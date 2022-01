POJAVILI SE NOVI DETALJI! Otkrivamo ko je devojka sa kojom se pre nestanka čuo Matej Periš!

Splićanin Matej Periš (27), koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, poslednji telefonski razgovor imao je sa drugaricom iz Splita M. S.

Nedugo posle tog razgovora Periš je u majici istrčao iz kluba „Gotik“, trčao Karađorđevom ulicom i na Sava promenadu sišao do pontona, nakon čega je nestao.

Da je Matej kobne večeri pričao sa M. S., utvrđeno je na osnovu listinga telefonskih poziva. U pitanju je sestra njegovog prijatelja s kojom je i sam bio veoma blizak. Kako Alo! saznaje, taj drug je trebalo da sa Matejem doputuje u Beograd, ali je u poslednjem trenutku to otkazao.

- M. S. je dva dana ranije boravila u Beogradu, čak se 28. decembra slikala u jednom restoranu na Sava promenadi, u blizini mesta gde je Periš nestao. Međutim, policiji nije bila od pomoći. Kazala je da se Periš bavio veoma teškim poslom skipera i da je bio vrlo ambiciozan, a da bi sve mogao da postigne, koristio je opijate. Međutim, nije otkrila detalje razgovora s njim jer je tvrdila da ga je slabo čula od muzike iz „Gotika“, u kojem se on nalazio - kaže izvor Alo! blizak istrazi.

Podsetimo, nakon Matejevog nestanka njegovi drugovi iz Splita pominjali su da je kobne večeri s njim u društvu bila i jedna devojka, a da li je to ona, nismo uspeli da saznamo, jer M. S. nije želela da odgovori na naša pitanja koja smo joj juče uputili.

- U klubu je bila i jedna ekipa iz Zadra. Družili su se i častili se pićem. U jednom trenutku je došlo do incidenta, a mislim da je s tim povezana i jedna devojka - ispričao je nakon nestanka Matejev drug.

Zagrebački „Večernji list“, pozivajući se na svoje izvore, juče je objavio da se ova Perišova drugarica još uvek nalazi u Beogradu.

- Matej i društvo pre izlaska u „Gotik“ bili su na večeri u jednom restoranu. Na Instagramu su videli da njihova poznanica objavljuje fotografije iz Beograda zbog čega joj se Matej javio porukom i zatim ju je nazvao. Navodno, ideja je bila da prijateljevu sestru pita o detaljima noćnog života, ali ostaje nepoznato da li je išao da se sa njom nađe u restoranu u kojem je ona boravila ranije - naveo je izvor hrvatskih medija.

Potraga se nastavlja uprkos snegu i ledu

U potragu, koja traje petnaest dana, uključeni su pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, policijske ispostave za bezbednost na rekama, pripadnici Žandarmerije, Policijske brigade i policijskih uprava Pančevo, Smederevo i Požarevac. Pripadnici PU Smederevo i rečna policija pretraživali su i levu i desnu obalu Dunava na delu vodotoka koji je pod nadležnošću smederevske policije. Reč je o potezu od naselja Orešac, pa nizvodno do ušća Velike Morave u Dunav. To je područje od 25 kilometara - od Orešca, na 1124. km, do ušća Morave, na 1103. kilometru vodotoka. Potraga se nastavlja uprkos snegu i ledu, pomoću termovizijskih kamera koje prikazuju policajcima šta se nalazi ispod snega i iza zidova napuštenih objekata.