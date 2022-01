'SVE TO JE VRLO, VRLO TEŠKO' Otac nestalog Splićanina se oglasio POTRESNOM PORUKOM, a evo šta je rekao o teorijama sa društvenih mreža

Ne bih voleo da ovo sve preraste u nekakav rijaliti, jer je sve to vrlo, vrlo teško, ali ono što daje nadu i što je meni važno, je što sam od puno ljudi u Srbiji dobio to ljudsko saosećanje i to ću pamtiti do kraja života - rekao je Nenad Periš, otac Mateje Periša, dvadesetsedmogodišnjeg Splićanina koji je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. decembra.

On je rekao da je njemu možda "malo lakše" nego njegovoj porodici, upravo jer je u Beogradu dok traje potraga za njegovim sinom.

- Svaki dan se čujemo, teško je... Ja sam tu, možda mi je čak i lakše da neke stvari sebi predočim, a oni su isključivo na temelju informacija, ja ne čitam društvene mreže, ali one vide i slažu razloge svega toga... Čekaju kao ja... Svaki dan se čujemo, ali ne daj bože nikome, teško je - rekao je nesrećni čovek.

On je dodao da se zahvaljuje svim ljudima u Srbiji koji mu daju podršku.

- Profesionalno je i od policije, nema tu reči... Ima nekih informacija koje su očito plod mašte, ali na to se ne osvrćem i ne interesuje me - rekao je on.

Podsetimo, potraga za Matejem Perišom traje već 14 dana. Policija je juče objavila snimke i rekonstruisala je njegovo kretanje kobne noći.