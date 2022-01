NENAD PERIŠ SE SLOMIO PRED KAMERAMA PINKA! Kroz suze govorio o detaljima nestanka: Evo šta je Matej radio pre nego što je izašao iz Gotika (VIDEO)

Ronioci Žandarmerije nastavili su potragu za njim i juče u Dunavu kod Pančeva, ali od mladića nema ni traga.

Matej Periš (27) iz Splita, koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u blizini kluba “Gotik” u Beogradu, nije pronađen ni posle deset dana potrage.

- Nemam nikakvih novih informacija, pripadnici MUP nastavili su juče istragu i potragu na Dunavu. Danas ću se videti sa međunarodnim pripadnicima MUP, a vreme je, vidite, loše – priča ovog jutra otac nestalog mladića Nenad Periš za Pink.

Na pitanje o putu za Beograd, otac kaže da je znao da će njegov sin doći i sa kim.

- Sve sam znao i ništa nije ukazivalo da će se desiti ova neverovatna situacija. On je bio pun planova za budućnosti i nisam mogao predvideti da će se nešto ovakvo desiti. Put od Splita do Beograda je dug i govorio sam da možda ne bi trebalo ni da ide. Kada se slavi, onda se mladi opuste... Mi smo se čuli pre nego što su prešli granicu, a posle se nismo čuli do sutradan popodne, do pola 5-5, kada sam dobio informaciju da ga nema – priča otac za Pink.

Metej se, kaže njegov otac, uvek vraćao svom društvu. Oni su, kaže Nenad, bili nerazdvojni.

- Šta da vam kažem. Prijatelji su mu kao braća – rekao je Nenad kroz suze.

Na pitanje o snimcima, otac kaže da je na snimku u kojem mladić pokušava da uđe u taksi – njegov sin.

- Matej je u toj noći, kako ja vidim, negde žurio. Hteo je da uzme taksi da ga negde odveze. Bio je bez jakne što znači da je planirao da se i vrati u klub. Svaki trenutak je analiziran iz više uglova i nešto se moralo dogoditi. Ne aludiram ni na šta, ali neka situacija se morala dogoditi, da li ona uključuje samo Mateja ili još ljudi, ne znam – kaže Nenad Periš.

Neposredno pre nestanka, kaže njegov otac, Matej je poručio i platio bocu vina za celo društvo. Da Mateja definitivno nema, drugovi su shvatili kada su uzimali jakne, ali su se i dalje nadali da će se pojaviti, odnosno da je otišao sa nekim drugim društvom u apartman.

- Jedno hvala ne može da bude dovoljno za sve što se čini da se pronađe moj sin. Ronioci rade danonoćno, hvala i gradu Beogradu, javljaju mi se Beograđani koji nude stan i da mi plate troškove boravka. Mnogi mi se javljaju telefonski, putem interneta, vibera, mnogo ljudi mi nudi pomoć i to je ono što čovek pamti... Nadam se da ću se sa sinom vratiti kući, a ljudskost ću pamtiti celog života. Meni je najvažnije da nađem svog sina - kaže otac kroz suze.

Najavljuje da će do daljnjeg ostati u Beogradu, dokle god se njegov sin ne nađe.

Mladen Mijatović, novinar TV Pink, potvrdio je da do jutros nije pronađen nestali mladić, a da policija i ronioci danonoćno rade na pretrazi reke i priobalja.

- Angažovani su i pripadnici Policijske brigade, kao i veliki broj pripadnika inspektora kriminalističke policije koji rade u civilu. Matej Periš i dalje se zvanično vodi kao nestalo lice, a svi su na terenu kako bi se mladić ili neki trag pronašao – kaže Mijatović.

Darko Jevtić, novinar, kaže da je mnogo netačnih i neproverenih informacija koje kruže internetom, a da je dobro to što se prijatelji nestalog mladića ne oglašavaju u medijima, već i u njihovo ime govori Matejev otac.

Zamenik gradončelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da je grad izrazio solidarnost sa porodicom.

- Ne možemo da se bavimo istragom, ali možemo da pomognemo ocu da mu boravak bude prijatniji. Za sve što mu je potrebno, grad će stati iza njega. Molimo se da se ova situacija završi tako da se mladić pronađe i na usluzi smo ocu nestalog mladića – kaže Vesić za „Novo jutro“.