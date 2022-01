'TREBA LI NAM NOVI MALČANSKI BERBERIN?' Meštani Mačve uplašeni: Napastvovao je dete koje zna od rođenja, ŠTA ĆE TEK URADITI MOM?

Nakon što je u petak Aleksandar Isaković (28) iz Belotića, koji je, kako se sumnja, u junu prošle godine seksualno napastvovao dvanaestogodišnju devojčicu, pušten iz pritvora da na slobodi čeka okončanje postupka i presudu za delo za koje je osumnjičen meštani ovog mačvanskog sela žive u strahu.

O tome kakav je zapravo uticaj odluke o puštanju koju je doneo Viši sud u Šapcu na život meštana za "Blic" su govorili roditelji maloletne dece iz tog mesta, koji su zbog zabrinutosti za bezbednost želeli da ostanu anonimni, a Vladan Ćirić, otac napastvovane devojčice, naglasio je da članovi njegove porodice otkako je Isaković pušten u svojoj kući žive kao taoci, jer je selo malo i susret sa njim bi bio neminovan.

- To nikako nije i ne može biti borba i porblem samo jedne porodice, jer je on opasnost po svako dete. Gledajte, mi ne znamo ko je u društvu manijak zapravo, ali za ovog čoveka znamo i pored toga što znamo treba da se ponašamo kao da je sve u redu, da se srećemo sa njim i da puštamo decu da se kreću sama? To je nemoguće, odmah ću da vam kažem da je nemoguće - kaže sagovornica "Blica".

Svako od roditelja koji su danas govorili za "Blic" podvukao je da se to već odrazilo na njihov život.

- Atmosfera u selu je užasna, strah vlada. Ko zna šta je manijaku u glavi... Danas sam decu vodila u školu, posle ću ići po njih, na treninge više neću da ih puštam da idu sami niti da se vraćaju - kaže jedna od majki, dok i druge potvrđuju da će sada deca na vannasavne aktivnosti odlaziti u njihovoj pratnji.

Jedan od sagovornika kaže da smatra da za nekoga ko je mogao da učini jednom tako nešto nikad više ne može da bude siguran da neće delo ponoviti.

- On je to uradio detetu koje je poraslo sa njim, koje zna prakčilno od rođenja, pa šta mogu da očekujem da će mom detetu da uradi? - pita se sagovornik.

Kako kažu, ne planiraju da sede skrštenih ruku.

- Razgovaraćemo sa roditeljima te devojčice, da vidimo šta oni misli i mi ćemo da sednemo da se dogovorimo da uradimo nešto, jer, kako god bilo, to se dešava ovde i to je prvo naš problem, i mi moramo da ga rešimo. Ako se dogovorimo za neki protest ispred zgrade Suda, verujte mi, prva ću biti koja će da ode - navodi jedna od majki i dodaje:

"Ja kao roditelj, stvarno, ne bih želela da mi bude blizu dece, a on će se sad slobodno kretati, sigurno, to je takav čovek, ići će i u prodavnicu, neće on da se krije."

Kako kažu, ne žele da među njima bude još jedan Malčanski berberin.

- Sećamo se svi slučaja Malčanskog berberina. Uradio jednom pa bio pušten, uradio pa pušten i šta je bilo poslednji put? Je l to treba da se desi i ovde? I šta onda, šta? - navodi sagovornica.

Podsetimo, Isaković je osumnjičen da je obljubio devojčicu (12) kada je u junu prošle godine izveo sa proslave rođendana na kojoj su bili i njeni roditelji. Inače, osumnjičeni je devojčicu poznavao od detinjstva i svakodnevno im boravio u kući njene porodice jer je dugogodišnji zaposleni njenog oca.