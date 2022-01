Uglednog doktora su držali kao roba! Bračni par iz Niša mu je svakodnevno upućivao JEZIVE PRETNJE, a sada je ZANEMEO PRED SUDOM

Nebojša Nikolov (46) iz Niša I njegova vanbračna supruga Dragana Petrović (32), koji su optuženi za trgovinu ljudima jer su od marta 2019. do marta 2021. godine u Nišu, pretnjama i silom držali poznatog niškog kardiologa doktora Jozefa G. u cilju eksploatacije njegovog rada i uspostavljanja ropskog odnosa, na današnjem nastavku suđenja saopštili su da će se u ovoj fazi postupka braniti ćutanjem, do odluke suda koje se svedoke saslušavati.

Njihovi branioci, advokati Miroslav Ristić i Tamara Antić obrazložili su da će se njihovi branjenici braniti ćutanjem dok sud ne odluči da li će biti neposredno saslušan “navodno oštećeni dr Jozef G.”.

- Cela optužnica se zasniva na izjavama navodno oštećenog dr Jozefa G. za koga su veštaci utvrdili da ne može biti validan svedok pa je nelogično voditi postupak u takvim okolnostima bez njegovog saslušanja - rekao je advokat Ristić.

Sudija Mirko Drašković, predsednik krivičnog veća, podsetio je I okrivljene i branioce da je još na početku postupka odlučeno ko će biti svedoci, kao i da dr Jozef G. neće biti saslušavan a da se nisu desile nikakve nove okolnosti koje bi tu odluku promenile. Na prošlom ročištu, da podsetimo, objašnjeno je da oštećeni dr Jozef G. ima status posebno osetljivog svedoka jer po oceni veštaka, zbog stanja u kojem se nalazi nije sposoban da da validan iskaz pred sudom.

Advokat Ristić zatražio je da bude saslušana dr Anđelka Ilić, sudski veštak koja je obavila psihijatrijsko veštačenje okrivljenih, jer je prilikom davanja nalaza, kako je objasnio, “prekoračila granice svojih ovlašćenja”.

- Veštak je u nalazu iznosila i izjašnjenja navodno oštećenog za kojeg je prethodno konstatovano da nije bio uračunljiv - objasnio je Ristić.

Na narednom ročištu u martu, osim veštaka, biće saslušani I članovi porodice dr Jozefa G. – Vesna G, Marija G. i Jelena G.

Branio se da mu nije rob, već "kao otac"

Na početku suđenja Nikolov se branio da nije kriv za delo koje mu se stavlja na teret objašnjavajući da je sa doktorom prijatelj “ne dve već 21 godinu” i da mu je „kao otac“ dok je Petrovićeva odbacila sve navode optužbe rekavši da „apsolutno nije kriva“.

Prema optužnici oni se sumnjiče da su pretnjama da će nauditi oštećenom i njegovoj porodici, i silom koju je primenjivao Nebojša, uspostavili ropski odnos nad lekarom kako bi brinuo o njihovom zdravstvenom stanju, izdržavao ih, davao penziju i primanja sa privatne poliklinike pri čemu su mu ograničavali slobodu kretanja i komuniciranja sa drugim ljudima i primorali ga da nakon odlaska u penziju, marta meseca 2019. godine napusti porodičnu kuću u kojoj je živeo sa suprugom i ćerkama i započne život na ulici pod njihovom kontrolom.

- On je tokom dana stajao ispred stana i u holu zgrade u kojoj žive okrivljeni u Ulici Gornjomatejevačkoj u Nišu i postupao po njihovim naredbama a noću je spavao u automobilu koji oni koriste a koji je iznajmiljivao i plaćao oštećeni i to kada mu oni dozvole tako što bi ga okrivljena D. P. tokom noći zvala sa svog mobilnog telefona i davala mu dozvolu kada može da uđe u kola, obraćajući mu se pri tom na ponižavajuć i uvredljiv način - navodi se u optužnici VJT.

Poniženja su išla do te mere da je, prema optužnici, lekar osim što je trpeo pretnje uvrede pa i batine, morao da moli da ga puste da uđe u auto kako bi se zagrejao i odspavao, ali i da bi otišao u toalet ili u svoju kuću na 10 minuta u vreme slave.

Nazivali ga kučetom, majmunom i budalom

U optužnici se navode detaljno i kakvu su komunikaciju okrivljeni imali sa oštećenim lekarom, poznatim niškim kardiologom, koga su nazivali pogrdnim imenima. Prema optužnici, Dragana je dr Jozefu u telefonskom razgovoru uputila pretnje: „More marš bre kuče smrdljivo, ajde više, ću ti glavu polomim. Mrš........ Ali polako platićeš za sve. Za sve ćeš da platiš. Na kraju krajeva, ne moramo da imamo decu, ne mora ništa. Ali nećeš ni ti da imaš decu, niti tvoja će da imaju decu, pa ćemo onda da vidimo, bićemo u zatvor mnogo nas briga. To je sitnica. Ali Vojvode Bojovića će da uraste u travu...... Ako ti siđem zadaviću te, zadaviću te, ima da te drusnem od asfalt tu koske da ti se polome u paramparčad. Normalna reakcija. Normalna reakcija. Reaguj tako ti stoko smrdljiva. Neka tvoja deca tako reaguju, majmune majmunski, normalna reakcija", navela je ona u jednom razgovoru sa doktorom.

Kako stoji u optužnici, kada je Nebojša pronašao novac kod oštećenog kojimu on nije prijavio, tukao ga je i pretio mu: “Šta jao, gde su pare, pričaj dok te nisam umrtvio... Ćute umrtvim, pričaj do 10 brojim... Nema jao... Ko ti je rekao da uzmeš pare da mi ne kažeš... Ću da te ubijem budalo jedna... Odgovori, je*em li ti sve... Što me teraš da te unakazim budalo jedna...”