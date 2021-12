ZLOČIN KOJI JE POTRESAO SRBIJU: Ubici iz Sombora se ćerke i bivša žena nisu javljale danima, on napravio MASAKR!

Nezapamćenoj porodičnoj tragediji koja se prekjuče dogodila u Somboru, kada je Zdravko Goranović (59) ubio suprugu Mirjana (55) i njihove ćerke Anastasiju (19) i Anabelu (15), zapalio kuću i obesio se, prethodili su dugogodišnji problemi između supružnika, a prema rečima našeg izvora, Zdravko je poslednjih dana bio naročito besan jer mu se žena i deca nisu javljale na telefon!

Kako Kurir saznaje, Goranović je do 24. decembra bio u pritvoru zbog nasilja u porodici, ali ga je tog dana Osnovni sud u Somboru pustio na slobodu uz izrečenu meru zabrane prilaska supruzi i ćerkama, što znači da je bio iseljen iz porodičnog doma.

Psihopatska ličnost

- On je po izlasku iz pritvora pokušavao da stupi u kontakt sa Mirjanom i decom. Pet dana ih je neprestano zvao na telefon, ali mu se one nisu javljale, jer nisu želele nikakav kontakt s njim, koji ih je čitavog života maltretirao. Izgleda da je to razbesnelo Zdravka, koji je važio za prekog čoveka, psihopatske naravi - priča naš izvor i nastavlja:

- Nemogavši da stupi u kontakt sa porodicom, on je u sredu ujutru došao do njihove kuće, iz koje je odlukom suda iseljen zbog nasilja. Ušao je kroz prozor, jer su valjda vrata bila zaključana.

Naš izvor kaže da još nije sa sigurnošću rekonstruisan zločin, ali se pretpostavlja da je ženu i ćerke ubio na spavanju.

- Pretpostavlja se da ih je ubio na spavanju, jer u suprotnom bi se verovatno barem jedna spasla. Recimo, da je počeo da ubada ženu, ćerke bi valjda pobegle, dozvale pomoć... - objašnjava sagovornik upoznat sa istragom:

- Pošto je počinio masakr, mrtve članove porodice je dovukao do prizemlja kuće, odnosno ulaznog hodnika i tu ih je spalio. Tri leša nađena su jedan pored drugog. Bila su skroz ugljenisana, do neprepoznatljivosti. Telo Zdravka Goranovića nađeno je u kući u plamenu na tavanu kuće.

- Ruke su mu bile krvave, a u džepu od pantalona je imao nož, zbog čega se pretpostavlja da se Mirjanu, Anastasiju i Anabelu zaklao. Nije još utvrđeno kako je izazvao požar, a ne isključuje se ni mogućnost da je aktivirao bombu u kući, koja je izazvala požar.

Četiri godine razvedeni

Komšije Goranovića iz somborske Ulice Sime Šolaje kažu da su van sebe od šoka.

- Zdravko i Mira su razvedeni već četri godine i sud je kuću dodelio njoj i deci, a on je zbog porodičnog nasilje dobio zabranu prilaska i zatvor. Cela porodica je ugašena. Ostao je samo Zdravkom i Mirjanin sin, koji se oženio i na svu sreću ne živi tu. Da je bio u kući kojim slučajem, pomahnitali otac bi sigurno i njega ubio - kaže uzrujana komšinica.

Meštani Sombora: Mira je radila u opštini, bila je fina

Meštani Sombora ističu da je Zdravko ranije bio policajac, ali i da je držao fotokopirnicu u centru grada.

- Mira je radila u opštini, dok je on jedva završio i srednju Tehničku školu, išao je vanredno. Nije bio kako trebani ni tad, a ni sad, a Mira je bila fina žena, nju smo češće viđali. Mi ga znamo od malena, od je odrastao u ovoj ulici. Prvo je imao kuću u kojoj je živeo sa roditeljima, bratom i sestrom, a kada se oženio napravio je ovu kuću, koju je sad spalio - kažu meštani i dodaju da su Anastasija i Anabela bile divne i prelepe devojke.