PONOVO OBMANJUJE LJUDE! Prevarantkinja iz VALJEVA uzela milione lažući da su joj DECA BOLESNA, ovako krade sada!

Ana Vojinović (32) iz Valjeva, ni mesec dana nakon što je otkriveno da je prevarila na desetine ljudi i od njih uzela milione lažući da joj treba za lečenje deteta, nastavila je sa gnusnim prevarama! Ona je promenila prezimena i napravila nove profile na društvenim mrežama i sada pod imenima Ana Mišković i Ana Ikonić traži nove žrtve.

Ovog puta je pisala potresne statuse na Instagramu i snimala glasovne poruke u kojima uplakanim, drhtavim glasom govori kako njeno dete hitno mora na lasersku intervenciju jer ima teško bakterijsko oboljenje po telu i kako joj je novac preko potreban. Lagala je ljude da su u pitanju život ili smrt. A dečak, zapravo, verovali ili ne, ima ovčije boginje!

Bez stida i srama

Kada je na društvenoj mreži "provaljena" i kada su korisnici Instagrama krenuli da dele apel da ljudi ne nasedaju na njene prevare, bez srama i stida Ana se oglasila i pokušala da se opravda:

- Posle agonije koju sam prošla dobro vodim računa kome pišem, šta i kako. Vodim računa o svakom slovu. Brišem i tačku na kraju rečenice da ne bi sekli moje izjave i to objavljivali. Vuk je dobio boginje, bio je užasno vruć i osećala mu se mokraća.... A sporni laser odnosio se na moje viseće mladeže i ništa više, ali kao i do sada, seku se i objavljuju razgovori kako im odgovara - deo je Aninog besramnog objašnjenja, iako postoji glasovna poruka u kojoj se jasno i glasno čuje kako traži novčanu pomoć jer je njenom sinu potrebno uklanjanje bakterije laserom!

Anin suprug Nemanja je kratko poručio novinarima: - Nije baš tako. Ne mogu sada o tome da pričam jer nisam kod kuće. Doviđenja - nakon čega je spustio slušalicu, piše Informer.

Centar za socijalni rad: Ana je bila u zatvoru!

Direktorka Centra za socijalni rad u Valjevu Katarina Milićević kaže da će nadležni organi svakako pokrenuti postupak protiv Ane Vojinović. - Ana Vojinović prvi put je kod nas registrovana 2014. godine, nakon što je izašla iz zatvora. Tada smo joj dali jednokratnu novčanu pomoć. Nakon toga, ponovo nam se obratila u februaru 2020. godine i zatražila da postane korisnik novčane socijalne pomoći. Međutim, pošto nije ispunjavala uslove, odbili smo je, ali smo joj još jednom isplatili jednokratnu pomoć. Ukoliko policija bude pokrenula postupak, s obzirom na to da su u ceo slučaj uključena i deca i da postoje navodi da ih je ona maltretirala, pozvaće nas da procenimo situaciju - rekla je Milićevićeva.

Milionske uplate

Inače, javnost u Srbiji je za Anine malverzacije saznala kada su se nasamareni ljudi udružili i na društvenoj mreži Instagram napravili grupu koja već sada ima preko 1.200 pratilaca. Javilo se na desetine žrtava sa identičnom pričom - Ana ih je preklinjala da joj novac pošalju što pre, jer su minuti presudni i ako odmah ne kupi potreban lek, njen sin možda neće preživeti noć! Oni koji su joj poverovali slali su joj od nekoliko stotina dinara do više hiljada evra. Njene molbe bile su srceparajuće, uznemiravala ih je čak i noću, vrištala i glumila da plače, pa ne čudi što se ogroman broj ljudi sažalio i od "usta odvojio" kako bi joj poslao novac.

Među onima koji su joj prethodnih meseci uplaćivali basnoslovne iznose nalaze se i poznate ličnosti, bračni par Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić, glumci Petar Benčina i Miodrag Radonjić, pevačica Slađa Alegro, manekenke i supruge fudbalera...

Ana je tokom 2019. i 2020. organizovala pet dobrotvornih akcija i tada je na svom Instagram profilu pridobila skoro 6.000 pratilaca i tako stupila u kontakt sa mnogim poznatim ličnostima u Srbiji. Osobe koje je Ana nasamarila i kojima je uzela novac veruju da je ona u jednom trenutku shvatila da na konto lepih dela koje je radila u prošlosti i popularnosti koju je dostigla na društvenim mrežama može bez muke doći do lake zarade! Prvo je zadobila poverenje poznatih ličnosti koje su poreklom iz Valjeva. Došla je do Jelisavete Orašanin, supruge Miloša Teodosića, koji je rodom iz Valjeva. Zatim i do manekenke Valjevke Barbare Tatalović, bivše devojke glumca Miloša Bikovića.