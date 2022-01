POGLEDAJTE SKOK SA LITICE NESTALOG SPLIĆANINA! Potraga za Matejem je i dalje u toku, a evo kako se ranije zabavljao (VIDEO)

Hrvat uživao punim plućima kao sportista.

Matej Periš (27) iz Splita nestao je za Novu godinu u Beogradu. Poslednji put je viđen 31. decembra oko 2.30 minuta ispred noćnog kluba Gotik i od tada mu se izgubio svaki trag.

On je bio aktivan na društvenoj mreži Instagram gde je postavio pre nekoliko godina snimak skakanja sa litice.

Da je bio ponekad sklon ekstremnim sportovima pokazuje i snimak na kome se vidi kako Matej skače sa visoke litice pravo u more, te se potom vidi kako roni dok samog sebe snima.

- Matej je trenirao vatrepolo, bio je izrazito jak momak, sportista, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i veštine, ne dolazi u obzir da bi pao u reku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja - rekao je ranije njegov otac.

MUP: Intenzivna potraga za M.P. (27) čiji je nestanak prijavio njegov drug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno tragaju za M.P. (27) čiji je nestanak 31. 12. 2021. u 18 časova prijavio njegov drug.

Policijski službenici od trenutka prijave o nestanku u skladu sa zakonom preduzimaju sve mere i radnje u cilјu pronalaska nestalog mladića.

U potragu za M. P. uklјučeni su policijski službenici iz više organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova.