DANAS JE DEVETI DAN POTRAGE ZA MATEJEM: 'Prečešljani' su Sava i Dunav, istraga se proširuje, a ova pitanja su i dalje MISTERIJA!

Danas je deveti dan potrage za Matejem Perišem (27) koji je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra. Mladog Splićanina danima traže žandarmerija, ronioci, dronovi, pretražena je Sava, juče je "prečešljan" Dunav, ali još uvek nije nađen nijedan konkretan trag. I dalje su ostala ista pitanja.

Gde je Matejev telefon?



Jedan od predmeta koji bi mogao biti bitan je i Matejev mobitlni telefon, iako je policija uspela da rekonstruiše sve bazne stanice na kojima je lociran. Njegov telefon je izgubio signal kobne noći, a pretpostavlja se da je to zbog toga što mu je upao u vodu.

Mobilni telefon može biti veoma vredno pomoćno sredstvo u slučajevima potrage, međutim, telefon nestalog mladića u trenutku pokretanja potrage već je bio isključen.

Policija u takvim situacijama može dobiti informacije s kim je nestala osoba razmenila poziv ili SMS i na približno kojim se lokacijama kretala na osnovu baznih stanica na koje je telefon bio spojen. Kako je naglasio sudski veštak za telekomunikacije, ti podaci su skladišteni u bazama lokalnog telekomunikacijskog operatera, nezavisno o tome što je nestali mladić u telefonu imao SIM karticu hrvatskog operatora i što telefon nije pronađen.

Zašto je Matej mahnito trčao?



Šta je mladića iz Hrvatske nateralo u bezglavi trk beogradskim ulicama? Da li je Matej, možda, iz nekog razloga, bežao?

Dok se snimak na kome, navodno, Matej Periš pliva po ledenoj reci dovodi u pitanje, a osporio ga je i Nenad Periš, mladićev otac, nedvosmisleno je potvrđeno da je na drugim snimcima, gde se vidi kako sumanuto trči ulicama stvarno mladi Periš. Ipak, nema odgovora na vrlo važno pitanje, šta ga je podstaklo ili nateralo na takvo ponašanje?

Mnogi su zbog snimaka na kojima se vidi Matej kako trči ulicama kao ponašanje čoveka pod uticajem narkotika, ali njegov otac i devojka kažu da on nikada nije koristio nikakve vrste droge. Nije isključena ni mogućnost da ga je neko počastio drogom ili mu podmetnuo bez Matejevog znanja. Kod mladića koji nije koristio narkotike, to je moglo da izazove burne, ako ne i katastrofalne reakcije. Sve ovo je nagađanje i jedna od teorija koju može da potvrdi ili opovrgne tek eventualni pronalazak tela nestalog mladića i toksikološka analiza.

Ako je Matej bežao od neke realne opasnosti, ako je došao u sukob sa nekim, logično bi bilo da trči ka svom društvu, ka obezbeđenju kluba čiji je gost i gde mu je jakna, a ne od drugova i kluba.

Da li znamo celu verziju priče?



Kad smo kod Matejevih prijatelja i drugova, postavlja se pitanje da li su oni sve ispričali policiji? Da li se još nešto desilo, što njima i nije delovalo kao da je važno, a moglo bi da pomogne u istrazi?

- Pokušavao sam kontaktirati jednog od momaka s kojima je Matej bio u Beogradu, ali ni na poruke, ni na pozive ne odgovara. Svi su uvereni da nešto skrivaju, ali ja ne znam šta bih mislio jer ni oni nisu loši momci - zaključio je sused nestalog mladića.

Jutarnji list je takođe pre par dana pokušao kontaktirati jednog od prijatelja koji je bio sa Matejem na dočeku 2022. u Beogradu, ali na poruku koju su mu poslali, nije odgovorio.

- Neno je decu vodio sa sobom na utakmice. Ponosan je na obe ćerke i sina jer su ih on i supruga vaspitali u dobre osobe. Čudne su okolnosti pod kojima je Matej nestao, a, iskreno, ne bi me začudilo da njegovi prijatelji s kojima je bio tu noć nešto skrivaju jer ne može se bez ikakvog razloga, samo tako, poludelo trčati ulicama nepoznatog grada - rekao je pre par dana Nenadov prijatelj iz kvarta čiji je sin s nestalim mladićem išao na Ekonomski fakultet.

