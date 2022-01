POJAČANE PATROLE REČNE POLICIJE ISPRED KLUBA! Potraga za nestalim mladićem iz Splita se nastavlja!

Policija je na osnovu mobilnog telefona ušla u trag poslednjim kontaktima nestalog Mateja.

Potraga za nestalim mladićem iz Splita Matejom Perišem (27) je u toku.

U noći između četvrtka i petka, odnosno 31. decembra oko 2.30 sati gubi se svaki trag mladiću iz Splita. On je sa svojim društvom došao u Beograd na doček Nove godine, a sa ocem Nenadom Perišem, kako je ispičao u potresnoj ispovesti, poslednji put se čuo 30. decembra u 17 časova.

Kako javljaju mediji sa lica mesta, rečna policija je uključena u potragu. Oni od jutros patroliraju delom reke pored kluba u kom je poslednji put viđen Matej, a patrole su pojačane u poslednjih sat vremena. Reku pretražuju dva plovila, a policajci stoje na palubi sa dvogledima.

Kako saznajemo, policija je na osnovu mobilnog telefona ušla u trag poslednjim kontaktima nestalog Mateja, a poznata je i njegova poslednja lokacija pre nego što je telefon ugašen. Posle gašenja, nije više bilo moguće pratiti kretanje Periša.

Evo cele izjave oca Mateja Periša:

- Čuo sam se s njim 30. 12. popodne, oko 17 sati. On je bio sa prijateljima, koji su iz osnovne škole. Njih 7 su otišli u Beograd na proslavu Nove godine. Ništa nije ukazivalo da će se dogoditi nešto. On je već bio u Budimpešti, u Pragu. Momak ima 27 godina, on je diplomirani ekonomista, bavio se sportom. Radio je preko leta, bio je skiper. Imao je organizovan svoj život... On je trebalo danas da se vrati za Split, kombijem su došli zajedno, bilo je dogovoreno da do 2. januara ostane. Bavio se vaterpolom, rekreativno i trčanjem... To je mladi momak, na početku svog života. Prvo idem na mesto gde se to dogodilo, tu su se naći s prijateljima njegovim, da rekonstruišemo. Želim ovim putem da se zahvalim Policiji Republike Srbije, koja stvarno radi profesionalno i stručno svoj deo posla. Cela moja porodica se zahvaljuje za sve što se radi. Ja sam sportista, u vaterpolu sam ceo život, bio sam međunarodni sudija. Poznajem sve ljude iz vaterpola u Srbiji, s puno njih sam prijatelj. U svemu su mi pomogli ministar Udovičić, Igor Milanović, legenda svetskog vaterpola, najbolji prijatelj. Sve što se napravilo, napravilo se, nema još rezultata. Puno je vremena prošlo, nada mi kopni... Ali još nije ugasla. Hiljade ljudi se javilo... Jedan čovek nepoznat zvao me iz Beograda, rekao je da mi ustupa svoj stan na Zelenom Vencu... Evo kakvi su ljudi... Hiljade ljudi je zvalo. Iz dubine duše se zahvaljujem na saosećanju i pomoći. Ali najvažnija je informacija koja može dovesti do kraja istrage. Molim sve koji nešto znaju da to jave najbližoj policijskoj stanici. Samo Mateja da nađem - rekao je otac.



