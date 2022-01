NAPIO SE PA UBIO KOMŠIJU (93)! Meštani sela kod Gadžinog Hana ZGROŽENI! Osumnjičeni (23) se na BIZARAN način pravdao pred sudijom

Ubistvo dekice Save Krstića (93) iz sela Donji Dušnik kod Gadžinog Hana zgrozilo je javnost, a osumnjičen za ubistvo je Miljan Jovanović (23) zvani Legija. Njegov komšija je danas pred Višim sudom ispričao kako se dogodio zločin.

Deka je ranije prijavio da mu je Miljan ukrao neki alat, a 28. novembra 2020. godine je ovaj momak došao kod Save da to rasprave.

- Istukao sam ga na izlazu njegove kuće. Psovao mi je majku milosnu. Onda sam ga uneo u sobu pa sam ga udario još dva puta jer mi je vređao babu. Nisam ga gušio kako sam optužen. Možda se ugušio u svojoj krvi. Da nisam pio alkohol to se ne bi dogodilo - rekao je danas prilikom iznošenja odbrane Miljan.

On je naveo da je prvo tog dana u kafani popio sedam piva. Nakon toga je otišao kod Save gde je zatekao meštanina Bobana Cvetkovića.

- Otišao sam kod Save da ga pitam da li bi mi slao cigarete u zatvor jer sam trebao da robijam zbog njegovog alata. Tamo je bio Boban koji mi je govorio da sam najgore dete u selu i slično. Kada sam mu zapretio batinama, on je otišao. Sa Savom sam popio još jednu rakiju i pošao sam. Onda sam ga pitao da mi šalje cigare u zatvor na šta mi je on rekao da sam lopov i da ne zaslužujem to. Počeo je da mi vređa majku i babu i došlo je do sukoba - rekao je Miljan.

Onako pijan otišao je kući. Po njegovim rečima popio još piva i nagutao se šest bromazepama od tri miligrama.

- Nisam mogao da zaspim. Vratio sam se kod Save u kuću da vidim da li diše. Uzeo sam njegovu odeću i bacio. I ranije sam imao običaj kada se napijem da se potučem, a sada se ovo ne bi dogodilo da sam bio trezan jer se Sava družio s mojom porodicom - naveo je Jovanović ponovivši da ga nije gušio.

Ipak, veštak sudske medicine Lidija Kostić Banović je danas na sudu rekla da je ustanovljen pritisak na prednju stranu dekinog vrata.

- To je moglo da bude učinjeno podlakticom, šakom ili kolenom. Pregledom pluća nismo našli da je moguće da se ugušio udisajući svoju krv- rekla je ona.

Suđenje se nastavlja 23. februara kada će biti izneto psihičko stanje osumnjičenog Miljana Jovanovića.