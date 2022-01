SEDMI DAN POTRAGE ZA MATEJEM! Renato Grbić izneo jezive slutnje: 'Jednom je leš isplivao nakon mesec dana!'

Intenzivna potraga za Splićaninom Matejem Perišom (27), koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra traje već sedam dana zaredom! Brojne policijske snage od jutros patroliraju Savom i Dunavom, ne bi li uočili bilo kakav trag, u vezi sa misterioznim nestankom ovog mladića.

Dok na obali Dunava vodimo razgovor sa poznatim srpskim alasom Renatom Grbićem, koji već godinama unazad spasava ljude, koji pokušaju da izvrše samoubistvo skokom sa Pančevačkog mosta, u daljini vidimo rečnu policiju pod rotacijom, koja detaljno pregleda površinu reke u potrazi sa nestalim Splićaninom za koga se pretpostavlja da je upao u Savu ispred Beton hale.

Grbić napominje da je u poslednjih nedelju dana, vodostaj u znatnom porastu, i da je reka veoma brza, što dodatno otežava potragu u takvim uslovima i da je gotovo nemoguće preživeti duži boravak u ledenoj vodi.

- U hladnoj vodi beživotno telo ispliva u proseku od dvadeset do mesec dana i to govorim iz iskustva jer sam imao priliku da vadim leševe. Svojevremno, devojka je skočila sa Pančevačkog mosta, i njeni roditelji su sutradan došli do mene, i zamolili me da krenemo da je tražimo. Odmah sam im rekao, da su šanse minimalne da preživi jer je voda bila izuzetno hladno, a temperatura oko pet stepeni. Danima smo je tražili, ali bezuspešno. Leš je isplivao tek nakon mesec dana blizu obale. Tokom letnjih meseci, potraga se završi u proseku od pet do sedam dana jer je voda topla i onda žuč brže puca i leš ispliva na površinu, a u zimskom periodu je situacija teža. Ukoliko je ovaj mladić zaista ušao u vodu, tu onda nema spasa i tu su veoma loše prognoze za njegove roditelje, ali i sve nas jer je život dragocen. Voleo bih da je sve ovo samo jedna ružna epizoda, da se mladić pojavi i da nazdravimo njegovom životu - objašnjava Grbić.

"Samo želim da mi nađu sina" Nenad Periš, otac mladića koji je nestao u Beogradu, prokomentarisao je dosadašnji tok istrage, objavio je zagrebački Jutarnji list. - Ja samo želim da se moj sin nađe. Pokušavam biti trezven. Pokušajte shvatiti moj vapaj. Hvala svima na pomoći i saosećanju, od Beograda do mog Splita i predsednika Vučića, koji je pokazao da brine o tom slučaju - kazao je Nenad.

Kako kaže, pred roniocima je izuzetno težak zadatak jer je voda prilično mutna.

- Ako je nestali mladić ušao u vodu, zaplivao je i do nekog trenutka se održavao, a potom najverovatnije potonuo, dok srce i telo nisu otkazali zbog hladne vode, uprkos tome što je dobar plivač, jer hipotermija i smrzavanje daju drugu dimenziju. Ronioci su ga tražili i ispod "Gotika", međutim prema mom mišljenju, ako je upao u Savu, on je otišao mnogo daleko. Ukoliko se ostvare najcrnje slutnje, u smislu da telo ispliva i da se ne zakači dole, isplivaće najdalje kod Pančeva, a možda i u blizini Višnjice. Treba uzeti u obzir i jačinu struja, odnosno ako je Sava jača od Dunava, može ga prebaciti na drugu stranu i da izađe negde na obali. Ove reke su opasne jer pri nadolasku vode, nose sve pred sobom. Svaki dan smo na vodi, tako da ako se bilo šta pojavi, javićemo rečnoj policiji, da se uradi obdukcija, kako bi se utvrdilo, da li je stvarno to on - kaže Grbić.

Grbić navodi da sonari, kao sistem za navigaciju ili detekciju objekta ispod površine vode, mogu dosta pomoći kada je reč o pretrazi rečnog dna. Budući da potraga za mladićem traje već nedelju dana, naš sagovornik upozorava na najgori scenarijo.

- Savremenom tehlogoijom sonari mogu da pokažu sve što je na dnu reke. Telo je dosta lagano, a voda jaka, pritom vidite ove debele grane koje plutaju po reci, izgledaju kao da imaju motor na sebi jer ih voda nosi velikom brzinom. Po onome što znamo i sumnjamo, mislim da on više nije na terenu Save, već da je telo u ovom delu Dunava. Dok telo samo ne ispliva, uzaludno je ovo traženje, pogotovo sada kada je nivo vode došao do metar i po u zadnjih sedam dana, tako da smatram da potraga može dati rezultate samo ako ga voda izbaci na površinu, jer ne verujem da postoji druga varijanta - zaključuje Grbić.

Takođe, jedan od najbližih Matejevih prijatelja, koji s njim radi dugi niz godina kao skiper, upućen je u deo detalja te misteriozne beogradske noći, preneli su beogradski mediji.

On je navodno kazao, da je moguće da je došlo do klasičnog obračuna u noćnom klubu.

Međutim, misterija je zbog čega je samo Matej istrčao iz kluba.

Oglasio se ambasador Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, ambasador Hrvatske u Srbiji, razgovarao je s novinarima nakon sastanka s ocem Mateje Periše. - Sat vremena sam bio s ocem nestalog mladića. Iskazali smo mu podršku u ovim teškim trenucima i rekli da smo mu i dalje na usluzi. On podnosi sve s hrabrošću i snagom. Najteže mu je da prevlada period neizvesnosti s ljudske strane i okruženju u kojem ima medijskih špekulacija i nagađanja.

Pronađen taksista

Na snimku koji je dospeo u javnost, vidi se nepoznati muškarac, za koga se sumnja da je Matej koji je zaustavio taksistu, u noći kada je nestao.

To je potvrdio Matejev otac za Jutarnji koji je dodao i da znaju šta je taksista rekao njegovom sinu.

Taksista koji je odbio da primi nestalog mladića, lociran je juče nakon što je policija pregledala snimke. On nije član nijednog udruženja, već vozi samostalno.

Podsetimo, prijatelji su prijavili da je Periš nestao tokom izlaska u klub "Gotik" u Beton hali, kao i da su ga poslednji put videli oko 02.30 sati, ali su se u ponedeljak pojavili snimci na kojima se vidi kako nepoznati mladić koji odgovara opisu Splićanina od 01.47 sati do 02.51 trči Karađorđevom ulicom, zatim Travničkom i Savskom promenadom, pokušava da zaustavi taksi, pa na kraju silazi stepenicama u Savu.

Navodno, pre nego što je ušao u vodu, pojavile su se spekulacije, kako je mladić neko vreme bio u napuštenom hangaru u blizini, što zvanično nije potvrđeno. Takođe, ro­nio­ci su pre­tra­ži­va­li re­ku baš na me­stu na kom je, su­de­ći po sni­m­ku, nepoznati mla­dić za koga se sumnja da je Matej, počeo da pli­va.

In­spe­k­to­ri su pretražujući teren pronašli i ne­ko­li­ko pre­d­me­ta ko­ji bi se mo­gli do­ve­sti u ve­zu s nesta­lim.