NAŠAO DRUGU, BIVŠU ŽENU NASTAVIO DA MALTRETIRA! Komšije monstruma iz Sombora tvrde: Godinama se iživljavao!

- Razvela se od njega, ne znam kada, a on iako je imao drugu nju nije ostavljao na miru. Mislim da je Mira radila u opštini, ali ne mogu da tvrdim, a deca su joj bila divna, za poželeti curice. Jedino što znam je da i ranije maltretirao, hteo je da se pomire. On bi nju svakako ubio, i da su se pomirili, jer je bio ludak. Ko normalan bi to mogao da učini. Nismo se posećivali, niti se ona žalila. Volela sam tu ženu iako je nisam ni poznavala jako dobro -kaže "Blic" komšinica pokojne Mirjane koju je zajedno sa dve ćerke brutalno ubio Zdravko Goranović.

Stanari u ulici Sime Šolaje takođe ističu da su ubicu i samoubicu smatrale ludakom i ne žele da ga komentarišu.

Nekoliko njih odbilo je da priča o ubijenoj ženi i devojčicama i njihovom ubici koji je i sebi presudio.

- Nemamo šta da vam kažemo. Mrava ne bi nijedna zgazila. Niko ne sme da doživi njihovu sudbinu. Kakav brak? To da je bio brak ne bi ovako završio. Sigurno nije bio normalan. Monstrum, ubica - zgroženo zaključuju.

- Rodio se lud, takav je i umro. Maltretirao ih je. Pretio da će ih ubiti. Čuli smo da je imao zabranu prilaska. Ona se od njega razvela, ali on je po svaku cenu hteo da se pomiri, da mu se ona vrati. Sirota žena, ali decu mu nikada niko neće oprostiti. Dve divne devojčice, šta su mu one bile krive – dodala je za „Blic“ jedna od stanarki ulice Sime Šolaje u Somboru.

Kako smo već naveli, pokojna Mira i ubica, njen bivši muž Zdravko, su osim Anastazije i Anabele, imali i starijeg sina Marka.

- Mirjana se razvela od Zdravka. On je našao drugu ženu i odselio se u Beograd, u okolinu Beograda i tamo je živeo, ali je stalno napadao Mirjanu da se pomire. Ona nije htela. Bila je divna majka, ali i baka, jer njen sin koji je oženjen ima dete od dve godine – rekla je jedna Somborka.

Mladi Somborci kažu da nisu znali da su njihove vršnjakinje imale porodičnih problema, tačnije da je majka preživljala torturu.

-Možda su najboljim prijateljima pričale, mi nismo znali ništa. Jedna žena koja živi blizu njih nam je rekla da im je majka bila jako dobra, ali čak i da su bili svi najgori ovo nije smeo niko da im uradi. Ovo je strašno-rekla je suznih očiju tinejdžerka.

Pojedini su tvrdili da je Goranović kratko bio policajac i da je rezervista, međutim, kako smo saznali, on nije bio nikada policajac, kako su pojedini naveli, nego je sin bivšeg policajca.

Podsetimo, Zdravko Goranović (59) počinio je u četvrtak težak zločin kada je ubio svoju bivšu suprugu Mirjanu i ćerke Anastaziju (19) i Anabelu (15). Ubica je i zapalio kuću, a zatim se obesio o gredu. Zločin se dogodio između 11 i 12 časova pošto su vatrogasci pozvani u podne. Eksplozija koje su čule komšije bila je posledica požara koji je zahvatio celu kuću, a ne zbog bombe jer nijedna ekplozivna naprava nije pronađena prilikom uviđaja.

Na gimnaziji koju u koju su išle Anabela i Anastazija crna zastava

Na Gimnaziji "Veljko Petrović" u Somboru, koju je od septembra ove godine pohađala Anabela i koju je završila Anastazija istaknuta je crna zastava.

Svi u školi su u šoku i velikoj tuzi. Pamtiće učenice samo po lepom, jer bile su mile, drage i među najboljim učenicima.

-Bile su divna deca. Obe. Lično ih nisam poznavao, ali sve kolege mi kažu da ako postoje primerna deca i učenici to su njih dve. Anabela je tek krenula u našu školu. Imala je sve petice i nijedan izostanak - kaže direktor Gimnazije Dušan Mišković.

Za stariju Anastaziju kažu isto. Odličan đak, kulturna, dete za poželeti.

-To su bile izuzetne devojčice, vrlo, vrlo pristojne. I jako skromne. Anastazija je pisala maturski rad iz psihologije i profesorica je pitala da li želi da nastavi psihologiju i ona je rekla da bi to jako volela ali da joj materijalne prilike to ne dozvoljavaju, zato i nike upisala studije psihologije, već je pokušavala da zaradi od šminkanja kojim se bavila - kažu u gimnaziji u Somboru.

Kako saznajemo, devojčica je upisala Pedagoški fakultet u Somboru, ali nije je imala ambiciju da upiše psihologiju.

- Ovo je jako veliki gubitak za našu školu, ovakvu tragediju ne pamtimo da se ikada desila. Napravićemo čitulju i istakli smo crnu zastavu. Planiramo da posle sahrane, još uvek ne znamo kada će biti, i kada prođu svi praznici potražimo njihovog brata i ponudimo pomoć. Sakupljaćemo i novac i sve što bude trebalo - kažu u školi u Somboru.

Dodaju da niko u školi nije mogao da primeti da imaju porodičnih problema, jer ih nikada nisu ni pomenule, niti se to na njima videlo. Ali, bio je već i raspust kada je njihov nasilni otac pušten iz zatvora.

Takođe Somborci su nam potvrdili da su materijalne prilike Mirjane i njenih ćerki bile jako skromne.

- Vidite i da njihova kuća nije bila završena do kraja. Skromno su živele. Ne znam gde im je majka radila, ali kažu da je Zdravko nekada imao kopirnicu. Ne sećam se, mada znam da mu je brat jako dobar čovek i jako dobar zanatlija - moler. A taj šta god da je bio i nije važno, jedno je jasno, on je montrum - zaključila je vidno potresena žena u centru Sombora.