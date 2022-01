'UBIO MI BRATA ZBOG PEVAČICE, A SUD...' Šok u porodici ubijenog Aleksandra nakon sudske odluke

Nenad D. (59), optuženi za ubistvo Aleksandra Radosavljevića Belog (49) ispred kafane "Zlatna potkovica" u avgustu 2020. u Smederevu, prebačen je u kućni pritvor, a porodica ubijenog nezadovoljna je ovom odlukom suda.

Da podsetimo, zločin se dogodio u leto prošle godine, kada su se Nenad D. i Radosavljević sukobili u kafani koju je ubijeni držao. Kako smo u to vreme pisali, Radosavljević je optuženog i njegove prijatelje izbacio iz kafane, a sukob se nastavio ispred lokala. Pokojni je lopatom razbio šoferšajbnu na automobilu Nenada D., a on je onda dao gas, pregazio ga i ubio na mestu. Uhapšen je ubrzo posle zločina, a Više tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu protiv njega zbog krivičnog dela ubistva. U pritvoru je bio do polovine decembra prošle godine, kada je pušten u kućni pritvor, jer više nije postojalo uznemirenje javnosti. Porodici ubijenog ovo je izuzetno teško palo.

Tuga

- Moj rođeni brat je ubijen ispred svoje kafane, a optuženi je pušten kući! Sramno, posle takvog zločina da bude van pritvora. Da je kuče zgaženo, bila bi gre'ota, a ne čoveka - kaže za Kurir Dragoljub Keljević, rođeni brat ubijenog.

Keljević, koji živi i radi u inostranstvu, za praznike je došao u Srbiju.

- Došao sam da posetim sina mog pokojnog brata i dočekala me je vest kakvu nisam ni sanjao. Ubio mi je brata maltene na kućnom pragu, pre toga je moj Aleksandar bio pretučen, a na kraju je i zgažen automobilom - priča Keljević, koji objašnjava pozadinu sukoba:

- Moj brat je u danima pre ubistva već jednom izbacio Nenada i njegove radnike iz kafane. Uprkos zabrani, oni su se vratili i zvali pevačicu, a Aleksandar im je opet rekao da idu. Pevačica se požalila mom bratu da je zovu i govore da će ubiti gazdu ako ne krene s njima. Aleksandar je izašao da zaštiti svoju pevačicu i eto šta se desilo - kaže očajni brat.

Lokalni moćnik

Kako tvrdi, trojica muškaraca napala su njegovog brata.

- Napolju su se potukli i Aleksandar je Nenadu razbio šoferku. Nenad je tada Aleksandra pregazio kolima, išao je navodno napred-nazad preko njega. Kako sam čuo od svedoka, moj brat je vrištao od bolova dok je umirao - kaže vidno potreseni Smederevac.

Osećao je da će se desiti zlo Nikola Radosavljević, sin ubijenog vlasnika restorana, rekao je za Kurir posle zločina da je Nenad D. s prijateljima došao u restoran i zapretio pevačici. - Jedan od njih rekao je pevačici: "Večeras ćemo da ubijemo ili tebe ili gazdu" i nakon nekog vremena je otišao. Tata je te večeri tražio da zovem obezbeđenje, osećao je da će se desiti zlo - rekao je sin.

Meštani Smedereva su posle ovog zločina za Kurir ispričali da osumnjičeni važi za lokalnog moćnika. - Ima svoju benzinsku pumpu i drži neke kamione. Ima para, zato se i bahato ponaša. Važi za imućnog i moćnog čoveka, koji ne preza ni od čega i misli da novcem može sve da kupi i da reši - ispričali su meštani.