KAKO DANAS ŽIVI DEVOJČICA KOJU JE PRE 2 GODINE OTEO MALČANSKI BERBERIN: Majka Aleksandra otkrila šta radi posle svega

Decembar je od 2019. za tročlanu porodicu iz mesta Suvi Dol mesec bola, preispitivanja i strahovite patnje jer su tada doživeli traumu od koje se, kažu, nikada neće oporaviti.

Što je najbitnije, ne predaju se i veruju da će se svi izvući! Aleksandra i Robert, roditelji devojčice (14), koju je tog 20. decembra oteo Ninoslav Jovanović, višestruki zločinac-povratnik, sa 20 godina zatvorskog staža zbog silovanja, ni dve godine kasnije nisu pronašli mir jer su devet dana bili u agoniji, sluteći da stotine policajaca i reke ljudi iz tog kraja njihovu devojčicu neće pronaći živu. Ipak, devojčicine traume su daleko strašnije jer je bila u kandžama silovatelja zatočena u jednoj kući u selu Pasjača u niškom okrugu, gde je doživela pravu golgotu.

Devojčica je tada pronađena iznurena i nemoćna i odvedena je na lečenje od traume koju je doživela od Ninoslava poznatijeg kao Malčanski Berberin zbog bolesnog običaja da šiša svoje žrtve.

Devojčica se danas oseća mnogo bolje, ali i dalje mora da se leči. Njena majka Aleksandra ispričala je za Srpski telegraf da će novogodišnje praznike provesti kod kuće jer i dalje nije spremna za druženje mimo škole.

- Praznik, ko praznik. Mi smo srećni što nam je dete preživelo torturu monstruma, ali uvereni smo da nikada neće moći potpuno da ozdravi od te traume. Pomogli su privatni psiholozi i psihijatri na klinici koju smo ranije posećivali, a sada je u školi tri doktora leče kroz razgovore, devojčica je i dalje povučena i retko s kim može da razgovara. Ima nekoliko drugarica u školi s kojima se čuje telefonom. I posle dve godine je hvataju napadi plača i trenuci potpunog povlačenja u sebe - priča Aleksandra.

Čak ni s porodicom svoje majke, koja živi u istom dvorištu, ne komunicira jer se plaši reakcija iz okruženja. Strahuje da bi mogla opet biti povređena.

- Plaši se da bilo gde ide sama. Uvek mora neko da bude sa njom, a mi, kao roditelji, previše strahujemo nakon svega. Teško se borimo sa tim kroz šta je prošla naša ćerka i šta je doživela kao tinejdžerka - rekla je Aleksandra.

Devojčica nikad ne spominje silovatelja, kako kaže njena majka, osim kada prepričava košmarne snove.

- Često sanja grozne snove u kojima su neki drugi silovatelji koji je muče i posle toga joj nije dobro. Povlači se u sebe i ćuti, a mi slušamo savete psihologa koji su nam rekli da je u tim momentima ostavimo na miru. Rekli su nam i da moramo da joj se nađemo kada želi da razgovara, pa tako i radimo - iskrena je majka Aleksandra.

Podsećanja radi, 5. januara ove godine Ninoslav Jovanović osuđen je na kaznu doživotnog zatvora zbog otmice i zlostavljanja devojčice, koju je presreo na putu do škole i oteo je, nakon čega je zlostavljao do 29. decembra u napuštenoj kući, a on se skrivao u svom rodnom selu Malča do 5. januara.

Sanja da ima svoju sobu Pošto se devojčicin život odvija u sobi od 16 kvadrata koju deli s roditeljima, ona mašta da jednog dana ima svoj kutak. - Živimo kod mojih u stanu od 35 kvadrata. Nas troje smo u jednoj sobi. Pa kad se presvlači neko, drugo dvoje moraju da izađu. Mnogo bi joj značilo da može da pozove neku drugaricu u goste, ali šta će kad nema prostora za to - zaključila je Aleksandra, uz opasku da se raduje što se i njena ćerka poput vršnjakinja interesuje za lepu garderobu, ali da joj je žao što ne mogu da joj je priušte jer teško žive.