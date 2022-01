DA LI ONA KRIJE TAJNU MATEJEVOG NESTANKA?! Maja je pod policijskim nadzorom - Otkriveni KLJUČNI DETALJI!

Postoje sumnje da je Matej trebalo da se nađe sa Majom S.

Splićanin Matej Periš (27), koji je nestao u Beogradu, pre toga je uporno zvao telefonom sestru njegovog druga Maju S, koja je takođe bila u Srbiji.

Splićanka je navodno pod nadzorom policije i sumnja se da bi njeno dodatno ispitivanje moglo da razreši misteriju.

Matej Periš je sa šestoricom svojih drugova 30. decembra doputovao u Beograd da bi zajedno dočekali Novu godinu.

Tog dana su izašli u klub "Gotik" na obali Save, a zatim je Splićanin nestao.

Maja S. iz Splita navodno je ispričala u policiji da je kobne večeri imala propušten poziv od Mateja, ali da je spavala.

Postoje sumnje da je Matej trebalo da se nađe s njom.

- U isto vreme su se nalazili u Beogradu, a navodno je čak ona organizovala njihov dolazak. Ona je prva osoba koja je izjavila da je Matej bio pod opijatima, istakavši da se nije našla s njim, već da je samo imala njegov propušten poziv. Od tog trenutka ona nestaje sa svih društvenih mreža i nije poznato gde se nalazi. Postoji sumnja da je trebalo da se nađe s njim, a neki pravci istrage čak idu u smeru da je ona bila njegova veza za bitan sastanak sa trećom osobom - navodi izvor blizak istrazi.

- Najverovatnije je pod nadzorom policije i trebalo bi da bude ponovo ispitana. Njena izjava da je kao skiper naporno radio jer je imao ciljeve koje je zacrtao i da nije mogao da ih postigne bez opijata, dodatno je podgrejala razne teorije - tvrdi izvor.

Bivši pripadnik Službe državne bezbednosti Božidar Spasić ističe da postoje brojne teorije oko nestanka Mateja i da se treba oslanjati na policijsku istragu.

- Da li postoje treće osobe s kojima je on želeo da kontaktira te večeri... Postoje čak spekulacije da je on trčao tako unezveren verovatno u želji da se susretne sa tom devojkom iz Splita. Da li je ona njemu bila neka veza s nekim ili slično... Njegov otac kategorički odbija da je on ikada koristio drogu, a ona je prva osoba iz celog slučaja koja tvrdi da je on koristio opijate. Vrlo je korisno što je u ovaj događaj upletena i hrvatska policija jer ona sada može da ispituje njegove drugove koji su bili s njim. Nemoguće da je ona nestala, dakle, ona je pod nekim policijskim nadzorom ili pod nekim drugim merama, ili se možda vratila u Hrvatsku - navodi bivši operativac.

Radio za Maju kao skiper

Maja S. je privlačila veliku pažnju na društvenim mrežama, gde je postavljala fotografije iz provoda i sa putovanja na egzotičnim destinacijama. Navodno je Matej čak radio za nju kao skiper, jer ona poseduje brodove za prevoz turista.

- Nju sam sreo na ulici ispred sedišta beogradske policije pre desetak dana. Bio je to slučajan susret i ona mi je tada kratko rekla da se ona i Matej nisu čuli, ali da je imala njegov propušten poziv. Verovatno je Matej, s obzirom na to da je ona bila u Beogradu, pokušao stupiti s njom u kontakt - ispričao je Matejev otac.

