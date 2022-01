LEŠ, PATIKA, OPUŠAK... 8 lažnih tragova u potrazi za Matejem!

Policija je navikla na to da se u moru pravih podataka pojavljuju poluinformacije, kao i neproverene i netačne informacije

U istrazi misterioznog nestanka Splićanina Mateja Periša (27), koja zanima čitav naš region otkad je nestao u drugom satu 31. decembra, po iznenadnom izlasku iz kluba "Gotik" u Beton hali u Beogradu, gde je ostavio šetoricu prijatelja, pojavile su se brojni lažni tragovi, koji su manje ili više skrenuli potragu za mladićem.

Policija je navikla na to da se u moru pravih podataka pojavljuju poluinformacije, kao i neproverene i netačne informacije.

Mnogo timova je uključeno u potragu za mladim skiperom i dugogodišnjim vaterpolistom, što logistički, što radom na terenu, pa su tako juče, 15. dana potrage, Žandarmerija i rečna policija nastavile pretraživanje toka Save i Dunava.

I otac nestalog momka međunarodni vaterpolo sudija Nenad Periš pozvan je juče da se u jutarnjim satima s ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom, šefom beogradske policije Veselinom Milićem i šefom ronilaca Žandarmerije ukrca na čamac i isprati višesatno pretraživanje Save ka Ušću u Dunav, gde je, navodno, kod Ratnog ostrva i lociran signal Matejevog telefona poslednji put, a potom i dalje nizvodno do Gročanske ade.

Savetnik ministra Aleksandra Vulina Svetozar Sveta Vujačić izjavio je da je policija navikla na lažne dojave.

- Naravno da postoje zluradi ljudi, ali nećemo o njima. Objasniću da ljudi obaveštavaju policiju o svemu i svačemu što im se učini važnim, pa se često ispostavi da su njihove informacije bile netačne. Dobro je da postoje ti ljudi jer naša policija ima mogućnost da ima u njima saradnike pošto svako može da vidi nešto što može koristiti istrazi - tumači Vujačić.

1. Leš na Beloj steni

U poslepodnevnim satima 14. dana potrage policija je primila dojavu da se na Beloj steni pojavio neidentifikovani leš.

Dva patrolna čamca odmah su odgovorila na dojavu i oko sat vremena su proveravala teren i vršila pretragu terena. Ispostavilo se da nema leša i da je u pitanju bila lažna uzbuna, a Svetu Vujačića, ne čudi kako je došlo do zabune.

- To je uobičajena situacija kada se neko traži, kao sada Periš. Prosto, nekome ko se kreće obalom lako se učini da pluta čovek koji se traži, a ispostavi se da je cepanica ili neko smeće - ističe Vujačić.

2. Crne patike i devojka u belom

Jednu od misterija Matejevog kretanja zabeleženog nadzornim kamerama doneo je i snimak iz Travničke ulice na kojem se vidi muškarac koji je odmah sve podsetio na Splićanina. To i jeste bio Matej.

Iz suprotnog smera, u tom trenutku, ka kameri dotrčava mladić slično obučen, u društvu devojke u beloj jakni. On je bio u crnim patikama. Pokazalo se da je to bila neverovatna slučajnost.

3. Krio se u Španskoj kući

Spekulisalo se da je Splićanin proveo sat vremena u kući bez krova u Ulici Braće Krsmanović 2, ispod Brankovog mosta, staroj skoro 140 godina, koju Beograđani zovu Španska kuća i u kojoj utočište nalaze beskućnici i narkomani. Do medija je stigla informacija da su Mateja snimile nadzorne kamere da ulazi u taj napušteni objekt i izlazi otprilike sat vremena kasnije. Uvidom u snimke sa dve nadzorne kamere kod ulaza u Špansku kuću policija je utvrdila da ne postoji takav zapis.

4. Nepodešeno vreme na satu

Na poslednjem snimku na kojem je Matejev otac prepoznao sina, skinutom sa jedne od 18 kamera restorana "Savanova", kada je, prema policijskoj rekonstrukciji, momak stigao do vode, zabeleženo je da je to bilo u 2.51. Pre toga na snimku iz Travničke ulice pisalo je da je nastao u 1.47. Slaganjem kockica utvrđeno je da je kamera restoran "Savanova" podešena na letnji režim računanja vremena, te je, usled toga, u slaganju kockica došlo do rupe od sat vremena.

5. Patika i pertla

U nizu informacija u prvim danima potrage za Splićaninom pronela se vest da su pronađene muške patike, kao i jedna pertla odvojeno od njih.

Matejev otac Nenad Periš je tu informaciju potvrdio medijima, rekavši da su ga zvali iz policije i kazali da su tokom potrage pronašli plave patike.

- Pitali su me da li je Matej imao bele ili plave patike. Rekao sam im da je imao bele, koje su sa strane imale plavo slovo V, i da je nosio broj 44 ili 45, zavisno od modela. Prosledio sam im i fotografiju tih patika jer i ja imam iste takve, samo broj veće. Periš je kazao da policajca nije pitao za detalje niti gde su i kad našli te plave patike, kao ni za pertlu koja je nađena. Ispostavilo se da pertlu policija i nije pronašla.

6. Opušak u žardinjeri

Trag ka nestalom Mateju navodno je pronađen i u žardinjeri na šetalištu kod Save. Pisalo se da je, pre nego je završio u reci, popušio cigaretu i opušak bacio u žardinjeru. Međutim, u policijskom izveštaju nema tog podatka, a otac nestalog mladića je demantovao da je nestali konzumirao cigarete.

- Što se tiče opuška, mogu samo reći da Matej nije bio pušač - kazao je Periš.

7. Gurnut u reku

Na Instagram stranici oca nestalog mladića jedna ženska osoba pre nekoliko dana je objavila u komentarima zumirani snimak od 31. 12, a na njemu je mladić koji se kreće Savskom promenadom. Ljudi su dalje u komentarima tvrdili da je Matej, a na snimku je zabeleženo da je taj muškarac u odeći nalik onoj koju je Matej imao pred nestanak, te da silazi niz stepenice i približava se drugoj osobi. Tu nastaje sukob koji se, međutim, vrlo loše vidi i nije jasno ko tu koga udara. Snimak se prekida iznenada i ostavlja prostor za spekulacije da je Periš gurnut u vodu. Srpska i hrvatska policija, čija je delegacija dolazila u Beograd ove nedelje da se skroz uputi u istragu, demantovale su da je bilo nasilja u ovom slučaju.

8. Povređen i zarobljen u tunelu

Samozvana proročica i isceliteljka, izvesna S. S., javila se prošle nedelje hrvatskoj policiji, tvrdeći da ima "viziju" o Matejevom nestanku.

- Najbitnije što vidim jeste da se skrivao. Vidim da je u jednom trenutku išao niz stepenice i ušao u jedan veliki tunel. Trčao je unutar njega. Koliko vidim, povredio je nogu. Skrenuo je desno u jedan stari tunel. Vidim da je jako star i u blizini je kanalizacija - tvrdila je vidovnjakinja. Policija je prekontrolisala sva slična mesta, nezavisno od "vidovnjakinje", i nije našla ništa.