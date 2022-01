DŽONIĆ I DALJE NEGIRA DA JE UBIO ĐOKIĆE! Ovo su najnoviji detalji povodom ubistva tročlane porodice iz Aleksinca

Goran Džonić, bivši vatrogasac osumnjičen za ubistvo svojih rođaka, tročlane porodice Đokić, uprkos svim dokazima koje je prikupilo tužilaštvo, i dalje ne odustaje od tvrdnje da on nije direktni izvršilac monstruoznog zločina.

Da podsetimo, Goran, Gordana i Lidija Đokić ubijeni su u noći između 26. i 27. septembra prošle godine u aleksinačkom selu Moravac. Njihova spaljena tela pronađena su 2. oktobra, a tri nedelje nakon zločina uhapšen je Goranov brat od strica, bivši vatrogasac Goran Džonić. On je u odbrani u zločin umešao i svoje sinove Stefana i Milana, ali i braću Aleksandra i Kostadina Miloševića, te su svima stavljene lisice na ruke i nalaze se u pritvoru.

Negira

Prekjuče se u medijima pojavila informacija da je Džonićevo neuropsihijatrijsko veštačenje ppotvrdilo da je on bio uračunljiv u vreme izvršenja trostrukog ubistva. Advokatica Biljana Pešić koja ga zastupa kaže da do okončanja istrage neće davati detaljnije komentare.

- Posetila sam ga u ponedeljak u zatvoru, što je moja profesinalna dužnost i on i dalje ostaje pri svom stavu da nije direktni izvršilac ubistva, da nije učinio to krivično delo. Ne mogu da komentarišem da li je uračunljiv dok ne budem videla izveštaj - kaže Pešić i kratko dodaje:

-Džonić jako brine za sinove. Advokat Mladen Magdalenić koji zastupa braću Milošević za Kurir je potvrdio da u telefonu Gorana Džonića nisu pronađene prepiske sa njegovim branjenicima.

Surfovali internetom i dopisivali se

- Nema registrovanih kontakta sa našim branjenicima Miloševicima u njegovom telefonu. Iz telefona su izvučene slike, neke privatne stvari i komunikacije s nekim ljudima preko poruka, ali koji s ovim slučajem nemaju veze. To su neke stvari koje ne mogu da pomognu u istrazi. Njegovo medicinsko veštacenje nismo još dobili, ali moje laičko gledanje je da nema ni govora o neuračunljivosti. Pogotovu na prepoznavanju u policiji, sasvim je razborito razmišljao i ponašao se sasvim normalno - rekao nam je advokat:

- Komunikacije mojih branjenika od te večeri pokazuju da je u momentu kada se zločin odigrao jedan preko interneta gledao automobile, a drugi se pre toga dopisivao sa devojkom, sa kojom se i video. Ona je u istrazi takođe potvrdila da su bili zajedno te večeri, a izvučena komunikacija je sasvim smislena i ide u prilog tome.

On je za doživotnu!

Rođaci ubijenih Đokića, sa druge strane, nadaju se da će ako do suđenja dođe, Džonić dobiti doživotnu robiju. - Teško preživljavamo ovu agoniju. Naših najvoljenijih nema, a on izmišlja neke nebulozne priče i stalno upada u laži. Ovo kako su oni skončali život nije ni monstruozno, nemam reči za to - rekli su rođaci.