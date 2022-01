DONOSIMO PET ČINJENICA KOJE JE OTKRIO DEVETI DAN POTRAGE: Misterija Matejevog telefona i dalje nerešena!

Nastavlja se potraga za nestalim Splićaninom.

Devet dana traje potraga za Matejom Perišem, mladićem koji je poslednji put viđen noći između 30. i 31. decembra. Njegov otac, Nenad Periš, trenutno je u Beogradu, da bi na svaki mogući način pomogao u potrazi. Kako je danas rekao, policija ga je još jednom kako bi potvrdio da li su patike koje je njegov sin Matej nosio večeri kada je nestao bile plave ili bele.

- Imao je bele sa plavim slovom 'V'. Prosledio sam im fotografiju patika koje je imao Matej, jer ja imam iste. On je nosio broj 44 ili 45 u zavisnosti od modela, a ja nosim broj veći. To su me pitali jer su prilikom pretresa pronašli plave patike - rekao Periš za Jutarnji.

Ovo je jedan od pokazatelja da policija proverava svaki mogući trag i slučaj u potrazi za nestalim Splićaninom.

- U subotu sam bio na licu mesta i uverio sam se da još traže Mateja. Ne pitam ih za detalje, pa ih nisam pitao gde su i kada našli te plave patike, niti za pertlu koja je pronađena. Što se tiče opušaka, mogu samo da kažem da Matej nije bio pušač - dodao je otac.

Međutim, ako se sa opuška cigarete ukloni trag DNK, policija, koja je sada sekvencirala DNK Nenada Periša, može da utvrdi da li se taj trag poklapa sa Matejevim.



Otac Mateja Periša, je govorio i o prijateljima sa kojima je Matej došao u Beograd da bi dočekali Novu godinu. Otkrio je da su se mladići razboleli od koronavirusa.

- Oni su utučeni, izgubili su ili privremeno, daj Bože da je privremeno, svog prijatelja od prvog razreda osnovne škole. Svaki dan se čujemo, dobili su koronu i razboleli se. Teško je. Kao da su izgubili brata - istakao je Periš.

Na pitanje ima li pretpostavku gde je želeo da ode njegov sin, on je istakao: "Mene jedino istina interesuje. Istina će me dovesti do mog sina. On je izašao iz lokala i negde je hteo da ode. Bio je prvi put u Beogradu, nije poznavao grad. De fakto je jutro tog nesretnog dana došao. Nije znao gde je, možda po nekoj priči, ali nije mogao sam da se orijentiše po gradu", ističe Nenad Periš.



Telefon ne daje signal



Mobilni telefon koji je pripadao nestalom mladiću nije poslao nijedan signal od njegovog nestanka. Istražitelji sumnjaju da je mobilni telefon Splićanina potpuno uništen, što dodatno otežava njihov posao u potrazi.

- Sumnjamo da je Matej ili bacio telefon u vodu ili je sa njim pao u Savu. Samo ako je mobilni telefon potpuno uništen, tek tada mu nije moguće ući u trag. Dakle, Matejev telefon ne šalje ni jedan signal - rekao je za Telegraf izvor iz policije koja radi na slučaju.

Anonimni sagovornik je dodao da je kobnog dana temperatura vode u reci Savi bila svega šest stepeni, te da je Matej mogao maksimalno 10 minuta da provede u njoj da bi ostao živ.

Matej Periš je poslednji put je viđen 31. decembra oko 2.30 sati ujutru kako izlazi iz beogradskog kluba Gotik kod Beton hale. Od tada mu se gubi svaki trag. Prijatelji sa kojima je došao u Beograd na proslavu Nove godine prijavili su njegov nestanak 31. decembra u 18 sati.



Njegov otac, koji je u nedelju stigao u Beograd naveo je da se sa sinom poslednji put čuo 30. decembra oko 17 sati i da nije primetio ništa neobično tokom razgovora.

- Ništa nije ukazivalo da će dogoditi ovo što se dogodilo. Voleo je život, bio je skiper na brodovima, imao je devojku u Splitu - navodi Periš. On se po dolasku u Srbiju zahvalio policiji koja traga za njegovim sinom i pozvao sve ljude koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave i pomognu u potrazi.



Nenad Periš ne gubi nadu



Otac nestalog mladića rekao je da ga nada nije napustila, i da akcija potrage nije jednostavna i da ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije radi sve što može.

- Treba se nadati, ja se nadam, nada mi nije pobegla i neće. Samo molim Boga da nadjemo Mateja i odvedem ga kući kad god to bilo - rekao je Periš za TV Pink.

On je rekao da ostaje u Beogradu, gde je došao odmah po saznanju da mu je sin nestao.

- Ja sam došao tu po sina i dok ga ne nađem nemam gde ići. Mislim da me svaki roditelj može razumeti - rekao je Periš.

Kako mediji navode, u potragu se uključio i interpol.

Ako imate informacije o Mateju Perišu, javite ih u najbližu policijsku stanicu ili na broj telefona 192.

