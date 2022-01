NESTANAK SPLIĆANINA POD VELOM MISTERIJE: Ovo su nelogičnosti na koje niko nema odgovore! I snimci su sporni? (VIDEO)

Slučaj Splićanina Mateje Periše (27), koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra iz kluba "Gotik" u Beton hali, digao je kako srpsku tako i hrvatsku javnost na noge.

Iako slučaj obiluje sa dosta informacija, pun je nelogičnosti i određenih misterija.

Isključen telefon

Bivši inspektor za otmice i iznude Slobodan Mišković oglasio se danas povodom nestanka ovog mladića iz Splita, a koji je rekao da su najbitnije izjave njegovih prijatelja, jer kako je dodao, oni znaju u kakvom je raspoloženju on bio i zašto je otišao.

Takođe, on je dodao da je Matejev telefon izgubio signal, a pretpostavlja da je to zbog toga što mu je upao u vodu. Ali kako je istakao, to ne mora da znači da je i ovaj Splićanin ušao u Savu.

Splićanin bio u centru grada?

Informacija koja se pojavila danas u javnosti probudila je tračak nade, a to je da je Matej viđen u centru grada.

Naime, u jednoj pekari, koja se nalazi u Ulici kralja Petra rekli si da je policija danas dva puta dolazila u njihov lokal.

- Tražili su snimak sa kamere za video-nadzor, ali im je menadžer rekao da ne može da im prosledi, jer nisu imali nalog. Posle toga se nisu vraćali - rekla je radnica pekare.

Boja patika



Na snimcima koje su je juče pojavili u srpskim medijima vidi se mladić, koji po opisu odgovara nestalom Perišu, a koji trči po šetalištu iz pravca Beton hale prema Savskoj promenadi. A zatim i okolnim ulicama. U jednom trenutku pokušava da zaustavi taksi, ali ga vozač ne prima u vozilo.

Ono što je zanimljivo je da mladić na tom snimku ima bele patike, a u prvoj informaciji i apelu za pomoć da se javi svako ko ima bilo kakav podatak o nestalom mladiću, navodi se da je on na sebi to veče kada je poslednji put viđen, imao crne patike sa belim đonom.

Na nekim drugim snimcima, gde se takođe vidi mladić kako trči po gradu, a koji ogovara opisu Mateje, vidi muškarac u crnim patikama.

Misteriozna devojka

Jedan od detalja koji je sve zbunio je priča o devojci u belom džemperu, koja se vidi kako, na jednoj od objavljenih snimaka, trči pored jednog mladića.

Mladić je u kratkim rukavima i u tamnoj odeći, ali ima i tamne patike. Na svim drugim snimcima, a na kojima se prema tvrdnjama oca Nenada Periša nalazi Matej, vide se bele patike.

Stvar je u tome što na istom snimku, minut pre nego što se pojave mladić u crnim patikama i devojka u belom džemperu, s druge strane ulice protrči muškarac u belim patikama. To je sasvim sigurno dovelo do nesporazuma

Plivanje u ledenoj vodi



Snimak na kome je prikazan mladić kako pliva u Savi podigao je čitavu Srbiju na noge, te su svi posumnjali da je upravo ta osoba Matej.

Međutim, kako je dan odmicao, pojavile su se informacije da to ne bi mogao biti nestali Splićanin, jer snimak navodno nije nastao u noći između 30. i 31. decembra.

Te informacije idu u prilog sumnji oca nestalog Splićanina, koji je naveo da na temperaturi vode, koja je bila svega pet stepeni, ne bi bilo moguće na takav način plivati.

Takođe, zabrinuti otac se pozivao i na svoje iskustvo dugogodišnjeg vaterpolista koji je dovoljno vremena proveo u vodi, pa je napomenuo da nije moguće tako plivati na temperaturi od pet stepeni ni u ronilačkom odelu, a kamoli bez njega.

Reka na snimku čista

Snimak plivača jasno prikazuje da je voda oko njega čista, odnosno da po površini ne pluta ništa drugo. U zimskom periodu to je krajnje neobična okolnost, imajući u vidu da, zbog visokog vodostaja, reka neizostavno nosi sa sobom gomilu granja, stabala, smeća i svega što se u nju sliva, posebno pri obali.

Bez svedoka

Ono što najviše intrigira javnost jeste pitanje kako je moguće da baš niko nije video trenutak u kojm Matej ulazi ili pada u reku.

Na jednom od snimaka prikazan je mladić koji silazi niz stepenište na pristaništu, a koje se nalazi nedaleko od kluba u kojem je Matej bio sa prijateljima. Međutim, trenutak u kojem bi se videlo da uskače ili pada u vodu nije zabeležen na tom snimku.