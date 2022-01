NENAD PERIŠ POTVRDIO: Ipak je to moj Matej!

On navodi i da potraga za njegovim sinom intenzivno traje, ali da i dalje nema saznanja šta se desilo kobne večeri, nakon što je Matej napustio klub “Gotik”.

Potraga za Matejem Perišem (27), koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, i dalje intenzivno traje, a gotovo svakakog dana pojavljuju se nove informacije koje bi mogle da ukažu na to šta se desilo mladom Splićaninu.

Novu misteriju na ceo slučaj bacio je snimak sa nadzornih kamera od kobne večeri, a koje su usnimile nestalog mladića kako se spušta stepenicama ka Savi, dok se u drugom uglu vidi još jedna osoba kako se, takođe, kreće ka reci. Na snimku sa nadzornih kamera vidi se kako neko, u isto vreme kad i Matej, samo sa desne strane, spušta niz ponton koji vodi ka Savi. Zasad nije poznato ko je u pitanju, kao i da li je eventualno policija pomenutu osobu identifikovala, a koja bi možda mogla da rasvetli šta se dešavalo u trenucima kada su nadzorne kamere poslednji put usnimile mladog Splićanina.

Nenad Periš, otac Mateja Periša, ističe da nema novih informacija o slučaju. Periš o silueti na snimku kaže i da sumnja da je reč o odrazu njegovog sina, ali da svakako policija sve treba da ispita.

“Mislim da je to odraz Mateja. Čini mi se da je isti tempo spuštanja te siluete i Mateja, pa mi se čini kao da je to zapravo Matejev odraz. Obratio sam pažnju na to, ali mi se tako čini. Opet, mislim da policija to mora ustanoviti, zato postoje eksperti”, kaže Periš.

On navodi i da potraga za njegovim sinom intenzivno traje, ali da i dalje nema saznanja šta se desilo kobne večeri, nakon što je Matej napustio klub “Gotik”.

“Nastavljaju se pretrage, reke, nizvodno niz Dunav, oko Ratnog ostrva. Policija radi opsežno, ali i dalje nema nikakvih novih detalja”, kaže Periš.

Podsećanja radi, Matej Periš u Beograd je došao sa prijateljima 30. decembra. Smestili su se u poslepodnevnim satima, nakon čega su otišli u restoran u Beton hali na večeru. Nakon toga, krenuli su dalje u izlazak.

Provodili su se u poznatom prestoničkom klubu "Gotik", da bi u jednom trenutku Matej napustio klub iz nepoznatih razloga. Nakon toga nadzorne kamere snimile su ga na nekoliko lokacija, kako trči ulicama, zaustavlja taksi, a potom se spušta stepenicama do Save.

Potraga za Matejom ušla je u 19. dan, a zasad nema informacija o tome šta se desilo kobne večeri, odnosno pod kojim se okolnostima dogodio nestanak Splićanina.

Autor: