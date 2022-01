Radnici crnogorskog marketa "Voli" pronašli su značajnu količinu "sumnjive supstance" među pošiljkom banana koja je stigla u taj objekat. Međutim, carinici su 11. januara detektovali pošiljku u Luci Bar i obavestili Specijalno državno tužilaštvo (SDT) i Upravu policije, ali su dobili instrukcije da propuste pošiljku, kako bi se utvrdilo kuda pošiljka ide.

Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta ističe da je otkrivanjem tovara u jednom od marketa dokaz da je sa tim i Milo Đukanović, kao i njegova partija imala veze.

- Tu su učestvovali i magacioneri. Pravo pitanje je, da li bi došlo do razotkrivanja, ako imate činjenicu da je Katnić izjavio juče da nema krivičnog dela vezano za vlasnika Volija, već da je kriv neki špediter... Jasno je da se radi u nekim kriminalnim radnjama... - kaže Knežević.

Knežević je podsetio i na pronalazak narkotika u kontejneru, 2018. godine.

- Ljudi su pričali da je svako nakon banana iz Volija imao neke čudne simptome - priča Knežević.

Kako je dodao, magacioneri su bili pod pritiskom, a za sada, jedini osumnjičeni jeste spomenuti špediter.

Blažo Marković iz Sindikata policije ističe da niko nikada policiji nije pobegao, osim ako pilicija nije želela da neko pobegne.

- Meni je to tako sumnjivo. Do sada, znamo da je to zasigurno namenjeno i za naše tržište. Tužilac je rekao da je kriv neko drugi, a ne Bokan, vlasnik Volija - priča Marković.

Marković dodaje da i Srbija kao policija mora da bude uključena, i da akcenat treba da se stavi na naše granice.

- Treba da uvedemo i najsavremenije skenere. Onda će to biti uspešno. Ja sma uplačen za moje kolege tamo, iskreno - kaže Marković.

Miroslav Bjegović, dekan fakulteta bezbednosti u Novom Sadu objašnjava da ovakav posao nema kraja, odnosno, da će kriminala na prostoru Crne Gore uvek biti.

- Uništena su oba klana u Crnoj gori, ali se kriminalne radnje nastavljaju sa novim ljudima - kaže Bjegović.

Kako Bjegović dodaje, nije se imalo kud, i magacioneri su bili primorani da to prijave.

- Ne ulazim u taj deo, gde se spominje Bokan, i da li čovek ima veze. Sigurno je to, da je ovaj posao urađen traljavo - priča Bjegović.

Bjegović navodi da je Beograd, na žalost, najveći potrošački grad.

- Taj signal je došao od Holandije, i data su imena ko u Crnoj Gori treba da se uhapsi... Čudno je samo, kako je Zvicer pobegao... Znači, imao je dojavu i obaveštenje, nakon čega je pobegao iz zemlje. Smatram da je on i dalje u ovom poslu - rekao je Bjegović.

