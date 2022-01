MATEJEVA DRUGARICA O PRETNJAMA VIDOVNJAKA - Rekao je da sam ja upletena u nestanak, UZNEMIRILA SAM SE i otišla u policiju!

Ona dodaje da veruje da je Matej živ, a opisuje i kako je izgledalo njihovo poslednje dopisivanje.

Mladić Matej Periš (27) iz Splita nestao je pre 24 dana u Beogradu, a poslednji je put viđen u Beton hali. Potraga za njim traje već više od tri nedelje, a kockice oko Periševog nestanka i dalje se nisu sklopile. Upravo su se, zbog misterije kojom je ovaj slučaj obavijen, na društvenim mrežama danima pojavljivale najrazličitije teorije o tome da li je mladi Splićanin živ ili nije, da li se negde krije i gde, da li je od nečeg bežao ili ka nečemu išao u noći kada je poslednji put viđen…

Među onima koji su komentarisali Perišev nestanak bio je i navodni M. R., koji je na društvenim mrežama izneo tvrdnju da je Matej živ, predstavljajući se kao “vidovnjak”. Željana M. iz Bajine Bašte, drugarica nestalog mladića, obratila se ovom “vidovnjaku” pokušavajući da, kako je ispričala za medije, utvrdi zbog čega je izneo takve tvrdnje.

– Videla sam taj komentar na Jutjubu, a onda i na Fejsbuku i obratila sam mu se. Želela sam da znam kako tako nešto može da tvrdi neko ko Mateja ne poznaje. On me je odmah pitao da li sam ja njegova devojka, i da li mislim da je on budala, a onda rekao kako sam ja upletena u njegov nestanak. Nisam želela dalju komunikaciju sa njim, pošto mi je jednom napisao da je živ, a onda da je ubijen, ali mi je on napisao: “Ubiću vas”. Uznemirila sam se, a onda sam tu pretnju smrću prijavila policijskoj stanici u Bajinoj Bašti – priča Željana za medije.

Kako kaže, nije joj bilo svejedno kada je pročitala te reči, ali se M. R. tu nije zaustavio.

– Čak i posle toga, kada sam mu rekla da sam ga prijavila policiji, napisao mi je da, ukoliko želim da pronađem Mateja, odem u Beograd i pronađem napuštenu zgradu oko koje je sve peskovito. Nije me to polakomilo, Beograd je ogroman, koliko samo takvih zgrada ima – navodi sagovornica.

“Zvučao je zabrinuto”

Ona dodaje da veruje da je Matej živ, a opisuje i kako je izgledalo njihovo poslednje dopisivanje.

– Čuli smo se, ako se ne varam, 15. decembra. On je studirao, imao velike planove, pričao o nekom svom projektu. Nije mi delovao uplašeno, rekla bih više da je zvučao zabrinuto da li će on to moći – priseća se Željana.

Kako kaže, u medijima i na društvenim mrežama, čitala je o raznim teorijama, pa i o onoj da je izvršio suicid, što kategorički odbacuje.

– Čovek koji je imao planove kao on, sigurno se ne bi ubio. Takođe, ne bi prešao tolike kilometre iz Splita do Beograda, pa da to uradi u drugoj zemlji. Bilo je i onih teorija da su njegovi drugovi umešani, što nije tačno – priča Matejeva drugarica.

Signal na Velikom ratnom ostrvu

Podsetimo, signal Periševog mobilnog telefona, kako je utvrdila istraga poslednji put je lociran kod Velikog ratnog ostrva oko 02.40, 31. decembra.

Prema rekonstrukciji kretanja Mateja Periša, koju je napravila srpska policija, signal njegovog telefona poslednji put je uhvaćen u blizini Velikog ratnog ostrva, na ušću Save u Dunav.

Policijski službenici pregledali su stotine sati materijala, snimaka sa svih nadzornih kamera sa trase kretanja Periša i okoline i na osnovu njih napravili rekonstrukciju njegovog kretanja, od trenutka izlaska iz pravca Beton hale u 1.43 sati do momenta silaska u reku Savu, u 1.52 sata posle ponoći, odakle mu se gubi svaki trag.

