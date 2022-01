ISPRATILA DRUGARICU, PA POGINULA! Tuga zbog smrti devojčice na Novom Beogradu: Zet je video dete na ulici, tad NISMO ZNALI JE ONA

"Zet je utrčao u kuću plačući, tad još nismo znali ko je."

U naselju Dr Ivan Ribar danas vlada tuga, komšije u neverici pričaju samo o tragediji koja se dogodila juče kada je kamion usmrtio I. T. (10), koja je prelazila ulicu u neposrednoj blizino zgrade u kojoj živi.

- Zet je utrčao u kuću plačući, nije video ko je, ali je izašao iz autobusa i video dete koje leži na putu... Nije mogao da se smiri - započinje za "Blic" priču uplakana komšinici:

Tad još nismo znali ko je, a onda su izašli u medijima inicijali, samo sam rekla 'Jao, samo da nije ona', ali eto jeste...

Da su njene crne slutnje tačne potvrdio joj je sin.

- Onda je sin ušao i rekao da se nešto desilo, da je video kod stanice da se okupilo mnogo ljudi i da njeni roditelji stoje tamo... - priča.

Kako kaže, devojčica se na tom mestu našla jer je pratila drugaricu.

- Krenula je da isprati drugaricu, valjda. Dete je ušlo na prva vrata, a ona je, pretpostavlja se, videla da autobus ne kreće pa je krenula ispred njega da pređe ulicu, kamion je naišao i... - jecajući izgovara sagovornica.

Roditeljima stradale devojčice, kaže, ne sme ni da pomisli kako je.

- Nisu to neki nemarni roditelji, neki koji ne znaju gde su im deca, znate kakva je to divna porodica i to da im se desi... - kaže i nastavlja da priča kroz suze:

"I ona je sestra su predivne, uvek se pristojno jave, ona drži vrata od zgrade kad vidi da neko ide iza nje da bi ušao, znate kakva je bila..."

Na njene reči se nadovezao i drugi komšija.

- Predivne, i sestra i ona, uče jezike, sviraju instrumente. Sa mojim unučićima su se družile, mnogo je teško... Sa roditeljima su vozile biciklove, znate kakav priozr, njih četvoro, one male za njima... Kakva porodica, deca, roditelji, obrazovani, kulturni, tuga - plačući priča čovek:

Sve su roditelji gledali da im obezbede i pruže. Majka je ekonomista, otac inženjer, čini mi se. Stalno je dolazila baka da ih čuva, mamina mama. Ona živi negde na drugom kraju Beograda i nije je mrzelo da dolazi da ih čuva, ujutru kad roditelji krenu na posao ona stigne. Malu je pratila, starija je sad već velika. Pa i letos smo je viđali ispred.

Sutra saslušanje vozača kamiona

Vozač kamiona koji je usmrtio jedanaestogodišnju devojčicu M. M. uhapšen je i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. M. M. je odmah posle nesreće bio podvrgnut alkotestu i testu na droge na šta je on, kako saznajemo, bio negativan. Kamion je poslat na veštačenje.

Vozač će, kako prenose mediji, sutra biti saslušan u nadležnom tužilaštvu.