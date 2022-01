ZAŠTO JE MATEJ PERIŠ UŠAO U SAVU: Mladen Mijatović analizirao snimke sa kamera, KLJUČAN JE ODLAZAK IZ KLUBA!

Prema njegovim rečima, postoji jedna velika nedoumica u vezi s nestankom Mateja Periša.

Mediji u regionu intenzivno pišu o nestanku Mateja Periša, 19 dana pošto mu se izgubio svaki trag. Prethodnih dana pojavilo se nekoliko novih snimaka iz noći 31. decembra kada je Matej poslednji put viđen pre nestanka.

Novinar TV Pink Mladen Mijatović analizirao je snimke s kojima se javnost nedavno upoznala. Napominje je neoborivo dokazano da nikakvog nasilja nad Matejem nije bilo kobne noći.

- Još nije utvrđena autentičnost tog snimka i nažalost danas se u javnosti pojavljuje mnogo spekulacija, poluinformacija i dezinformacija o slučaju koji intrigira ne samo Srbiju i Hrvatsku već čitav region od 31. decembra prošle godine. Nedvosmisleno je tokom istrage utvrđeno na osnovu snimaka sa sigurnosne kamere i na osnovu drugih pokazatelja da Mateja Periša niko nije jurio da on ni od koga nije bežao i da se pre samog ulaska i skoka u reku Savu nalazio sam. Dakle, nije moguće da je neko bio pored njega ili da ga je gurnuo u vodu - navodi Mijatović za Informer.

- Policijska uprava za grad Beograd je emitovala snimke u medijima i to su snimci sa bezbednosnih kamera na kojima se jasno vidi kretanje Mateja Periša kobne noći. Urađena je rekonstrukcija njegovog kretanja od trenutka kada je izašao iz noćnog kluba do trenutka kada je došao do ograde koja razdvaja savsku promenadu od reke Save. Na tim snimcima se jasno vidi kretanje Mateja Periša kroz nekoliko beogradskih ulica, zatim trenutak kada je pokušao da zaustavi taksi i da uđe u njega, ali nije uspeo tako da su i ti snimci sa bezbednosnih kamera jedan evidentan i konkretan dokaz da nije bilo nikakvog nasilja nad hrvatskim državljaninom. On je iz nekog razloga svojevoljno trčao beogradskim ulicama kobne noći. Nadam se da će istraga utvrditi zašto je to uradio.

Mijatović nema dilemu da su pripadnici MUP-a Srbije preduzeli sve što su mogli, kao da i dalje to rade, kada je u pitanju ovaj slučaj.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova od trenutka zvaničnog prijavljivanja nestanka 27-godišnjeg Mateja Periša preduzeli su sve mere u skladu sa zakonom prema mojim saznanjima kako bi se što pre pronašlo nestalo lice. Angažovane su organizacione jedinice MUP, među njima rečna policija, ronilačka jedinica Žandarmerije, policijska brigada, pripadnici iz različitih policijskih stanica, a zatim su se u potragu za nestalim licem uključili i pripadnici policijskih uprava Pančeva, Smedereva i Požarevca. Koliko se ozbiljno pristupilo slučaju govori i potvrda MUP Hrvatske, čiji su pripadnici boravili u Beogradu i razgovarali sa srpskim kolegama o slučaju.

MIjatović veruje da još jedno ključno pitanje zaslužuje da dobije odgovor.

- U ovom slučaju nam za sada nije poznato zašto se Matej Periš odlučio da izađe iz noćnog kluba, da napusti dugogodišnje prijatelje sa kojima proveo celo posle podne, veče i dobar deo noći. Osnovna nepoznanica je njegov motiv da bez jakne izađe iz noćnog kluba i ode u nepoznatom pravcu.

Na pitanje kada se u ovakvoj praksi obustavlja potraga, Mijatović kaže:

- Ne mogu ja da odlučim naravno kada će i da li će potraga biti obustavljena. U svakom slučaju za nestalim licem se traga dok ne bude pronađeno bez obzira na epilog odnosno ishod ili rezultate te potrage.