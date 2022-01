MAJKA I OČUH GODINU DANA U CRNINI! Ubica Skoletovog sina i dalje na slobodi - pucao mu u lice, pa pobegao!

Pre tačno godinu dana nepoznati napadač koji je na licu imao masku starca izrešetao je Zorana Uskokovića (22), sina pokojnog Zorana Uskokovića Skoleta, na Kanarevom brdu u Beogradu.

Mladić je ubijen iza supermarketa na Kanarevom brdu, na samo 50 metara od stana u kom je živeo s porodicom. Ubistvo Skoletovog sina je, sudeći po do sada prikupljenim tragovima, delo profesionalca. Naime, policija ima video-snimak likvidacije, na kom se vidi kako mlađi muškarac, maskiran u starca sa štapom u ruci i šubarom na glavi, iz blizine puca Uskokoviću u lice.

- Napadač je nekoliko sati čekao sakriven da Zoran dođe kući i parkira auto. Uskoković ga nije ni primetio kad mu je prišao, jer je gledao u telefon. Na snimku se jasno vidi lice napadača, jer je iza Uskokovića bila upaljena lampa. U blizini je pronađen i otisak stopala u blatu, tako da je policija već na tragu osumnjičenom - podseća izvor.

Komšije iz zgrade u kojoj je živeo ubijeni mladić kažu da se i dalje ne zna ko je počinio brutalno ubistvo.

- Ne znamo zašto je Zoki ubijen, kao ni zbog čega. Jako nam je žao, a prošla je već godina od kako ga nema. Njegova majka i očuh i dalje nose crninu šta će nesrećni ljudi. Tuga je to velika - kažu žitelji zgrade na Kanarevom brdu i dodaju:

Nadamo se da će ubica biti uhvaćen. On je bio dobar mladić, nije bio kriminalac, a ubijen je baš kao neki mafijaš

Inače, Uskoković mlađi sin je Zorana Uskokovića Skoleta, koji je ubijen u filmskoj poteri aprila 2000. godine na Vidikovcu, i to nedaleko od mesta na kom mu je likvidiran naslednik. Skoleta su navodno ubili pripadnici zemunskog klana, jer se u to vreme pronela priča da je on organizovao ubistvo Željka Ražnatovića Arkana 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental".

Zoranov očuh Siniša D. ranije je rekao za Kurir da on nije likvidiran jer je bio kriminalac.

- Zoran je dete koje je stvarno bilo van kriminala, van svega toga! Šta ima veze šta mu je otac bio kad ga se Zoran i ne seća. Pa ja sam s njim bio odmalena, odgajio sam ga - rekao je Siniša D.