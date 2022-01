SVA SKROVIŠTA VOĐE MONSTRUOZNOG KLANA! Belivuk i Miljković su imali šrekove po celoj SRBIJI!

"Deda mrazova kućica" u Tršiću kod Loznice, koju je Veljko Belivuk, uhapšeni vođa surovog klana, navodno koristio za skrivanje sa porodicom, samo je jedna od nekoliko štek-kuća, koje su on i njegovi saradnici koristili.

Policija je među prvima otkrila vikendicu u Tršiću, a grešku je napravila Bojana Belivuk, Veljkova supruga, koja je svojoj majci, ali i sestri, slala slike i selfije iz vikendice u kojoj su tajno boravili sa decom u vreme Novogosišnjih praznika prošle godine. Inače, ovu kuću obezbedio im je bračni par iz Loznice, bivši policajac Vlado Georgiev i njegova žena Slađana Sekulić.

- Iako se u početku verovalo da je kućica koju je pripadnik Veljine kriminalne grupe, bivši policajac iz Loznice, kupio kako bi klan kao u kući u Ritopeku tu dovodio otete ljude i mučio ih, tokom istrage se došlo do informacija da je vođa klana tu kuću zapravo koristio za skrivanje. Naime, kuću u Tršiću, koja je zabačena i do nje se ne dolazi lako, Georgiev i žena su za kratko vreme potpuno renovirali od od poda do plafona, angažovali su radnike za ugradnju najmodernijeg video-nadzora, kao i kupovinu nameštaja. Povremeno su, dok je kuća bila u fazi pripreme, dolazili da je obilaze Belivuk i njegova žena Bojana - otkriva izvor Kurira i dodaje da je kuća bila dekorisana novogodišnjim ukrasima.

- Verovatno su hteli deci da dočaraju prazničnu atmosferu. U dvorištu kuće nalazi se i letnjikovac koji nije skroz završen - kaže izvor. Kako smo ranije pisali, policija je neposredno pre, ali i posle hapšenja Veljka Belivuka 4. februara prošle godine pretresala "dedamrazovu kućicu". Meštani su nam tada potvrdili da su videli policiju.

- Dvojica inspektora u civilu došla su ujutru i parkirala se na proširenju ispred vikendica. Bila su u kolima beogradskih tablica i ceo dan su čekali, otišli su tek kasno uveče - pričaju meštani i dodaju da su pitali inspektore da li nekog čekaju i da su od njih dobili potvrdan odgovor.

- Inače, nismo primetili da je neko drugi dolazio tu, ovo je jako zabačen deo i teško se ovde može doći ako se ne zna put - kažu meštani. Pored ove vikendice, Belivuk i ekipa imali su i kuću strave u Ritopeku, u koju su dovodili otete ljude. Tamo su ih mučili, ubijali, odsecali im glave i delove tela, pa ih mleli u industrijskoj mašini za meso i tako samlevene delove tela pakovali su u džakove i bacali u Dunav.

Grupa je imala i štek na Rudniku. Tu kuću je policija takođe pretresala tokom istrage i zapečatila, a unutra su navodno pronađeni i tragovi krvi.

Kuće i stanovi u Beogradu

Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihovog klana, imali su i kuće i stanove u Beogradu. Tako je Belivuk živeo u stanu u zgradi u Ulici Živka Davidovića na Zvezdari, a u istom luksuznom kompleksu stanove je navodno imalo i više pripadnika njegove grupe, zbog čega su neki smatrali da oni žive kao u nekom getu. Takođe, Belivuk je pre hapšenja počeo da pravi vilu u Čačanskoj ulici na Zvezdari, tik do kuće Marka Miljkovića, zbog čega je ovo zdanje prozvano "mala Šilerova", po vili vođa "zemunskog klana".