici uhapsila je B. T. (18) iz tog grada, dok će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu protiv njegovog sedamnaestogodišnjeg sugrađanina podneti krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.