'PRONAĐENI SU TRAGOVI!' Ovo otkriva gde je Matej Periš? Ronilac: Zbog toga uzvodno pretražujemo reku!

Potraga za nestalim Splićaninom Matejom Perišem (27) ušla je u sedmi dan, a ronioci pretražuju Savu u nadi da će naići na bilo kakav trag koji će pomoći u istrazi.

Darko Kovačević iz Mreža za opasnost Srbije rekao je da su detaljnom potragom "pronađeni neki tragovi" koji bi mogli odgovoriti na pitanje gde je Matej ušao u Savu.

- U principu uvek se telo traži nizvodno ako postoje informacije da je neka osoba na određenom području uopće ušla u vodu. Međutim, kako to sad nije potpuno potvrđeno, pronađeni su neki tragovi, pa postoji osnovana sumnja da je ipak mesto ulaska bilo mnogo više uzvodno, onda se krenulo odatle. To su neki lični predmeti koji su pronađeni. Sada se istražuje svaka mogućnost, zaista svima je stalo da se ta mlada osoba nađe. Mi se svi i dalje nadamo da ćemo ga naći u nekim mnogo sretnijim okolnostima - kazao je Kovačević.

Ronioci i dalje traže

Objasnio je da se ronioci suočavaju sa izuzetno teškim i napornim poslom koji dodatno otežavaju loša vidljivost i niska temperatura.

- Na brzim vodama vidljivost je strašno loša. Doslovno na dužinu ruke ronilac ne može da vidi i sve što se radi, radi se na dodir. Bilo bi nemoguće da se pretraži taj ceo potez na dodir, to je dugotrajno. Drugo, što su sami vremenski uslovi loši - ovo doba godine, temperatura vode koja je 5,6 stepeni, znatno smanjuje pokretnost ljudi u vodi bez obzira na sva suva odela i svu tehnologiju. Ronioci mogu da izdrže 15,20 mminuta do pola sata maksimum, pa se menjaju. To je kao traženje igle u plastu sena na tolikom području i onda se čeka neka, bilo kakva, konkretna situacija, kao što je ova juče bila. Znači, pronađeni su neki tragovi, sužen je potez pretrage, međutim nažalost ili na sreću, ronioci nisu uspeli ništa da nađu - rekao je Kovačević.

Ronioci i danas vrše pretragu, a osim nizvodno, pretraga se vrši i stotinak metara uzvodno od mesta gde je Matej Periš poslednji put viđen.

Razlog tome je, kako je objasnio Darko Kovačević iz Mreža za opasnost Srbije, to što se vod sigurnim i proverenim informacijama koje imaju.

Nestanak Mateja Periša prijavljen je beogradskoj policiji 31. decembra, nakon što je sa šestoricom prijatelja došao na doček Nove godine u Beograd. Poslednji put je viđen u noćnom klubu "Gotik", dok se na portalima pojavilo nekoliko snimaka nadzornih kamera na kojima je, kako je rekao i njegov otac, Matej.

Pojavio čitav niz priča koje su neproverene ali i neutemeljene. Dobar deo priča koje su prenosili neki mediji odnosi se na poznanike iz Splita, s fakulteta ili ljude koji su bili u klubu to veče, ali ne u društvu s Matejem.

Matejev otac potvrdio je da je policija pronašla taksistu u čije je vozilo pokušao da uđe njegov sin. Taksista je, kako on tvrdi, ispitan.

Svako ko ima bilo kakvu informaciju o nestalom mladiću moli se da o tome obavesti MUP Srbije ili da se javi na broj telefona koji je porodica navela kao kontakt: +38598432700.