Podsetimo, prijatelji, sa kojima je nestali Matej Periš (27) došao u Beograd, su otputovali iz prestonice 4. januara. Kako je rekao Matejev otac, Nenad Periš, koji je i dalje u Beogradu, mladići su došli autima do Zagreba gde su iznajmili kombi i nastavili put za Beograd gde su planirali doček Nove godine.

Da li ima još snimaka?



U javnosti se pojavilo više snimaka na kojima se navodno nalazi nestali Splićanin Matej Periš, a postavlja se pitanje da li ima još snimaka sa okolnih zgrada, ili iz kluba u kojem se nalazio?

Menadžerka kluba "Gotik" je rekla, da klub nema kamere, a prema njenim rečima, sedmorica Splićana su stajala za šankom i dobro se provodila. Preko puta društva iz Splita bili su Zadrani i niko nije imao problem.

- Znate, svašta se pisalo ovih dana, a pogotovo da je obezbeđenje upozoravalo mladiće na ponašanje u klubu. To naprosto nije istina. Oni su se dobro zabavljali kao i Zadrani, nikakvih problema nije bilo. Znate kako, mladi... - rekla je jednom prilikom menadžerka kluba.

Dakle ostaje pitanje, da li je još neka sigurnosna kamera sa obližnjih zgrada uhvatila kretanje mladića iz Splita. Naravno, moguće je da su snimci predati policiji ali nisu podeljeni s javnošću, što bi spadalo u regularnu proceduru istrage.

Da li je Matej bio pod dejstvom alkohola ili droge?

Otac Nenad i Matejeva devojka su uvereni da on nije uzimao ništa nedozvoljeno te večeri, samo alkohol, što su priznali i sami Matejevi prijatelji. Oni su mešali vino, rakiju, pivo i viski.

- To što neki navode, ja sam siguran da on to ne uzima i da to nije posledica ove tragične situacije. Matej je primeren mladi čovek, posvećen svom poslu. Oni su došli u Beograd da proslave i da se zabavljaju.. Ako je nešto bilo, to je jedino alkohol - rekao je ranije Periš.

Međutim ostaje misterija zašto je samo Matej istrčao iz kluba i šta je time hteo da postigne. Njegov blizak prijatelj je ranije istakao da ne može sa sigurnošću tvrditi da Matej nije konzumirao nešto to veče.

- Koliko znam, ekipa iz Zadra nešto je konzumirala. Da li se sada dogodila situacija da je neko nekome nešto iz čiste zabave ponudio - ne znam. Da li je Matej probao neku halucinogenu drogu nakon čega ga je 'okrenulo naopako'? Ne znam. On nije taj tip verujte mi. Ali sve je moguće, bilo je kasno, svi su već popili i bila je usijana atmosfera... Ali ako bismo i hipotetički tvrdili da je Matej probao nešto što ga je 'izbilo iz cipela', ostaje pitanje zašto je izašao sam i kako to da je baš samo njega okrenulo - tvrdi K. F.

Ipak, predsednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović je izjavio da su u vozilu i smeštaju kod grupe mladića iz Splita pronađene nedozvoljene supstance. Kako je naveo, mladići su možda konzumirali opijate, od kojih je najopasniji narkotik "spid".

- Možete misliti kako je to uticalo na njihova tela - alkohol plus narkotici. Matej je negde oko 1.40 ustao od stola i naglo izašao napolje. Činjenica je da su njegovi drugovi skoro sat vremena kasnije primetili da ga nema. Nestanak su prijavili sutradan popodne - rekao je Mijailović.

Gde je Matej Periš?

Policija, spasioci i pripadnici ronilačke jedinice Žandarmerije već osam dana neumorno tragaju i na kopnu i na reci i pod njom za misteriozno nestalim mladićem, ali se još uven ništa ne zna.

Potragu za Matejem u velikoj meri otežavaju loši vremenski uslovi, hladna voda i takozvana nulta vidljivost ispod površine. Ne treba zanemariti ni nagomilano smeće na dnu reke. Ipak, to ne sprečava ronioce da intenzivno tragaju za Perišem.

