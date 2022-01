Pančevac Nenad Paunović (34) tvrdi da mu se o velikim pravoslavnim praznicima na čelu pojavljuje krst koji krvari. Kako je godinama unazad izjavljivao, nije bio ''zaluđenik crkvom'' ali je čudna pojava na njegovoj glavi, doprinela da ojača veru u Boga.

Kako ističe, kada mu se na glavi pojavi krst, boli ga celo telo, dodajući da često ima razne snove koji mogu biti simbolični i sa jakim značenjem.

- To traje sedam dana, posle toga otpadne ta krasta. Prvi put se pojavio pre 11 godina, kada sma krstio kuma, kada me sveštenik miropomazao - navodi on.

Kako dodaje, on ne smatra da ima bilo kakve moći, već da Bog kroz njega pokušava da komunicira sa ljudima.

- Ljudi koji imaju problema sa nečastivim, dolaze kod mene, kako bi se izvršio egzorcizam, i kako bi se duhom izlečili. Kada stavim ruku na takvu osobu, ona krene da se trese... To traje do sat vremena... Takvi ljudi se iscele, a nisam ih ja iscelio, nego Gospod Bog - rekao je Paunović.

Paunović je objasnio da se krst na čelu pojavljuje o velikim praznicima, kao što su Bogojavljenje, Uskrs i Božić, što je i danas slučaj.

Govoreći o ljudima koji su, kako kaže zaposeti, imaju nešto nalik epileptičnim našpadima. Paunović kaže da lekari ne mogu da daju dijagnozu za to, što je znak da pomoć treba da potraže u crkvama i manastirima.

- To su razne promene raspoloženja, vi u jednom momentu želite da ubijete nekog, pa sve volite - rekao je Paunović.

Paunović se dotakao i nedavnog ubistva u Kotežu, kada je unuk babi iskopao oči šrafcigerom, dodajući da su u pitanju nečastive sile.

- Otac tog mladića je dolazio kod mene - rekao je Paunović.

