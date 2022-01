SRĐAN LALIĆ PRIZNAO I ŠTA GA NISU PITALI: Pokušao da svali krivicu na vođe klana, NIJE SE DOMOGAO statusa svedoka-saradnika?!

Bez obzira na to što je opisao sve zločine kriminalne grupe, u kojima je i sam učestvovao, i detaljno pružio podatke o njihovom funkcionisanju, njegov zahtev da se domogne pozicije svedoka-okrivljenog je odbijen.

Srđan Lalić (36), jedan od najbližih saradnika Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, pokušao je da dobije povlašćeni status i spase se najstrože kazne, ali u tome nije uspeo, prenose Novosti. Bez obzira na to što je opisao sve zločine kriminalne grupe, u kojima je i sam učestvovao, i detaljno pružio podatke o njihovom funkcionisanju, njegov zahtev da se domogne pozicije svedoka-okrivljenog je odbijen.

Okrivljeni Lalić je, prema nezvaničnim saznanjima, od samog početka slao signale da je spreman na saradnju sa policijom i tužilaštvom. Posle hapšenja, početkom februara prošle godine, u prvom trenutku je odbijao da odgovara na pitanja, ali čim su stigli prvi dokazi, dobavljeni preko zaštićene aplikacije "Skaj", odlučio je da progovori, prenosi list.

- Ovaj pripadnik grupe je dao sve od sebe da se zaštiti - kaže sagovornik Novosti i dodaje:

- Naveo je da je sve radio po nalozima Belivuka i Miljkovića i da nije smeo da im se suprotstavi, jer ih se plašio. Detaljno je opisao hijerarhiju i ko je šta radio, kako se ponašao, ko je naređivao i smišljao monstruoznosti. Ispričao je i razloge otmica i brutalnih likvidacija. Govorio je i o saradnicima iz policije, ali i drugih državnih organa.

Bez obzira, međutim, na sav trud, Lalić nije uspeo da se "kandiduje" za olakšavajući status. On na optužnici, koja broji tridesetak imena, zauzima visoko peto mesto. Navodi se da je završio IT fakultet, a tokom ispitivanja u Tužilaštvu za organizovani kriminal, kao i u MUP Srbije, naveo je da je nezaposlen, ali da trguje bitkoinima na berzi i da mesečno zarađuje oko 1.300 evra. Do sada nije bio osuđivan.

- Lalić se tereti da je počinio krivična dela udruživanje, pet teških ubistava, otmicu i nelegalno držanje oružja - ističe naš izvor blizak istrazi. - Bez obzira na to što je pokazao da je spreman na saradnju, jer je ispričao i više nego što su ga pitali, tužilaštvo je smatralo da ima dovoljno dokaza i bez njegovog svedočenja. Smatra se da zločini, za koje se tereti, zahtevaju adekvatnu kaznu, a ne povlastice. On je, posle svega, izrazio i kajanje.

Istragom je utvrđeno, zahvaljujući dokazima koji su prikupljeni, posebno na osnovu fotografija koje su preuzete sa aplikacije "Skaj", da je Lalić učestvovao u ubistvima Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Zdravka Radojevića, Lazara Vukićevića i Gorana Veličkovića Goksija. On je, takođe, u ovoj kriminalnoj grupi bio zadužen i za nabavku i održavanje kriptovanih telefona sa pomenutom aplikacijom.

Bez obzira na sva zlodela za koja se sumnja da ih je počinio, javnost je zgrozila fotografija koja je "skinuta" sa aplikacije "Skaj". Na njoj se vide Veljko Belivuk, Lalić i izmrcvarena žrtva. Lalićev osmeh nikoga nije ostavio ravnodušnim.

U optužnici se navodi da su pripadnici grupe Belivuka i Miljkovića, žrtve kidnapovali, a potom ih prebacivali u "klanicu", kako su zvali kuću smrti u Ritopeku, gde su ubijani ljudi. Žrtve su klali i davili, ali i usmrćivali udarcima u glavu.