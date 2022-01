SLUČAJNO SE SRELI OČI U OČI! Nenad Periš: Razgovarao sam sa devojkom koju je Matej kontaktirao pre nestanka!

Nakon što se pojavila informacija da je nestali Splićanin Matej Periš poslednji put komunicirao sa svojom prijateljicom, inače Splićankom koja je u noći kad je nestao takođe bila u Beogradu, Matejev otac Nenad za hrvatske medije je rekao da je pričao sa njom i da mu je kazala da je te noći imala propušten poziv od Mateja, odnosno da nisu razgovarali.

- Ona mi je rekla da je te večeri Matej pokušao stupiti s njom u kontakt, jer je videla da ima propušten poziv. Naime, ja sam nju sreo na ulici ispred sedišta beogradske policije pre desetak dana. Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Ali, to je bilo pre 23 sata kada je on bio spojen na WiFI mrežu i kad je bila zabeležena njegova poslednja aktivnost na "WhatsApp" - rekao je Nenad Periš za jutarnji.hr i dodao:

- Verovatno je Matej, s obzirom na to da je ona bila u Beogradu, pokušao stupiti s njom u kontakt - pretpostavlja Periš, piše jutarnji.hr.

Devojka, koja je takođe radila na organizaciji izleta, dugo poznaje Mateja, kao i njen brat, koji inače nije bio deo Matejevog društva s kojim je bio u Beogradu.

Nenad Periš se u izjavi sa jutarnji.hr dotakao i istrage o njegovom nestalom sinu. On kaže kako se osim priobalnog dela Velikog ratnog ostrva, koji je na suprotnoj strani obale na kojoj je ispod tvrđave Kalemegdan na Savskoj promenadi smeštena Beton hala s restoranima i noćnim klubovima, pretražuje i obalni deo i područje samog ostrva. Zasad bez rezultata, a Nenad Periš kaže da ima brojnih nanosa drveća u vodi, što otežava potragu.

Na portalu jutarnji.hr ocenjuju da pošto je vreme nešto toplije da bi to možda u narednim danima moglo ići u prilog policijskim i žandarmerijskim snagama koje učestvuju u potrazi za nestalim Splićaninom. Podsećaju da je osim na području ušća Save u Dunav i Velikog ratnog ostrva, potraga usmerena i nizvodno Dunavom, a za Matejem Perišem tragaju i susedne policijske uprave. Posredstvom Interpola obaveštene su i susedne države u vodotoku Dunava.